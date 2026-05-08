Ziua Victoriei, sărbătorită la Moscova fără fastul de altădată. Lista invitaților și programul lui Putin

Rusia nu a transmis invitaţii speciale demnitarilor străini pentru participarea la parada de Ziua Victoriei din acest an de la Moscova, a declarat consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, citat de agenţia TASS. Totuşi, oficialul de la Kremlin a precizat că unele personalităţi din străinătate şi-au exprimat din proprie iniţiativă dorinţa de a participa la evenimentele comemorative.

Potrivit declaraţiilor lui Uşakov, preşedintele rus Vladimir Putin va avea un program diplomatic intens în jurul datei de 9 mai, când sunt marcate festivităţile dedicate Zilei Victoriei.

Pe 8 mai, Putin urmează să se întâlnească la cină cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko, discuţiile vizând relaţiile bilaterale şi situaţia internaţională.

Pe 9 mai, liderul de la Kremlin va găzdui o recepţie oficială pentru delegaţiile străine şi invitaţii de onoare, precum şi o serie de întâlniri bilaterale.

Printre aceştia se numără premierul slovac Robert Fico, regele Malaeziei Sultan Ibrahim, preşedintele Laosului Thongloun Sisoulith, dar şi lideri din Abhazia, Osetia de Sud şi Republica Srpska.

De asemenea, Putin va avea o întrevedere tete-a-tete cu regele Malaeziei, la solicitarea acestuia, şi discuţii oficiale cu preşedintele Laosului.

Consilierul Kremlinului a confirmat că preşedintele rus va susţine un discurs înaintea paradei militare, însă evenimentul va avea un format modificat faţă de anii anteriori.

„Parada va avea loc, cu trupe care vor defila în formaţii şi survoluri ale grupurilor de acrobaţie aeriană. Preşedintele va susţine un discurs. Dar nu va exista paradă de vehicule şi echipamente militare”, a precizat Uşakov.

După ceremonii, Putin şi invitaţii vor depune coroane de flori la Mormântul Soldatului Necunoscut din Grădina Alexandrov.

Kremlinul a subliniat că, spre deosebire de anul trecut, nu au fost trimise invitaţii speciale pentru lideri străini la evenimentele din acest an.

„Anul trecut a existat un grup numeros de lideri străini în legătură cu evenimentele jubiliare”, a reamintit Uşakov.

Totuşi, unele delegaţii şi ataşaţi militari ai unor state străine au fost invitaţi să participe la ceremonii.