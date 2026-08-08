România nu a scăpat de pericol după rating-ul Moody's. Adrian Negrescu: „România nu e în junk, dar plătește deja ca și cum ar fi”

Consultantul economic Adrian Negrescu consideră că menținerea ratingului României de către agenția Moody’s, dar și păstrarea perspectivei negative, reprezintă mai degrabă evitarea unui rezultat nefavorabil decât un câștig pentru țara noastră. El avertizează că România rămâne expusă unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni.

„Confirmarea venită de la Moody’s, în această seară, era scenariul de bază. În esență, România nu a câștigat nimic, a evitat o pierdere”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit consultantului economic, faptul că România a evitat intrarea în categoria „junk” este principala veste bună a deciziei Moody’s. În schimb, menținerea perspectivei negative reprezintă un avertisment privind evoluția viitoare a ratingului suveran.

„Dincolo de aspectele pozitive ale deciziei – am evitat Junk-ul cu consecințele de rigoare - perspectiva negativă confirmată de Moody’s este, în limbajul agențiilor, un avertisment cu termen: probabilitatea unei retrogradări în următoarele 12-24 de luni rămâne mai mare decât cea a unei îmbunătățiri”, a explicat Negrescu.

România are perspectivă negativă la toate cele trei mari agenții

Consultantul subliniază că România se află într-o situație neobișnuită în raport cu cele trei mari agenții internaționale de rating, toate având în prezent o perspectivă negativă pentru țara noastră.

„România are acum perspectivă negativă la toate cele trei agenții majore simultan — Fitch, Moody's și S&P — o configurație rară pentru un stat membru al Uniunii Europene”, a afirmat Adrian Negrescu.

În opinia sa, instabilitatea politică este principalul motiv pentru care perspectiva negativă a fost menținută. Consultantul face referire la căderea Guvernului și la dificultățile formării unui nou executiv.

„Motivul principal pentru menţinerea perspectivei negative este unul eminamente politic. Moody's notează că moţiunea de cenzură adoptată în mai a dus la căderea guvernului, iar fragmentarea din Parlament a întârziat formarea unui nou executiv, după două încercări eşuate”, a precizat acesta.

Adrian Negrescu arată că agenția de rating pornește de la premisa că un nou guvern va fi instalat după vacanța de vară și că acesta va trebui să funcționeze de la începutul toamnei pentru ca bugetul pentru 2027 să fie adoptat până la sfârșitul anului.

„Agenţia porneşte de la premisa că un guvern va fi instalat după vacanţa de vară şi subliniază că acesta trebuie să funcţioneze de la începutul toamnei pentru ca bugetul pe 2027 să poată fi adoptat până la finalul acestui an. Alegerile parlamentare anticipate sunt considerate improbabile, România nemaiorganizând aşa ceva după 1989”, a spus el.

„România nu e în junk, dar plătește deja ca și cum ar fi”

Adrian Negrescu consideră că situația politică actuală reprezintă o problemă importantă pentru percepția investitorilor și avertizează că România are la dispoziție o perioadă limitată pentru a adopta reformele necesare.

„O radiografie seacă, realistă, a unei scene politice în care pare că doar discursul cu iz electoral contează”, a caracterizat consultantul situația actuală.

În același timp, el vede un element pozitiv în activitatea Parlamentului, prin adoptarea unor legi legate de PNRR.

„Singura veste bună, de pe scena politică, vine din Parlament acolo unde adoptarea legilor PNRR au mai salvat din această percepție negativă a investitorilor”, a afirmat Negrescu.

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Următoarea evaluare importantă pentru România va veni din partea agenției S&P Global Ratings, pe 2 octombrie 2026.

„Următorul test este evaluarea S&P Global Ratings, programată pe 2 octombrie 2026. Până atunci, statul își pregătește finanțarea sub protecția minimă a calificativului investment grade — o protecție care funcționează, dar care se plătește scump”, a spus Adrian Negrescu.

El rezumă astfel situația în care se află România după decizia Moody’s: „Aceasta este realitatea de după verdictul de astăzi: România nu e în junk, dar plătește deja ca și cum ar fi.”

Deficitul și creșterea economică, următorul test

Potrivit consultantului economic, ieșirea României din perspectiva negativă presupune îndeplinirea simultană a mai multor condiții, într-un context economic dificil.

„Ieșirea din perspectiva negativă cere, în termenii agențiilor, reducerea simultană a deficitului bugetar și a celui de cont curent, susținută de revenirea creșterii economice — trei condiții care, în 2026, se contrazic reciproc”, a explicat Negrescu.

În acest context, el pune sub semnul întrebării capacitatea viitorului guvern de a implementa reformele necesare pentru reducerea deficitului și restructurarea administrației publice.

„Vom avea un guvern capabil să vină cu un program coerent de reforme, cu targete foarte clare, capabil să reducă deficitul bugetar spre 5% în 2027? Va exista voință pe scena politică pentru restructurarea aparatului public, a companiilor de stat falimentare, a modului în care este administrată România și sunt cheltuiți banii publici?”, a întrebat consultantul.

Adrian Negrescu consideră că România are la dispoziție cel mult un an pentru a face schimbări structurale.

„Avem o fereastră de maxim 1 an de zile în care putem restructura din temelii România. Un an în care ar trebui să vedem, printre altele, reforma administrativă – o condiție esențială pentru restructurarea cheltuielilor publice. Este capabilă clasa politică să acționeze în interesul național?”, a conchis acesta.

Nicușor Dan: „Rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri”

Potrivit Nasdaq, Baa3 este cel mai mic rating acordat de Moody’s pentru obligațiile corporative considerate investiții sigure. Titlurile cu acest rating prezintă un risc moderat de neplată, dar sunt încă considerate investiții de nivel mediu.

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Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă dimineața, 8 august, că menținerea ratingului Moody’s la „Baa3” este „deopotrivă, rezultatul efortului institutional, al cetățenilor si al mediului de afaceri”.

La rândul său, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reconfirmarea ratingului înseamnă că „rămânem o destinație credibilă pentru investiții și finanțare”.

Săptămâna trecută, pe 31 iulie, agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul de țară al României la nivelul BBB-, ultima treaptă recomandată pentru investiții, menținând însă perspectiva negativă. Fitch are o scară de evaluare de la AAA (cel mai bun) și până la D (stat aflat în faliment).