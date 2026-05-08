search
Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ziua Victoriei, sărbătorită la Moscova fără fastul de altădată. Lista invitaților și programul lui Putin

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rusia nu a transmis invitaţii speciale demnitarilor străini pentru participarea la parada de Ziua Victoriei din acest an de la Moscova, a declarat consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, citat de agenţia TASS. Totuşi, oficialul de la Kremlin a precizat că unele personalităţi din străinătate şi-au exprimat din proprie iniţiativă dorinţa de a participa la evenimentele comemorative.

Ziua Victoriei de la Moscova. FOTO: EPA-EFE
Ziua Victoriei de la Moscova. FOTO: EPA-EFE

Potrivit declaraţiilor lui Uşakov, preşedintele rus Vladimir Putin va avea un program diplomatic intens în jurul datei de 9 mai, când sunt marcate festivităţile dedicate Zilei Victoriei.

Pe 8 mai, Putin urmează să se întâlnească la cină cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, discuţiile vizând relaţiile bilaterale şi situaţia internaţională.

Pe 9 mai, liderul de la Kremlin va găzdui o recepţie oficială pentru delegaţiile străine şi invitaţii de onoare, precum şi o serie de întâlniri bilaterale.

Printre aceştia se numără premierul slovac Robert Fico, regele Malaeziei Sultan Ibrahim, preşedintele Laosului Thongloun Sisoulith, dar şi lideri din Abhazia, Osetia de Sud şi Republica Srpska.

De asemenea, Putin va avea o întrevedere tete-a-tete cu regele Malaeziei, la solicitarea acestuia, şi discuţii oficiale cu preşedintele Laosului.

Consilierul Kremlinului a confirmat că preşedintele rus va susţine un discurs înaintea paradei militare, însă evenimentul va avea un format modificat faţă de anii anteriori.

„Parada va avea loc, cu trupe care vor defila în formaţii şi survoluri ale grupurilor de acrobaţie aeriană. Preşedintele va susţine un discurs. Dar nu va exista paradă de vehicule şi echipamente militare”, a precizat Uşakov.

După ceremonii, Putin şi invitaţii vor depune coroane de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut din Grădina Alexandrov.

Kremlinul a subliniat că, spre deosebire de anul trecut, nu au fost trimise invitaţii speciale pentru lideri străini la evenimentele din acest an.

„Anul trecut a existat un grup numeros de lideri străini în legătură cu evenimentele jubiliare”, a reamintit Uşakov.

Totuşi, unele delegaţii şi ataşaţi militari ai unor state străine au fost invitaţi să participe la ceremonii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Propunere surpriză din Parlament: Poate fi Ilie Bolojan desemnat din nou premier
digi24.ro
image
Bolojan și Fritz anunță o alianță PNL–USR împotriva „acțiunii distructive a PSD”: „Nu mai putem accepta blocarea reformelor”
stirileprotv.ro
image
Unul dintre cei mai mari prădători sexuali din România s-a sinucis în pușcărie. Pedofilul își abuzase toată familia
gandul.ro
image
Trump susține că a avut o discuție excelentă cu von der Leyen, dar lansează noi amenințări
mediafax.ro
image
Jucătorul trecut pe la Steaua care era milionar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Ce afaceri făcea acesta
fanatik.ro
image
Se refac jocurile la conducerea Petrom, după dezvăluirile Libertatea: Viitorul șef al companiei va fi din nou un român, cine este luat în calcul
libertatea.ro
image
Papa Leon a sunat la bancă să îşi schimbe adresa. Angajata a crezut că este o farsă şi i-a închis telefonul în nas
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Prințul William a "explodat"! Imagini rar întâlnite cu moștenitorul tronului britanic, pe Villa Park
digisport.ro
image
Cum arată viața lui Andrei Aradits de când a divorțat: „A avut un impact pozitiv asupra bugetului”
click.ro
image
Surse: Ilie Bolojan l-a anunțat pe Nicușor Dan, la Cotroceni, că face alianța cu USR, REPER și Forța Dreptei. Ce a făcut Președintele
antena3.ro
image
Portofoliul la Bursă al prim-vicepreşedintelui AUR Petrişor Peiu a înregistrat marţi, după căderea guvernului, o creştere de circa 30.000 de euro. De la începutul anului, politicianul are un plus de circa 380.000 de euro pe Bursa de Valori Bucureşti
zf.ro
image
A murit înjunghiat de prietenii pe care îi invitase la o petrecere. Agresorii nu îşi amintesc motivul
observatornews.ro
image
E oficial! Mihaela Rădulescu revine în media, după dubla tragedie din viața ei: ”Felix ar fi fost mândru”
cancan.ro
image
Pensionar cu 1.200 lei pensie NU a primit ajutorul de 500 lei. De ce? În ce zi intră pensia pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Sorana Cîrstea, apariție strălucitoare la Roma. A trecut peste despărțirea de fiul lui Ion Țiriac
prosport.ro
image
Sunt obligați taximetriștii și șoferii de ridesharing să aibă scaun pentru copii în mașină? Ce prevede legea
playtech.ro
image
Universitatea Craiova poate deveni matematic campioană, chiar cu două etape înainte de final. Scenariul care aruncă Bănia în aer
fanatik.ro
image
PNL intră „în Opoziție” și exclude negocieri cu PSD. Dar un lider liberal s-ar fi pregătit să conducă guvernul, cu sprijinul PSD. „Este nevoie de un prim-ministru”
ziare.com
image
Divorțul anului: și-a prins soțul cu altă femeie! Acum s-a săturat și a luat hotărârea: ”Nu are nicio intenție”
digisport.ro
image
Cele două zodii pentru care luna IUNIE înseamnă un nou început. Ce transformări majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Maia Sandu în prim-plan, Nicușor Dan doar o umbră a politicii externe ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație! Ce au discutat Nicușor Dan și Bolojan la Cotroceni EXCLUSIV
romaniatv.net
image
Pace în Ucraina de la miezul nopții. Putin se pregătește să sărbătorească Ziua Victoriei
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Un dresor spune care sunt cele trei rase de câini pe care nu le recomandă: „Nu ai nevoie de așa ceva”
click.ro
image
Noroc și belșug pentru patru zodii. Finalul lunii mai va fi memorabil pentru ele
click.ro
image
Soția chirurg cardiovascular a lui Mihai Albu, în echipa de transplant de inimă: „Sunt mândru că salvează vieți!” Ce ravagii face colesterolul „rău” în organism?
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta autentică de mujdei țigănesc, pregătită de Melek. E delicios, se prepară rapid și merge de minune cu orice fel de carne
image
Un dresor spune care sunt cele trei rase de câini pe care nu le recomandă: „Nu ai nevoie de așa ceva”

OK! Magazine

image
Fantezia incestuoasă a lui JFK Jr. era atât de perversă, încât până și Madonna, poreclită „dinamo sexual”, a refuzat-o rușinată

Click! Pentru femei

image
Bonnie Tyler, operată de urgență în Portugalia. Ce s-a întâmplat cu cântăreața de 74 de ani

Click! Sănătate

image
Colesterolul ridicat produce un semn de avertizare „urât mirositor”