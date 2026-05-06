Rusia anulează festivitățile de Ziua Victoriei din Crimeea, speriată de atacurile cu drone ucrainene

Evenimentele dedicate Zilei Victoriei au fost anulate în Crimeea, din cauza „problemelor de siguranță”, în urma intensificării atacurilor cu drone ucrainene, a anunțat marți șeful autorităților de ocupație ruse, Serghei Aksionov.

Aksionov a declarat că anul acesta în Crimeea nu va exista paradă militară sau alte evenimente majore, inclusiv marșul obișnuit al Regimentului Nemuritor.

„Această decizie a autorităților se bazează pe considerații de securitate”, a scris Aksionov într-o postare pe Telegram, fără a menționa Ucraina sau dronele, potrivit Kyiv Independent.

„În același timp, vom face tot ce este necesar și posibil pentru a aduce un omagiu dragilor noștri veterani, a onora memoria celor căzuți și a organiza evenimente festive în diverse formate. Crimeea va marca principala noastră sărbătoare cu demnitate”, a adăugat Aksionov.

Între timp, Mihail Razvozhaev, șeful guvernului de ocupație rusă de la Sevastopol, a declarat pe 6 mai că serviciile orașului curăță „activ” monumentele eroilor sovietici, îngrijesc straturile de flori, plantează flori și decorează străzile cu aranjamente festive.

În fiecare an, pe 9 mai, Rusia organizează parade militare la scară largă la Moscova și în alte orașe din Rusia și Ucraina ocupată pentru a comemora sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial în Europa.

Celebrările subliniază rolul Uniunii Sovietice în victorie, iar Kremlinul folosește evenimentul pentru a-și etala puterea militară și a consolida narațiunile oficiale de propagandă despre războiul din Ucraina.

Însă proiecția puterii militare va fi deosebit de dificilă pentru Kremlin în acest an - nu va prezenta coloana tradițională de vehicule militare „din cauza situației operaționale actuale”, a declarat Ministerul Apărării din Rusia pe 28 aprilie.

Ucraina și-a intensificat atacurile asupra instalațiilor militare rusești și a infrastructurii care sprijină armata rusă în ultimele săptămâni, atât în teritoriile ocupate, cât și în interiorul Rusiei.

Potrivit lui Razvozhaev, raiduri aeriene au fost efectuate de mai multe ori în această săptămână și în săptămânile anterioare în Crimeea din cauza amenințării reprezentate de dronele ucrainene.

Agenția de informații militare a Ucrainei (HUR) a publicat pe 5 mai un videoclip care arată țintele din Ucraina ocupată care au fost atacate de unitatea sa de operațiuni speciale „Fantome”.

Ținte atacate

Printre ținte s-au numărat un avion Be-12 Chaika, trei ambarcațiuni Proiect 05060, o navă de sprijin și un hangar pentru depozitarea ambarcațiunilor de asalt Proiect 05060.

„Specialiștii din unitatea «Fantome»... continuă să implementeze o abordare sistematică pentru neutralizarea instalațiilor militare rusești din Crimeea ocupată temporar”, a scris HUR.

În altă parte, Ucraina nu vede niciun motiv pentru a respecta un armistițiu propus de Rusia pentru sărbătorile Zilei Victoriei, a declarat un înalt oficial ucrainean pentru Kyiv Independent pe 6 mai.

„Pur și simplu nu vedem rostul pentru paradă”, a spus oficialul. Comentariul a venit după ce președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a încălcat armistițiul propus de Ucraina de 1.820 de ori până la ora 10:00, ora locală, la câteva ore după ce acesta a intrat în vigoare.

Zelenski a declarat pe 4 mai că Ucraina va implementa un armistițiu începând cu 6 mai, după ce președintele rus Vladimir Putin a propus un „armistițiu de Ziua Victoriei” separat, pentru 8-9 mai.

Moscova și-a redus anterior planificarea paradei de Ziua Victoriei, o demonstrație anuală a forței sale militare proiectate, pe fondul temerilor de potențiale atacuri ucrainene.

Armistițiile pe tot parcursul războiului, adesea propuse de Moscova în timpul sărbătorilor religioase, nu au fost niciodată valabile. Rusia a încălcat armistițiul anterior în timpul Paștelui ortodox de 10.721 de ori pe o perioadă de 32 de ore în aprilie, a declarat Statul Major General al Ucrainei.