Paradoxul diasporei: majoritatea investește în România, dar puțini vor să revină acasă

Șase din zece români stabiliți în străinătate au investit deja în România, fie prin achiziții imobiliare, fie prin sprijin financiar acordat familiilor, însă majoritatea nu iau în calcul o revenire în țară în următoarele 12 luni. Acestea sunt concluziile studiului „Diaspora Sentiment 2026”, realizat de Mkor și publicat marți, 28 iulie.

Potrivit cercetării, 61% dintre românii din diaspora au făcut investiții în România, în timp ce 70% declară că exclud întoarcerea în țară în următorul an, ceea ce indică o legătură financiară puternică cu România, fără o intenție imediată de întoarcere.

Studiul evidențiază diferențe importante între principalele comunități românești din diaspora. Românii din Germania înregistrează cea mai ridicată rată de investiții în România, de 71%, și oferă cel mai frecvent sprijin financiar direct familiilor, în proporție de 44%.

În schimb, diaspora din Regatul Unit se remarcă printr-un profil economic mai puternic. Aproape 29% dintre respondenți ocupă funcții de conducere sau desfășoară activități antreprenoriale, 62% au studii superioare, iar 46% câștigă peste 3.000 de euro pe lună.

Autorii studiului subliniază că fiecare comunitate are nevoi financiare diferite. Astfel, în Italia accentul cade pe protejarea patrimoniului, în Germania pe predictibilitate, în Spania pe consumul nostalgic, iar în Regatul Unit pe obținerea unui randament financiar cât mai bun.

Raportul acordă o atenție specială și românilor din Republica Moldova, considerați un important rezervor de capital uman pentru România. Aproape 49% dintre respondenți aparțin Generației Z, cu o vârstă medie de 31 de ani, iar 38% sunt inactivi profesional, cu 17 puncte procentuale peste media generală. Potrivit cercetării, această categorie ar putea fi atrasă prin conturi bancare accesibile peste graniță și programe de internship.

La nivel general, profilul socio-profesional al românilor din diaspora indică o stabilitate ridicată. 44% sunt angajați, iar 23% ocupă poziții de manageri sau antreprenori, ceea ce, potrivit autorilor, reprezintă o oportunitate pentru companiile și instituțiile din România.

„Structura atipică generează oportunităţi clare pentru strategiile de atragere economică ale companiilor şi instituţiilor din România. Pentru mediul de business, acest segment reprezintă o soluţie pentru deficitul de personal, necesitând implementarea unor programe de internship şi pachete de relocare studenţească. Concomitent, instituţiile financiare româneşti pot capta audienţa prin instrumente de integrare specifice. Facilităţi precum conturi bancare peste graniţă cu zero comisioane şi pachete de economisire devin esenţiale pentru a fideliza aceşti consumatori şi a transforma potenţialul demografic într-un motor de creştere economică”, se arată în concluziile raportului.

Studiul „Diaspora Sentiment 2026” a fost realizat pe un eșantion de 2.000 de respondenți, cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani, repartizați echilibrat din punct de vedere al genului (50% femei, 50% bărbați) și care locuiesc în afara României cel puțin șapte luni pe an.