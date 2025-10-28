Lista localităților cu cea mai slabă calitate a aerului. Tot mai multe orașe din România, sufocate de poluare

Numărul orașelor din România unde aerul este tot mai poluat a crescut în 2025. București, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova și Iași se numără printre cele 23 de municipii și zone aglomerate unde indicatorii de poluare au fost depășiți.

Potrivit Agenţie Naţionale pentru Mediu si Arii Protejate, numărul municipiilor şi zonelor aglomerate unde indicatorii de poluare sunt depăşiţi a crescut în 2025.

„A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul Nr. 2.761 privind aprobarea listelor cu unităţile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele şi aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător”, a transmis, marţi, Agenţia Naţională pentru Mediu si Arii Protejate.

Datele cuprinse în ordin arată o creștere a numărului municipiilor şi al zonelor aglomerate unde poluarea a crescut. În 2025 sunt 23 de municipii şi zone aglomerate cuprinse în Anexa 1 a documentului, faţă de 18 anul trecut.

Astfel, cele mai poluate orașe din România sunt:

București

Constanța

Cluj-Napoca

Craiova

Iași

Ploiești

Timișoara

Comuna Brazi, Prahova

Deva

Sebeș

Târgu Mureș

Rovinari, Gorj

Buftea, Ilfov

Glina, Ilfov

Holboca și Ungheni, Iași

Sighetu Marmației

Târgu-Jiu

Dej

Miercurea-Ciuc

Bragadiru, Ilfov

Potrivit sursei citate, Unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 1 elaborează planuri de calitate a aerului sau, după caz, planuri integrate de calitate a aerului, iar unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 2 elaborează planuri de menţinere a calităţii aerului.

„Încadrarea în regimul de gestionare I sau II a ariilor din zone şi aglomerări s-a realizat luând în considerare atât încadrarea anterioară în regimuri de gestionare, cât şi rezultatele obţinute în urma evaluării calităţii aerului la nivel naţional, care a utilizat măsurări în puncte fixe, realizate în anul 2024, cu ajutorul staţiilor de măsurare care fac parte din Reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului”, se mai arată în Ordinul de ministru.