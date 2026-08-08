Președintele Nicușor Dan transmite partidelor să „renunțe la agendele politice” după ce Moody’s reconfirmă ratingul României la „Baa3”

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă dimineața, 8 august, că menținerea ratingului Moody’s la „Baa3” este „deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri”.

Potrivit Nasdaq, Baa3 este cel mai mic rating acordat de Moody’s pentru obligațiile corporative considerate investiții sigure. Titlurile cu acest rating prezintă un risc moderat de neplată, dar sunt încă considerate investiții de nivel mediu.

Săptămâna trecută, pe 31 iulie, agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al României la nivelul BBB-, ultima treaptă recomandată pentru investiții, menținând însă perspectiva negativă. Fitch are o scară de evaluare de la AAA (cel mai bun) și până la D (stat aflat în faliment).

Despre ratingul menținut de Moody’s, Nicușor Dan a transmis, într-o postare pe X, că agenția a „confirmat pașii importanți pe care România i-a făcut în ultimul an ca să își echilibreze finanțele publice și să reducă cheltuielile.”

„Menținerea ratingului de țară în categoria «recomandat investițiilor» este, deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri.

Evaluările agențiilor de rating nu sunt doar aprecieri tehnice, ci au impact asupra vieții tuturor, pentru că înseamnă costuri mai mici pentru împrumuturile statului, mai multă încredere pentru investitori și, implicit, șanse mai bune pentru investiții, dezvoltare și locuri de muncă”, a afirmat acesta.

Cu toate acestea, șeful statului avertizează că „perspectiva rămâne rezervată, pentru că mai avem mult de muncă în următoarea perioadă.”

„Moody’s, ca și Fitch, pune accentul pe nevoia unui buget pentru 2027, agreat până la finalul acestui an, și a unor măsuri pentru limitarea creșterii cheltuielilor statului.

Este, totodată, esențial ca România să revină la creștere economică prin accelerarea investițiilor, stimularea mediului privat, management de calitate în companiile de stat și predictibilitate fiscală”, a mai spus Nicușor Dan.

Șeful statului subliniază că au existat diverse reacții și dezinformări referitor la subiectul aderării la euro.

Acesta adaugă despre aderarea la euro că „există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul cǎruia vom face toate dezbaterile necesare.”

„Toate aceste obiective pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral și lucrează pentru cetățenii care i-au ales.

Toate națiunile care progresează pun mai presus de orice siglă de partid interesul comun al oamenilor și al țării. Am încredere că România poate să ducă la bun sfârșit reformele asumate”.

Ministerul Finanțelor: „evaluarea reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală”

Ministerul Finanțelor a transmis că evaluarea Moody's „reflectă progresele înregistrate în implementarea programului de consolidare fiscală, care au contribuit la reducerea deficitului bugetar și la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile.”

„În același timp, Moody’s menține perspectiva negativă, subliniind riscurile ridicate de implementare a ajustării fiscale pe termen mediu în ciuda progresului realizat în reducerea deficitului bugetar”, transmite instituția într-un comunicat.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat că reconfirmarea ratingului reprezintă un semnal ce trebuia transmis piețelor și investitorilor.

„Faptul că deficitul pe 2026 este prognozat în scădere la 5,8% din PIB demonstrează că măsurile noastre de disciplină bugetară, pe lângă faptul că dau rezultate palpabile, întăresc convingerea agențiilor de rating și a mediilor investiționale în atingerea obiectivelor fiscale din acest an.

Fitch menține ratingul României la BBB-, dar păstrează perspectiva negativă. Agenția avertizează asupra riscurilor fiscale și politice

Pentru perioada următoare, prioritatea absolută rămâne continuarea procesului de ajustare fiscală în vederea protejării ratingului investițional și reducerii costurilor de refinanțare. Construirea consensului politic în jurul acestor obiective și evitarea blocajelor politice sunt premise necesare pentru revenirea perspectivei la stabilă”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministerul adaugă că, potrivit Moody's, rezultatele obținute de România în anul 2025 și în prima jumătate a anului 2026 au depășit așteptările privind ritmul consolidării fiscale.

„Moody’s estimează că deficitul bugetar va scădea la 5,8% din PIB în anul 2026, cu peste două puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul precedent, pe fondul disciplinei în ceea ce privește cheltuielile publice și al menținerii unui nivel solid al veniturilor bugetare.

Raportul evidențiază faptul că reducerea deficitului contribuie la încetinirea ritmului de creștere a datoriei publice și a costurilor cu dobânzile. În același timp, apartenența României la Uniunea Europeană, accesul la finanțarea europeană și perspectivele solide de creștere economică continuă să reprezinte puncte forte ale profilului de credit al țării”

Avertismentele lansate de Moody's

Cu toate acestea, agenția de rating avertizează că stabilitatea politică și continuitatea consolidării fiscale rămân decisive.

„Menținerea perspectivei negative reflectă riscurile pe care agenția le identifică în implementarea programului de consolidare fiscală multianual. Moody’s apreciază că actualul context politic, caracterizat printr-un grad ridicat de fragmentare, poate afecta ritmul reformelor și capacitatea autorităților de a menține măsurile necesare reducerii deficitului pe termen mediu.

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Raportul subliniază că următoarele luni vor fi esențiale pentru evaluarea capacității României de a păstra sprijinul politic necesar continuării ajustării fiscale și implementării reformelor structurale”, subliniază ministerul.

Ministerul Finanțelor mai spune că România rămâne sub presiune din cauza dobânzilor și a datoriei în creștere, dar ratingul ar putea fi îmbunătățit dacă Guvernul continuă reformele și reducerea deficitului. Moody’s urmărește în special adoptarea bugetului pe 2027 la timp și o lege a salarizării care să țină sub control cheltuielile publice.

De partea cealaltă, spune institușia, încetinirea reformelor sau renunțarea la măsurile de reducere a deficitului ar putea duce la înrăutățirea ratingului.

„Evaluările agențiilor internaționale de rating reprezintă un reper important pentru percepția investitorilor asupra economiei și influențează condițiile în care statul, companiile și instituțiile financiare se pot finanța de pe piețele financiare.

Menținerea calificativului României în categoria recomandată investițiilor contribuie la păstrarea accesului larg la finanțare în condiții competitive și reflectă încrederea acordată economiei românești în contextul continuării procesului de consolidare fiscală și al implementării reformelor asumate.”