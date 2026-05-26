Strategia disperată a Kremlinului: Putin șterge datoriile noilor recruți, în timp ce mașinăria militară rusă strânge în secret lațul mobilizării

În fața unei crize acute de efective pe frontul din Ucraina, Vladimir Putin apelează la stimulente financiare agresive pentru a atrage noi soldați contractuali. În paralel, datele statistice și organizațiile pentru drepturile omului dezvăluie o realitate sumbră: birourile de înrolare militară din Rusia au început o campanie masivă, dar mascată, de luare în evidență a rezerviștilor, alimentând temerile privind un nou val de mobilizare.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care participanții la războiul din Ucraina și familiile acestora sunt exonerați de la plata creditelor restante, în anumite condiții stricte. Măsura, scrie publicația The Moscow Times, se aplică cetățenilor care semnează un contract cu Ministerul Apărării pe o perioadă de cel puțin un an, începând cu data de 1 mai.

Plafonul maxim al datoriilor ce pot fi șterse este de 10 milioane de ruble (aproximativ 138.500 de dolari). Totuși, facilitatea ascunde o capcană birocratică: se aplică doar împrumuturilor contractate înainte de semnarea acordului militar și doar dacă există deja o hotărâre judecătorească definitivă de executare silită sau dacă procedurile de executare au fost deja demarate.

O prevedere suplimentară încearcă să ofere o plasă de siguranță psihologică familiilor: în caz de deces pe front sau invaliditate de gradul I provocată de traume și contuzii, toate obligațiile de credit ale rudelor sunt anulate definitiv, indiferent de momentul în care militarul a fost mobilizat sau a semnat contractul. Nu este prima dată când Kremlinul folosește această pârghie; măsuri similare au fost introduse și în noiembrie 2024.

Panică pe internetul rusesc: Explozie de căutări privind „ordinele de mobilizare”

Dincolo de fațada stimulentelor financiare, presiunea asupra rezerviștilor a crescut de la o lună la alta. Datele de monitorizare online indică o stare de alertă în rândul populației ruse. Platformele Google Trends și Yandex au înregistrat o creștere fulminantă a căutărilor legate de termenul „ordin de mobilizare”, fenomen vizibil începând cu sfârșitul lunii martie.

Pe motorul de căutare rusesc Yandex, interogările pe acest subiect au explodat, crescând de la mai puțin de 10.000 în luna ianuarie la aproximativ 40.000 în aprilie. Expresii precum „ordin de mobilizare atașat”, „cât timp este valabil un ordin de mobilizare” sau „ordinul de mobilizare roșu” au devenit căutări de top în Federația Rusă.

Capcana din birourile de înrolare: Actualizarea datelor, paravan pentru trimiterea pe front

Ce este, de fapt, un ordin de mobilizare? Este un document oficial emis de comisiile locale de recrutare, atașat livretului militar, care stabilește clar instrucțiunile în cazul declarării mobilizării generale (unde și când trebuie să se prezinte cetățeanul, ce documente să aibă asupra sa și cărei unități îi este repartizat). Deși primirea acestui act nu înseamnă trimiterea imediată în tranșee, el plasează automat rezervistul într-un nucleu de reacție rapidă, gata de activare la primul semnal al Kremlinului.

Organizațiile rusești care luptă împotriva conscripției avertizează că comisariatele militare folosesc un pretext inofensiv – „actualizarea periodică a dosarelor personale” – pentru a-i aduce pe rezerviști în birouri. Odată ajunși acolo, aceștia sunt supuși unor presiuni psihologice uriașe pentru a accepta ordinele de mobilizare sau pentru a semna direct contracte cu armata.

Această extindere silențioasă a verificărilor în rândul rezerviștilor sugerează că Moscova își fortifică infrastructura militară din umbră, încercând să evite cu orice preț costul politic al anunțării oficiale a unui nou decret de mobilizare în masă, o mișcare extrem de nepopulară.