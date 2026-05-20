search
Miercuri, 20 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Sorin Grindeanu, la Interviurile „Adevărul”, de la ora 15.00

Americanii își reduc trupele din Europa, iar aliații caută soluții de urgență. Ce spune comandantul suprem al NATO

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Generalul american aflat la comanda supremă a forțelor NATO în Europa a încercat marți să calmeze temerile aliaților privind o retragere masivă a trupelor SUA de pe continent, afirmând că Washingtonul nu intenționează, cel puțin pe termen scurt, să reducă prezența militară cu mai mult de 5.000 de soldați.

Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO?FOTO:X
Alexus Grynkewich, comandantul suprem al NATO?FOTO:X

„Desfășurările anunțate până acum sunt singurele pe care le anticipăm în viitorul apropiat”, a declarat generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa (SACEUR), răspunzând unei întrebări adresate de POLITICO, la Bruxelles.

Oficialul american a admis însă că, pe termen lung, Statele Unite își vor redesena prezența militară în Europa, pe măsură ce aliații europeni își vor consolida propriile capacități de apărare. Potrivit acestuia, procesul va dura „mai mulți ani”.

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat, la începutul lunii, retragerea a cel puțin 5.000 de militari americani din Germania, pe fondul tensiunilor cu cancelarul german Friedrich Merz, critic la adresa poziției Washingtonului în războiul din Iran.

În paralel, secretarul american de Război, Pete Hegseth, a surprins autoritățile poloneze prin anularea unei rotații planificate de 4.000 de soldați americani în Polonia.

În culisele NATO, deciziile Washingtonului au provocat îngrijorare. Potrivit unor diplomați ai Alianței, cele 32 de state membre i-au cerut deja generalului Grynkewich să identifice rapid soluții europene pentru acoperirea golurilor lăsate de trupele și echipamentele americane retrase.

„Nu avem capacitatea de a substitui aceste sisteme dacă vor fi retrase”

Cele mai mari temeri sunt legate de retragerea unei unități specializate de rachete cu rază lungă din Germania, capabilitate pe care europenii nu o pot înlocui rapid. „Nu avem capacitatea de a substitui aceste sisteme dacă vor fi retrase”, a declarat un diplomat NATO de rang înalt, sub protecția anonimatului.

Generalul Grynkewich a precizat că poartă „consultări permanente” cu aliații privind opțiunile disponibile pentru întărirea flancului estic al NATO.

Deocamdată, Pentagonul nu a oferit explicații publice clare privind motivele reducerii prezenței militare. În acest context, oficialii polonezi au început discuții directe la Washington pentru a înțelege strategia americană.

Ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a transmis după o convorbire cu Pete Hegseth că „nu a fost luată nicio decizie privind reducerea capacităților militare americane din Polonia” și că măsurile analizate „nu afectează parteneriatul strategic” dintre cele două state.

În practică însă, potrivit unor surse familiare cu negocierile, cele două anunțuri americane fac parte din același plan de reducere graduală a efectivelor SUA din Germania.

Astfel, Brigada a 2-a Blindată de Luptă din cadrul Diviziei 1 Cavalerie, formată din aproximativ 4.000 de militari, nu va mai fi trimisă pentru rotația de nouă luni în Polonia. O parte dintre soldați ar putea fi înlocuiți ulterior cu trupe deja staționate în Germania.

Restul de aproximativ 1.000 de militari vizați de planul lui Trump provin din unitatea specializată de rachete care urmează să fie retrasă din Germania.

„Vor exista 5.000 de militari retrași din Europa”, a confirmat Grynkewich, insistând însă că decizia „nu afectează capacitatea NATO de a-și pune în aplicare planurile regionale de apărare”.

Experții avertizează totuși că impactul asupra Alianței nu va fi neglijabil

Jennifer Kavanagh, director de analiză militară la think tank-ul Defense Priorities, susține că reducerea contingentului american din Polonia ar putea afecta inclusiv prezența SUA în statele baltice.

Înlocuirea militarilor americani ar putea fi realizată relativ rapid, „în cel mult un an”, apreciază analista. În schimb, tehnica grea — tancuri și vehicule blindate Stryker — va fi mult mai dificil de substituit în viitorul apropiat. În ceea ce privește unitatea de rachete din Germania, recrearea unor capabilități similare ar putea dura chiar și cinci ani.

În interiorul NATO persistă însă incertitudinea privind mecanismul prin care aliații vor decide redistribuirea forțelor și acoperirea deficitului american. Unele state preferă includerea problemei în următorul ciclu de planificare militară al Alianței, în timp ce altele cer măsuri accelerate.

„Situația este încă destul de neclară”, a rezumat unul dintre diplomații NATO implicați în discuții.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
digi24.ro
image
Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele
stirileprotv.ro
image
Apar date noi în scandalul „traficului de influență” Gheorghiu-Schwarz, subiect blocat de Google. Cei doi giganți și-au dat mâna pentru „suveranitate digitală”. Legătura cu Oana Gheorghiu și „emailurile exploratorii”
gandul.ro
image
Acord istoric în SUA: „Cadoul” fiscului american pentru Trump
mediafax.ro
image
MM Stoica îl taxează dur pe Bogdan Andone după negocierile cu Gigi Becali pentru venirea la FCSB: „Sunt dezamăgit! A uitat când a plecat fără să spună nimic”
fanatik.ro
image
Medicul Dorel Săndesc, condamnat definitiv la închisoare cu suspendare. Apelul doctorului, respins ca tardiv pentru că a fost trimis cu „poștalionul”, din Serbia
libertatea.ro
image
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei Căpitănescu
digi24.ro
image
„O să îți rup capul” » A atacat fără să știe un campion mondial de jiu-jitsu: ce a urmat
gsp.ro
image
La 4 zile după nuntă, Gigi Becali i-a făcut un cadou cu care l-a lăsat fără cuvinte
digisport.ro
fără imagine
Cei 2 nativi pentru care se termină o karmă grea în luna iunie. În sfârșit au parte de bani și reușite
click.ro
image
O rețea criminală europeană a produs cărbuni pentru grătar din cenușă toxică, anunţă poliţia din Italia
antena3.ro
image
Mirajul intrării Ungariei în zona euro face din forint şi din datoria maghiară vedetele pieţelor financiare din lumea emergentă. Însă companiile maghiare exportatoare se plâng că forintul a ajuns prea puternic. Banca centrală a intervenit pentru a-i frâna ascensiunea
zf.ro
image
Vremea se schimbă radical. Alerte de ploi, vijelii și coduri galbene de vânt până sâmbătă în toată țara
observatornews.ro
image
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
cancan.ro
image
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
newsweek.ro
image
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
prosport.ro
image
De ce românii plătesc atât de mult la energie, deși țara produce ieftin. Unde se duc 45% din banii din facturi
playtech.ro
image
De unde are Daniel Pancu oferte din străinătate! CFR Cluj și Rapid și-ar putea lua gândul de la el
fanatik.ro
image
Descoperire neobișnuită făcută din satelit: O civilizație pierdută de 6.000 de ani, observată în deșert VIDEO
ziare.com
image
Ianis Hagi semnează
digisport.ro
image
Dumbo, câștigătorul de la Desafio 2026, renunță la o parte din premiu. Vladimir Drăghia: Am toată încrederea că se va ține de cuvânt. Va oferi o lecție celor care l-au judecat greșit”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
DESPĂRȚIRE bombă în showbiz. Vestea a venit la doar o săptămână de la nunta Andreei Bălan. Artista era tare fericită în ziua nunții, dar nimeni nu știa ce durere ascunde în suflet!
romaniatv.net
image
Acuze fără precedent lansate de Traian Băsescu. „Se pregătesc să saboteze România”
mediaflux.ro
image
Trend ȘOCANT în Coreea de Sud! Ce au remarcat privitorii la femeile din tribune
gsp.ro
image
Cele două momente-cheie ale vieții în care oamenii îmbătrânesc brusc, arată cercetările
actualitate.net
image
Afidele pot distruge rapid plantele. Soluția simplă folosită de grădinari împotriva păduchilor verzi
actualitate.net
image
Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum arată mormântul din Cimitirul Bellu al actriței care și-a adorat soțul: „Fără iubire nu se poate face nimic”
click.ro
image
Testul care îți pune la încercare atenția și IQ-ul. Găsește litera „N” inversată în doar 13 secunde
click.ro
image
Dumbo din Agigea este câștigătorul primei ediții „Desafio: Aventura”: „Mi-am dorit trofeul”. Ce gest frumos are de gând să facă după ce a câștigat 150.000 de euro
click.ro
Regina Victoria, Prințul Albert foto profimedia 1011787564 jpg
Regina care i-a pus soțului un „inel genital”, pentru a-i ascunde bărbăția impresionantă de privirile ei pofticioase
okmagazine.ro
Kylie Minogue foto Profimedia jpg
Era pe punctul de-a se mărita când l-a întâlnit pe cel mai sexy bărbat din lume și a dispărut în baie cu el
clickpentrufemei.ro
0a6e3131768c2de64e5c2547b76d4793c459d763 webp
James Cook, povestea marinarului englez care a descoperit Australia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele două zodii care vor avea parte numai de reușite și satisfacții în prima săptămână a lunii iunie. Au susținere din partea Divinității
image
Gina Patrichi ar fi împlinit 90 de ani. Cum arată mormântul din Cimitirul Bellu al actriței care și-a adorat soțul: „Fără iubire nu se poate face nimic”

OK! Magazine

image
Libidinoșeniile prințului repudiat continuă s-apară: cât de neobrăzat a fost cu o stewardesă, și-a desfăcut șlițul...

Click! Pentru femei

image
Mariajul deschis, secretul unei relații de 75 de ani? Despre ce cuplu hollywoodian e vorba?

Click! Sănătate

image
4 simptome timpurii ale cancerului de colon pe care ar trebui să le cunoști