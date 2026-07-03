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Video Acrobații ruși de pe Empire State Building, sărut pasional după ce au fost eliberați. Cum au reușit să pună în aplicare cascadoria

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Cuplul care miercuri a urcat până în vârful clădirii Empire State Building a fost eliberat sub control judiciar joi, în urma unei scurte înfățișări în instanță. Cei doi au fost puși oficial sub acuzare pentru cascadoria prin care și-au marcat logodna.

Cei doi au fost eliberați din arest sub control judiciar FOTO: Instagram/angela_nikolau
Cei doi au fost eliberați din arest sub control judiciar FOTO: Instagram/angela_nikolau

Îndrăgostiții, care locuiesc în prezent în East Orange, New Jersey, au ținut prima pagină a ziarelor și au captivat întreaga metropolă după ce au escaladat turla faimoasei clădiri pentru a se logodi sub privirile lumii întregi.

Cei doi, Ivan Kuznețov (32 de ani) și Angelina Nikolau (33 de ani), au fost aduși în fața instanței joi dimineață, după ce au petrecut prima noapte de după logodnă în celule de arest separate. Aceștia au apărut în fața judecătorului purtând aceleași haine negre cu care au fost văzuți făcând escalada în cursul zilei de miercuri, potrivit 6abc.

Acuzațiile oficiale aduse împotriva lor includ punerea în pericol a vieții altor persoane prin imprudență, pătrundere prin efracție și distrugere, printre altele.

Inculpații nu au pledat nici vinovați, nici nevinovați, însă avocatul lor a declarat că procuratura a exagerat încadrarea juridică a faptelor. Cei doi au fost eliberați sub control judiciar până la următoarea înfățișare, programată pe 24 august.

„Chiar și reprezentanții Empire State Building au confirmat că nu a existat niciun risc sau pericol pentru chiriași, pentru vizitatorii de pe platforma de observație sau pentru oricine altcineva din clădire”, a declarat avocatul Jason Krinsky.

După ce au ieșit din tribunal și s-au îndreptat spre o stație de metrou din apropiere, urmăriți de reporteri și fotografi, cei doi s-au oprit pe trepte și s-au sărutat lung.

Sursa X / @BKriegstein

Cum au reușit să pună în aplicare cascadoria

Miercuri, Angelina Nikolau (33 de ani), cunoscută ca Angela, și Ivan Kuznețov (32 de ani), cunoscut sub numele de Ivan Beerkus, și-au dus povestea de dragoste la o înălțime de aproximativ 440 de metri deasupra orașului torid. Aceștia au urcat pe faimoasa clădire din New York, au afișat un banner negru pe care scria „Când puterea dragostei va învinge dragostea de putere, lumea va cunoaște pacea” și s-au logodit.

Cerere in casatorie cuplu Empire State Building FOTO: Instagram/angela_nikolau
Imaginea 1/2: Cerere in casatorie cuplu Empire State Building FOTO: Instagram/angela_nikolau
Cerere in casatorie cuplu Empire State Building FOTO: Instagram/angela_nikolau
Cerere in casatorie cuplu Empire State Building FOTO: Instagram/angela_nikolau

După ce momentul lor romantic s-a încheiat în cătușe, Kuznețov a declarat ulterior poliției din New York (NYPD) că a vrut „să facă ceva special pentru logodna sa”, potrivit procurorilor.

Nikolau și Kuznețov au intrat în Empire State Building ca simpli vizitatori cu o seară înainte de cascadorie și s-au ascuns în interior după ora închiderii, conform unei surse din cadrul poliției. Aceștia au cumpărat bilete pentru platforma de observație în aer liber de la etajul 86 marți, la ora 21:00, cu aproximativ două ore înainte de oprirea accesului pentru public.

La fel ca cei peste 2,5 milioane de turiști care vizitează anual clădirea, cei doi au așteptat cel mai probabil la coadă alături de oameni veniți din toate colțurile lumii, care umplu holul somptuos al clădirii, decorat cu o scară monumentală și o machetă impunătoare, întinsă pe două etaje, a acestui simbol Art Deco.

În hol, vizitatorii trebuie să treacă printr-un filtru de securitate similar celor din aeroporturi, cu verificarea bagajelor și scanare cu raze X. Atât Nikolau, cât și Kuznețov au trecut de acest control, a precizat oficialul.

Imaginile de pe camerele de supraveghere i-au surprins ulterior pe cei doi ascunzându-se în complexul platformei de observație. O altă sursă din cadrul anchetei afirmă că aceștia s-ar fi ascuns într-o cameră tehnică înainte de închiderea programului pentru public.

Anchetatorii sunt de părere că cei doi au sperat să își monetizeze conturile de pe rețelele sociale și să își facă publicitate pentru un nou documentar, a declarat o sursă din poliție pentru CNN.

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