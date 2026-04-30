Motivul pentru care tancurile nu vor apărea la parada de 9 Mai din Rusia

Parada anuală de Ziua Victoriei din Rusia va avea loc pe 9 mai fără tehnică militară, pentru prima dată în aproape două decenii, din cauza temerilor legate de posibile atacuri cu drone ucrainene de lungă rază.

Ministerul Apărării a anunțat că niciun vehicul blindat sau sistem de rachete nu va defila în Piața Roșie în cadrul paradei care marchează victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, invocând „situația operațională actuală”, potrivit The Guardian.

De asemenea, cadeții din școlile militare și din instituțiile militare pentru tineret nu vor participa la eveniment.

Kremlinul a declarat miercuri că „activitatea teroristă ucraineană” se află în spatele acestor modificări ale paradei anuale.

Mai mulți bloggeri militari ruși și analiști au sugerat că Moscova se teme că dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune ar putea viza echipamentele militare înainte sau în timpul paradei.

Ruslan Leviev, analist independent, a declarat pentru postul TV Rain: „Echipamentele sunt vulnerabile chiar și în etapa de pregătire, când coloanele staționează și repetă în afara Moscovei, pe poligoane deschise ușor de lovit cu drone. Lovirea soldaților în centrul orașului, printre turiști, nu ar fi la fel de simplă.”

De la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, paradele de Ziua Victoriei au fost reduse ca amploare, cu demonstrații militare mai modeste și mai puțini invitați străini.

Aniversarea de anul trecut, care a marcat 80 de ani de la eveniment, a fost o excepție notabilă, cu cel puțin 27 de șefi de stat prezenți și o paradă completă de tancuri, lansatoare de rachete și drone care au traversat Piața Roșie.

În cei peste 25 de ani de putere ai lui Vladimir Putin, Ziua Victoriei a devenit elementul central al viziunii sale asupra identității ruse. Însă, de la începutul războiului din Ucraina, mașinăria de propagandă a Kremlinului i-a dat o nouă semnificație, Putin folosind aceste celebrări pentru a justifica conflictul.

Dronele ucrainene cu rază lungă de acțiune continuă să lovească teritoriul rus aproape zilnic. Atacurile au vizat în principal obiective industriale și militare, inclusiv infrastructura petrolieră și noduri logistice, provocând uneori incendii de amploare și evacuări ale populației.

În orașul Tuapse, din sudul Rusiei, loviturile repetate asupra unei rafinării importante au declanșat incendii masive, acoperind orașul cu o ploaie toxică de culoare neagră și determinând autoritățile să le recomande locuitorilor să rămână în locuințe.

În cursul nopții, drone ucrainene au lovit și o stație de pompare a petrolului din regiunea Perm, situată adânc în zona Uralilor.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a lăudat miercuri „precizia” Serviciului de Securitate al Ucrainei, subliniind că țintele au fost lovite de la peste 1.500 km distanță. „Vom continua să extindem aceste raze”, a scris el pe X, adăugând că fiecare atac vizează reducerea industriei militare, logisticii și exporturilor de petrol ale Rusiei.

Analiștii avertizează însă să nu fie supraestimat impactul economic al acestor atacuri. Creșterea prețurilor la petrol, alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, a menținut în ultimele luni veniturile energetice ale Rusiei la un nivel ridicat, permițând Moscovei să încaseze miliarde, chiar dacă unele rafinării sunt vizate de lovituri.