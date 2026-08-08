Marius Șumudică, chemat de urgență la Cluj! A negociat cu Neluțu Varga și Marian Copilu pentru banca CFR-ului

Marius Șumudică ar putea reveni pe banca lui CFR Cluj. Tehnicianul a ajuns la Cluj vineri seară pentru a negocia cu oficialii clubului.

Potrivit Fanatik, Șumudică s-a întâlnit cu Marian Copilu și Neluțu Varga, iar conducerea ardelenilor i-ar fi propus un contract valabil două sezoane, până în vara lui 2028. Antrenorul ar urma să poarte sâmbătă o discuție și cu fotbaliștii din lot, după care va decide dacă acceptă oferta.

Posibila revenire vine într-un moment complicat pentru CFR

Antonio Folha a părăsit echipa după eșecul categoric din prima manșă a turului trei preliminar din Conference League. Clujenii au pierdut cu 0-5 în fața norvegienilor de la Tromso, iar rezultatul a dus la despărțirea de tehnicianul portughez.

Șumudică nu ar fi la prima experiență pe banca lui CFR Cluj. El a pregătit echipa în perioada iunie-august 2021, într-un mandat de numai 15 meciuri. Bilanțul său a fost de nouă victorii, două remize și patru înfrângeri. Printre rezultatele mai puțin favorabile s-a numărat și pierderea Supercupei României, iar antrenorul a fost demis după parcursul dezamăgitor din competițiile europene.

Despărțire în masă la CFR: Folha și trei jucători, OUT!

CFR Cluj a reacționat rapid după eșecul usturător cu Tromso. La mai puțin de o zi de la înfrângerea cu 0-5, clubul a decis să încheie colaborarea cu Antonio Folha și întregul său staff. În același timp, ardelenii s-au despărțit și de trei dintre jucători: Renato Pantalon, Bruno Costa și Andre Moreira.