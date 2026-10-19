O tânără de 27 de ani a avut parte de o surpriză neașteptată în ultima zi a unei excursii la New York. Pasionată de obiectele second-hand, Autumn Buesking a cumpărat cu 35 de dolari o geantă de la un târg de vechituri, fără să știe că în interior se aflau patru plicuri cu bani. Când a ajuns la hotel și le-a deschis, a descoperit că acestea conțineau în total 400 de dolari.

A cumpărat o geantă second-hand cu 35 de dolari. Foto: Captură Video / TikTok

Buesking nu plănuia să mai facă multe cumpărături înainte de întoarcerea acasă, mai ales că bagajul era deja plin. Totuși, un stand cu genți i-a atras atenția, iar un model negru, cu aspect vintage, i s-a părut suficient de interesant încât să îl cumpere, notează publicația People.

Inițial, a crezut că ar putea fi o geantă Coach, un brand pe care și-l dorea de multă vreme. Când a verificat interiorul în căutarea etichetei, a găsit în schimb patru plicuri roșii, sigilate.

Curioasă, tânăra și-a amintit că în cultura chineză există tradiția oferirii banilor în plicuri roșii. Simțind că în fiecare se afla câte o bancnotă împăturită, a presupus că suma totală ar putea ajunge la aproximativ 20 de dolari.

Chiar și fără bani, achiziția i se părea avantajoasă. Geanta s-a dovedit a fi un model Michael Green, iar exemplarele asemănătoare erau listate online la prețuri de aproximativ 50-100 de dolari. Pentru 35 de dolari, considera că făcuse deja o afacere bună.

După ce a plecat de la târg, Buesking s-a întors la hotel, unde a putut verifica în liniște ce se afla în plicuri. Le povestise deja prietenilor despre descoperire și, pentru că aceștia erau curioși, a filmat momentul deschiderii lor.

Rezultatul a depășit cu mult așteptările: în cele patru plicuri se găseau 400 de dolari. Tânăra a publicat ulterior videoclipul pe TikTok, unde povestea sa a stârnit numeroase reacții.

Experiența a determinat-o să se documenteze despre tradiția pe care o întâlnise întâmplător. Plicurile roșii, cunoscute în cultura chineză sub numele de hongbao sau angbao, sunt oferite cu bani în special de Anul Nou Chinezesc, dar și cu alte ocazii importante, ca simbol al norocului și al prosperității.

Unii utilizatori care au comentat la videoclip au considerat că descoperirea este un semn de bun augur. Alții au ridicat problema returnării banilor fostului proprietar. Buesking a explicat că achiziția fusese făcută la un târg de vechituri și că nu avea informații care să o ajute să identifice persoana care deținuse geanta.

În loc să se lase descurajată de reacțiile critice, tânăra a ales să privească întâmplarea ca pe o experiență pozitivă. Nu intenționează să vândă geanta și spune că o va păstra drept obiect norocos.

Pentru Buesking, întâmplarea a căpătat și o semnificație personală. La începutul relației cu iubitul ei, cei doi își făcuseră tatuaje temporare identice, cu mesajul „lucky”, adică „norocos”.

În luna octombrie, tânăra urma să participe la patru nunți și a găsit o modalitate prin care să transforme descoperirea într-un gest pentru alții: intenționează să ofere câte 100 de dolari fiecărui cuplu proaspăt căsătorit.

Ea consideră că suma găsită a fost potrivită pentru a putea împărți banii în mod egal între cei patru miri și mirese. Astfel, ceea ce a început ca o simplă achiziție de la un târg de vechituri s-ar putea transforma într-un cadou neașteptat pentru patru cupluri.

Pentru tânăra americancă, geanta nu mai este doar un obiect cumpărat la un preț bun, ci amintirea unei călătorii în care a avut parte de una dintre cele mai surprinzătoare descoperiri ale sale.