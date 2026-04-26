Incendiu puternic la o bază ariană din Marea Britanie, utilizată de bombardiere americane în conflictul cu Iranul

Un incendiu de proporții a izbucnit la o bază aeriană britanică folosită de aviația militară a Statelor Unite, inclusiv de bombardiere strategice B-52, în contextul operațiunilor recente legate de Iran.

Focul a cuprins o clădire din cadrul bazei RAF Fairford, situată în comitatul Gloucestershire, în primele ore ale dimineții, declanșând o intervenție amplă a echipelor de urgență și o anchetă oficială privind circumstanțele incidentului.

Flăcări vizibile de la distanță

Imagini apărute pe rețelele sociale surprind un incendiu violent, cu flăcări care au cuprins o fostă clădire de tip depozit, aflată la marginea bazei. Potrivit primelor informații, focul ar fi izbucnit în jurul orei 1:00, într-o construcție dezafectată.

Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate victime. Ministerul britanic al Apărării a confirmat că personalul RAF nu a fost implicat în operațiunile de stingere a incendiului.

La fața locului au intervenit zeci de pompieri din Gloucestershire și Oxfordshire, sprijiniți de echipaje medicale și ofițeri de coordonare interinstituțională.

Fotografiile din zonă arată utilaje speciale, inclusiv brațe telescopice, folosite pentru a proiecta apă asupra acoperișului clădirii afectate.

Serviciul de pompieri din Gloucestershire a transmis că incendiul a fost localizat și adus sub control în siguranță, fără a pune în pericol populația bazei sau comunitatea locală.Primele indicii sugerează că focul ar fi avut o cauză accidentală, însă investigațiile continuă.

Bază strategică și tensiuni locale

RAF Fairford reprezintă un punct strategic pentru operațiunile aeriene americane în Europa, fiind frecvent utilizată pentru găzduirea bombardierelor.

În ultimele săptămâni, baza a fost și în centrul unor tensiuni locale. Locuitorii din regiune au reclamat zgomotul intens produs de aeronave și creșterea numărului de pasionați de aviație atrași de activitatea militară.

Totodată, baza a devenit ținta protestelor împotriva războiului și a deciziei guvernului britanic, condus de Keir Starmer, de a permite utilizarea infrastructurii militare pentru lovituri asupra Iranului.

Proteste fără incidente

Aproximativ 200 de persoane au participat recent la o manifestație în apropierea bazei, scandând mesaje anti-război și mărșăluind până la capătul pistei de decolare.

Traficul rutier din zonă a fost temporar restricționat, însă protestul s-a desfășurat fără incidente și fără arestări.

Reacția autorităților americane

Un purtător de cuvânt al Forțelor Aeriene ale SUA a confirmat că incendiul nu a provocat victime și că situația este sub control.

„Siguranța personalului, a familiilor acestora și a comunităților din jur rămâne prioritatea noastră principală”, a transmis acesta, precizând că o anchetă este în desfășurare și că vor fi oferite informații suplimentare pe măsură ce devin disponibile.

Echipajele de intervenție au rămas la fața locului și în cursul dimineții, pentru a preveni eventuale reaprinderi și pentru a asigura finalizarea completă a operațiunilor.