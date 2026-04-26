Instituțiile obraznice, dosarul cu șină electronică și sindromul „Vintage”, sau cum a devenit absurdul noua normă administrativă

Deși trăim în era inteligenței artificiale și a vitezei de procesare cuantice, o parte considerabilă a aparatului administrativ românesc pare să fi descoperit secretul nemuririi: conservarea formelor fără fond. Într-un peisaj dominat de discursuri despre modernizare, „instituția vintage” supraviețuiește ca un muzeu viu al ineficienței, unde digitalizarea este doar o fardare stridentă a unui chip neschimbat de decenii.

În peisajul instituțional contemporan, asistăm la un fenomen paradoxal. Pe de o parte, avem exigențele unei lumi multipolare și tehnologizate, iar pe de altă parte, ne lovim de zidul „instituțiilor obraznice”, noii idioți utili folosiți în luptele politice.

Acestea nu sunt doar entități depășite, ci structuri care și-au cultivat activ propriile metehne, transformând supraviețuirea birocratică într-o formă de artă. Croite după chipul și asemănarea unor lideri pe care timpul i-a uitat, dar pe care sistemul îi conservă, sute de agenții și autorități se întrec astăzi în inepții procedurale și norme pe care doar inițiații în absurd le pot descifra.

Arta de a mima schimbarea: „Yoga Administrativă” sau dosarul cu șină electronică

Cea mai fascinantă trăsătură a acestor instituții este capacitatea lor de a mima evoluția.

În ultimii ani, aparatul administrativ a deprins un talent spectaculos: a învățat să simuleze schimbarea fără a modifica nimic în esență. Este ceea ce putem numi „yoga administrativă” - o stare de flexibilitate extremă în formă, dar cu o imobilitate totală în fond.

Instituția ”vintage” nu refuză progresul, ea îl absoarbe și îl neutralizează. Șina dosarului este acum electronică dar este tot șină. Digitalizarea, marele panaceu al ultimului deceniu, a devenit în mâinile „piticilor uriași” de la ghișeu un instrument de tortură birocratică suplimentară.

Astăzi, cetățeanul modern trăiește experiența suprarealistă de a completa online un formular pe care, ulterior, trebuie să-l printeze, să-l semneze olograf, să-l scaneze și să-l trimită prin e-mail.

Iar pentru ca tabloul absurdului să fie complet, sistemul îi va cere, „pentru siguranță”, să depună și exemplarul fizic la un ghișeu prăfuit, unde un funcționar plictisit îi va comunica sec că „nu trebuia adus”.

Semnătura electronică, acest simbol al debirocratizării, a suferit și ea o mutație balcanică. În multe astfel de cetăți ale absurdului, token-ul cu semnătura digitală a directorului este păstrat cu sfințenie în sertarul secretarei. Se semnează electronic, se înregistrează în cloud, dar documentul pleacă tot prin curier, cu recipisă de carton, din dorința atavică a șefului de a „avea ceva la mână”.

Portretul semidoctului instituțional

În centrul acestui univers paralel domnește o specie rară, dar extrem de rezistentă: semidoctul instituțional. Acesta este individul care nu știe ce nu știe, dar compensează această lacună cognitivă printr-o pasiune feroce pentru proceduri.

Cu cât o procedură este mai stufoasă și mai ilogică, cu atât ea devine mai prețioasă pentru semidoct, deoarece îi oferă acestuia iluzia puterii și a indispensabilității.

Acești „șefi de gară fără călători” suferă de un complex de superioritate hrănit din micimea propriilor atribuții. Ei se tem de muncă și, mai ales, se tem de transparență.

Digitalizarea reală este privită ca o amenințare existențială, deoarece un sistem informatic integrat și coerent ar expune imediat inutilitatea multor verigi din lanțul de comandă. Prin urmare, modernizarea este amânată strategic, prin „erori de sistem” sau reglementări contradictorii, până când devine irelevantă.

Mai nou, am intrat într-o etapă și mai periculoasă: suportul „fatal” al inteligenței artificiale. Semidoctul a descoperit ChatGPT sau alte instrumente generative și le folosește pentru a produce inepții selecte, redactate într-un limbaj de lemn de o perfecțiune sintactică înfricoșătoare.

Rezultatul? Documente care spun enorm de mult fără să comunice absolut nimic, așteptând ca un alt birocrat să le citească și să înțeleagă ceea ce, prin definiție, este de neînțeles.

Autoritatea ca un „copil răzgâiat” al statului

O altă anomalie a prezentului este contopirea identitară între autoritatea publică și compania de stat. S-a născut o formă hibridă, greu de clasificat, care împrumută ce e mai rău din ambele lumi. Compania de stat are autoritate fără a avea eficiența mediului privat, iar autoritatea publică are pretenții de corporație fără a-și asuma responsabilitatea față de cetățean.

Aceste structuri se comportă precum copiii răzgâiați ai bugetului public. Ele consideră că totul li se cuvine prin simpla existență, fără a produce rezultate palpabile. Pentru ele, bugetul nu este un instrument de investiție în servicii publice, ci o rezervă inepuizabilă pentru conservarea status-quo-ului. În interiorul lor, angajatul este un erou tăcut al rezistenței la schimbare. El nu sabotează direct, ci „îngroapă” orice inițiativă reformatoare în mii de referate de necesitate, avize consultative și comisii de analiză.

Manual de supraviețuire în absurd

În mijlocul acestui haos organizat, există totuși o ordine perfectă. Este ordinea supraviețuirii celor care au înțeles că, în administrația vintage, cel mai mare risc este să fii eficient. Eficiența atrage după sine reducerea personalului și simplificarea proceselor, două lucruri pe care aparatul administrativ le urăște visceral.

Limbajul administrativ a atins, în acest context, apogeul. Este un limbaj creat pentru a proteja instituția de cetățean, nu pentru a-l servi. Fiecare răspuns oficial este o capodoperă a eschivei, un amestec de temeiuri legale citate parțial și promisiuni vagi, menite să descurajeze orice tentativă de audit social.

Concluzia amară este că instituția eternă nu poate fi reformată prin simple decrete de digitalizare sau prin schimbări de management la vârf. Atâta timp cât „sindromul semidoctului” este recompensat prin stabilitate, iar „yoga administrativă” este acceptată ca formă de progres, vom continua să producem recipise electronice imprimate pe hârtie termică.

Singura soluție reală rămâne o resetare structurală, o trecere de la cultura „autorității” la cea a „serviciului”. Până atunci, vom continua să navigăm prin acest univers vintage, unde digitalizarea este doar o pedeapsă ce trebuie evitată, iar inepția este produsă cu mândrie, acum și cu ajutorul algoritmilor de ultimă generație.

Acesta este un pamflet și orice asemănare cu realitățile este o pură întâmplare.

Bun venit în viitorul care refuză să înceapă!