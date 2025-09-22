Donald Trump, anunț despre legătura dintre paracetamol și autism: „A scăpat de sub control”

Potrivit presei americane, oficialii administrației Trump intenționează să facă legătura între utilizarea analgezicului Tylenol (paracetamol) la femeile însărcinate și autism.

La slujba de comemorare a lui Charlie Kirk, duminică, Trump a declarat că are un anunț „uimitor” de făcut în legătură cu autismul, spunând că acesta este „scăpat de sub control”, dar că acum ar putea exista un motiv pentru asta.

Unele studii au arătat o legătură între femeile însărcinate care iau Tylenol și autism, dar aceste concluzii sunt inconsistente și nu dovedesc că medicamentul cauzează autism.

Tylenol este o marcă populară de medicamente pentru ameliorarea durerii, comercializată în Statele Unite, Canada și alte țări. Ingredientul său activ este acetaminofenul, denumit paracetamol în afara Americii de Nord, potrivit BBC.

Producătorul Tylenol, Kenvue, a apărat utilizarea medicamentului la femeile însărcinate.

Într-o declarație pentru BBC, acesta a afirmat: „Considerăm că studiile științifice independente și solide demonstrează clar că administrarea acetaminofenului nu provoacă autism. Nu suntem deloc de acord cu orice sugestie contrară și suntem profund îngrijorați de riscul pentru sănătate pe care aceasta îl reprezintă pentru femeile însărcinate.”

Acetaminofenul este cea mai sigură opțiune de calmare a durerii pentru femeile însărcinate, a adăugat compania, iar fără acesta, femeile se confruntă cu o alegere periculoasă între a suferi de afecțiuni precum febra sau a utiliza alternative mai riscante.

În aprilie, liderul HHS, Robert F Kennedy Jr, a promis „un efort masiv de testare și cercetare” pentru a determina cauza autismului în cinci luni.

Dar experții au avertizat că găsirea cauzelor autismului - un sindrom complex care a fost cercetat de zeci de ani - nu va fi simplă.

Opinia larg răspândită a cercetătorilor este că nu există o singură cauză a autismului, care se crede a fi rezultatul unui amestec complex de factori genetici și de mediu.

Colegiul American de Obstetrică și Ginecologie a declarat că medicii din întreaga țară au identificat în mod constant Tylenolul ca fiind unul dintre singurele analgezice sigure pentru femeile însărcinate.

„Studiile efectuate în trecut nu arată dovezi clare care să demonstreze o relație directă între utilizarea prudentă a acetaminofenului în orice trimestru și problemele de dezvoltare fetală”, a declarat grupul.

Medicamentul este recomandat de alte grupuri medicale importante, precum și de alte guverne din întreaga lume.

În august, o analiză a cercetărilor condusă de decanul Școlii de Sănătate Publică Chan a Universității Harvard a constatat că micuții pot fi mai predispuși la autism și alte tulburări de dezvoltare neurologică atunci când sunt expuși la Tylenol în timpul sarcinii.

Cercetătorii au susținut că ar trebui luate unele măsuri pentru a limita utilizarea medicamentului, dar au afirmat că analgezicul este în continuare important pentru tratarea febrei și durerii materne, care pot avea, de asemenea, efecte negative asupra copiilor.

Nu există studii solide

Însă un alt studiu, publicat în 2024, nu a găsit nicio legătură între expunerea la Tylenol și autism.

„Nu există dovezi solide sau studii convingătoare care să sugereze existența unei relații de cauzalitate”, a afirmat Monique Botha, profesor de psihologie socială și de dezvoltare la Universitatea Durham.

Dr. Botha a adăugat că analgezicele pentru femeile însărcinate sunt „extrem de insuficiente”, Tylenol fiind una dintre singurele opțiuni sigure pentru această categorie de populație.

Diagnosticările de autism au crescut brusc din 2000, iar până în 2020 rata în rândul copiilor de 8 ani a ajuns la 2,77%, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA.

Oamenii de știință atribuie cel puțin o parte din această creștere unei mai mari conștientizări a autismului și unei definiții mai largi a tulburării. Cercetătorii au investigat și factorii de mediu.

În trecut, Kennedy a avansat teorii demontate despre creșterea ratei de autism, dând vina pe vaccinuri, în ciuda lipsei de dovezi.