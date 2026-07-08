Fost adjunct NATO: „România s-a comportat admirabil. Nu trebuie să se teamă de retragerea trupelor americane”

Fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat miercuri că se așteaptă ca summitul Alianței de la Ankara să se încheie cu un mesaj de unitate, în ciuda tensiunilor dintre unele state membre și a declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump.

Geoană a explicat că documentul final al summitului este negociat în prealabil și va pune accent pe unitatea transatlantică și pe consolidarea rolului Europei în cadrul Alianței.

„În comunicatul final, am văzut draftul, se vorbește despre unitate transatlantică. Se vorbește și despre reechilibrarea relației transatlantice. Este nevoie de o Europă mai puternică în NATO, este un lucru evident, nu trebuie să ne spună Donald Trump că trebuie să ne facem și noi treaba pe continentul nostru”, a afirmat fostul oficial NATO, într-o intervenție la Digi24.

Potrivit acestuia, una dintre temele centrale ale summitului este redistribuirea responsabilităților în domeniul apărării între Statele Unite și aliații europeni, astfel încât această tranziție să se desfășoare coordonat și fără a afecta securitatea Alianței.

„România s-a comportat admirabil”

Mircea Geoană a comentat și informațiile privind reducerea prezenței militare americane în Europa, susținând că România nu ar trebui să fie îngrijorată.

„România s-a comportat admirabil și la acest episod”, a spus Geoană, referindu-se la sprijinul acordat Statelor Unite în contextul conflictului cu Iranul.

El a apreciat că președintele Nicușor Dan are dreptate atunci când afirmă că nu există indicii privind o diminuare a prezenței militare americane în România.

„Baza Mihail Kogălniceanu este mai importantă decât oricând. Văd cu destul de mult optimist rolul strategic reconfirmat al României în această nouă ecuație”, a declarat Geoană.

Sprijin pentru Ucraina și investiții mai mari în apărare

Fostul secretar general adjunct al NATO a subliniat că sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue, iar statele membre trebuie să rămână pregătite în fața amenințării reprezentate de Rusia.

În ceea ce privește noul obiectiv privind cheltuielile pentru apărare, Geoană consideră că România poate respecta angajamentul de a aloca 5% din PIB până în 2035, însă avertizează că provocarea va fi utilizarea eficientă a acestor fonduri.

„Întrebarea este dacă vom fi în măsură să investim în ceea ce ne trebuie, nu neapărat în ceea ce credem că ne trebuie”, a spus acesta.

Geoană a arătat că războiul din Ucraina și conflictul din Orientul Mijlociu schimbă modul în care sunt privite investițiile în apărare, iar România trebuie să acorde o atenție sporită dezvoltării tehnologiilor militare moderne, inclusiv în domeniul dronelor, securității cibernetice și al apărării în regiunea Mării Negre.

În final, fostul oficial NATO s-a declarat optimist cu privire la rezultatele summitului și a afirmat că delegația României va reveni cu „vești bune” pentru țară.