search
Marți, 26 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Strategia disperată a Kremlinului: Putin șterge datoriile noilor recruți, în timp ce mașinăria militară rusă strânge în secret lațul mobilizării

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În fața unei crize acute de efective pe frontul din Ucraina, Vladimir Putin apelează la stimulente financiare agresive pentru a atrage noi soldați contractuali. În paralel, datele statistice și organizațiile pentru drepturile omului dezvăluie o realitate sumbră: birourile de înrolare militară din Rusia au început o campanie masivă, dar mascată, de luare în evidență a rezerviștilor, alimentând temerile privind un nou val de mobilizare.

Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia
Președintele rus Vladimir Putin/FOTO:Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care participanții la războiul din Ucraina și familiile acestora sunt exonerați de la plata creditelor restante, în anumite condiții stricte. Măsura, scrie publicația The Moscow Times, se aplică cetățenilor care semnează un contract cu Ministerul Apărării pe o perioadă de cel puțin un an, începând cu data de 1 mai.

Plafonul maxim al datoriilor ce pot fi șterse este de 10 milioane de ruble (aproximativ 138.500 de dolari). Totuși, facilitatea ascunde o capcană birocratică: se aplică doar împrumuturilor contractate înainte de semnarea acordului militar și doar dacă există deja o hotărâre judecătorească definitivă de executare silită sau dacă procedurile de executare au fost deja demarate.

O prevedere suplimentară încearcă să ofere o plasă de siguranță psihologică familiilor: în caz de deces pe front sau invaliditate de gradul I provocată de traume și contuzii, toate obligațiile de credit ale rudelor sunt anulate definitiv, indiferent de momentul în care militarul a fost mobilizat sau a semnat contractul. Nu este prima dată când Kremlinul folosește această pârghie; măsuri similare au fost introduse și în noiembrie 2024.

Panică pe internetul rusesc: Explozie de căutări privind „ordinele de mobilizare”

Dincolo de fațada stimulentelor financiare, presiunea asupra rezerviștilor a crescut de la o lună la alta. Datele de monitorizare online indică o stare de alertă în rândul populației ruse. Platformele Google Trends și Yandex au înregistrat o creștere fulminantă a căutărilor legate de termenul „ordin de mobilizare”, fenomen vizibil începând cu sfârșitul lunii martie.

Pe motorul de căutare rusesc Yandex, interogările pe acest subiect au explodat, crescând de la mai puțin de 10.000 în luna ianuarie la aproximativ 40.000 în aprilie. Expresii precum „ordin de mobilizare atașat”, „cât timp este valabil un ordin de mobilizare” sau „ordinul de mobilizare roșu” au devenit căutări de top în Federația Rusă.

Capcana din birourile de înrolare: Actualizarea datelor, paravan pentru trimiterea pe front

Ce este, de fapt, un ordin de mobilizare? Este un document oficial emis de comisiile locale de recrutare, atașat livretului militar, care stabilește clar instrucțiunile în cazul declarării mobilizării generale (unde și când trebuie să se prezinte cetățeanul, ce documente să aibă asupra sa și cărei unități îi este repartizat). Deși primirea acestui act nu înseamnă trimiterea imediată în tranșee, el plasează automat rezervistul într-un nucleu de reacție rapidă, gata de activare la primul semnal al Kremlinului.

Organizațiile rusești care luptă împotriva conscripției avertizează că comisariatele militare folosesc un pretext inofensiv – „actualizarea periodică a dosarelor personale” – pentru a-i aduce pe rezerviști în birouri. Odată ajunși acolo, aceștia sunt supuși unor presiuni psihologice uriașe pentru a accepta ordinele de mobilizare sau pentru a semna direct contracte cu armata.

Această extindere silențioasă a verificărilor în rândul rezerviștilor sugerează că Moscova își fortifică infrastructura militară din umbră, încercând să evite cu orice preț costul politic al anunțării oficiale a unui nou decret de mobilizare în masă, o mișcare extrem de nepopulară.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șeful FSB lansează teorii halucinante: NATO creează arme biologice cu acțiune selectivă în spațiul CSI și pregătește revoluții prin AI
digi24.ro
image
Anunț important pentru toți clienții DIGI: se „euroizează” facturile. Noile tarife anunțate de companie
stirileprotv.ro
image
UDMR recunoaşte, în exclusivitate pentru Gândul, existenţa unui acord politic cu PSD, PNL și USR pentru angajarea firmei de lobby, pentru care Cotroceni plăteşte 565.000 de dolari pe lună. Întâlnirile pentru acord au avut loc înainte de Moţiunea de Cenzură
gandul.ro
image
Țara care caută 16 oameni pentru un sejur de vis, totul gratuit
mediafax.ro
image
U Cluj a anunțat antrenorul pentru sezonul viitor! Șefii “șepcilor roșii” trag linie la finalul stagiunii: “La ce buget avem, a fost peste așteptări”
fanatik.ro
image
Cât va costa un an de vechime la pensie, de la 1 iulie 2026. Prețul crește, odată cu majorarea salariului minim
libertatea.ro
image
O femeie din Cluj a murit apărându-și fiica de fostul iubit, pe numele căruia era ordin de protecție
digi24.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Au bătut palma! Radu Drăgușin pleacă de la Tottenham
digisport.ro
image
Țara cu șezlonguri la 1 euro și vacanțe la prețuri de neimaginat pentru turiștii europeni
click.ro
image
Un bărbat s-a dus la aparatul de reciclare cu aproape 8.000 de sticle și doze și l-a ținut ocupat 8 ore. Câți bani a încasat
antena3.ro
image
Cum pot cumpăra investitorii români acţiuni la listarea istorică a SpaceX. Evalua­rea de 1.750 mld. dolari reprezintă de 13 ori capitalizarea totală a tuturor companiilor listate la BVB
zf.ro
image
Cod galben de furtuni şi vijelii în mai multe zone din ţară. Rafalele vor depăşi 80 km/h, anunţă ANM
observatornews.ro
image
Lista pensionarilor scutiți de CASS. Cine nu plătește contribuția, deși are pensie peste 3.000 de lei
cancan.ro
image
Stagiul complet de cotizare a crescut luna asta. Care pensionari vor lucra mai mult înainte să iasă la pensie?
newsweek.ro
image
FOTO. „Cel mai intim album” cu fotografii al iubitei lui Lamine Yamal
prosport.ro
image
Fântână, fosă septică sau canalizare? Costuri ascunse, avize și obligații legale pentru terenuri
playtech.ro
image
A fost sunată pentru o colaborare, dar a avut parte de o mare surpriză. Iubita lui Ștefan Baiaram a rămas șocată
fanatik.ro
image
Mojtaba Khamenei anunță că Israel dispare de pe hartă. Trump își dorește ca Iran să recunoască statul evreu, ca parte a acordului cu Teheran
ziare.com
image
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
digisport.ro
image
Gustare mexicană cu tortilla și brânză, preferata lui Jennifer Aniston. Rețeta simplă pe care vei vrea să o faci iar și iar
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată în luna Mai casa de vis a Adelei Popescu de la Șușani. Curtea e plină de verdeață și flori, iar casa te duce imediat cu gândul la frumoasa Toscana / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Primele imagini cu Cristian Boureanu după ce s-a întors de la Suvivor! Afaceristul și-a lăsat barbă și a continuat yoga la piscină VIDEO și FOTO
mediaflux.ro
image
Sabalenka, criticată pentru bijuteriile de aproape 150.000 €. „Dacă ajungi să cazi de atât de sus...
gsp.ro
image
Și-a deschis cafenea într-o fostă cameră mortuară din Brașov. În spate se află un cimitir săsesc vechi de sute de ani | VIDEO
actualitate.net
image
Interviu Călin Donca, milionar, antreprenor din Brașov și fost concurent Survivor România, despre cât de ușor se fac banii în România și de ce unii oameni eșuează în afaceri: „Exact când credeam că am ajuns unde trebuie, viața m-a lovit din nou”
actualitate.net
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”
click.ro
image
După ce principii se ghidează Marius Moga în căsnicia cu Bianca? Ce sfat prețios a dat în calitate de naș? „Trebuie să stai cuminte”
click.ro
image
Noi imagini din casa de la Șușani a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan. Refugiul lor de la țară, așa cum arată în prezent
click.ro
nunta Regelui Juan Carlos al Spaniei foto profimedia 0119007797 jpg
Ca să-și țină în frâu libidoul insațiabil, „regele cu 5000 de iubite” a apelat chiar și la injecții de blocare a testosteronului
okmagazine.ro
Jaclyn Smith foto Profimedia jpg
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!
clickpentrufemei.ro
Sanctuarul lui Apollo din Frangissa (© Department of Antiquities of the Deputy Ministry of Culture)
Peste 20 de baze ale unor statui votive, descoperite în poziția lor originală în Sanctuarul lui Apollo din Frangissa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Nuntă princiară la Palatul Știrbey! Marius Moga a fost nașul baronesei Nicoleta Scarlat și al lordului Răzvan Vasile de Brattleby! „Am plâns de am rupt!”
image
Au revenit cu tractorul pe ogor! Dan Negru conduce un „monstru agricol” de 40.000 de euro: „Dacă statul ar ține cu țăranii români…”

OK! Magazine

image
Împăratul capabil de cele mai odioase perversiuni nu ținea cont de sexul și vârsta participanților la orgii. Ce ascundeau „grădinile plăcerii” din Capri

Click! Pentru femei

image
La 80 de ani, ne dezvăluie secretul frumuseții ei! Nu e dieta și nici machiajul avantajos!

Click! Sănătate

image
Când este uitarea un semn al bolii Alzheimer? Medicul explică