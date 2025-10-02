search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
WSJ: SUA oferă Ucrainei informații de la serviciile secrete pentru a lovi infrastructura energetică a Rusiei

Război în Ucraina
Publicat:

SUA vor furniza Ucrainei informații provenind de la serviciile sale secrete pentru lansarea de rachete cu rază lungă de acțiune împotriva infrastructurilor energetice rusești, încurajând aliații NATO să ofere un sprijin similar.

FOTO: Profimedia
FOTO: Profimedia

Această decizie reprezintă prima schimbare de politică cunoscută pe care preşedintele Donald Trump a aprobat-o de când şi-a înăsprit retorica faţă de Rusia în ultimele săptămâni, într-o încercare de a pune capăt războiului de peste trei ani dus de Moscova în Ucraina, potrivit Agerpres.

Washingtonul face de mult timp schimb de informaţii cu Kievul, dar Wall Street Journal afirmă că de acum Ucrainei îi va fi mai uşor să lovească obiective ale infrastructurii energetice ruse, cum ar fi rafinării, conducte şi centrale electrice, cu scopul de a priva Kremlinul de venituri şi petrol.

Trump a presat ţările europene să înceteze să mai cumpere petrol rusesc în schimbul acceptului său de a impune sancţiuni severe împotriva Moscovei, în încercarea de a opri finanţarea invaziei Rusiei în Ucraina.

Nici Casa Albă şi nici misiunea Ucrainei la Naţiunile Unite nu au răspuns deocamdată la solicitările de comentarii din partea Reuters. La fel, misiunea Rusiei la ONU a refuzat să facă vreun comentariu.

Ar fi pentru prima oară când SUA ar oferi asistenţă Ucrainei în atacurile cu rază lungă de acţiune asupra teritoriului rus, vizând obiective energetice, au declarat interlocutorii Wall Street Journal.

Veniturile din energie rămân cea mai importantă sursă de lichidităţi a Kremlinului pentru finanţarea efortului de război, făcând din exporturile de petrol şi gaze o ţintă centrală a sancţiunilor occidentale.

Recent, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că țara analizează cererea Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune pentru efortul său de a respinge invadatorii ruși,

„Ați pus această întrebare despre rachetele Tomahawk. Este ceva asupra căruia președintele va lua decizia finală... Îl voi lăsa pe președinte să se pronunțe, dar știu că în acest moment purtăm discuții pe această temă”, a spus Vance.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să vândă rachete Tomahawk națiunilor europene care apoi să le trimite în Ucraina.

„Cu certitudine, examinăm o serie de solicitări ale europenilor”, a spus Vance.

SUA

