Zaharova acuză noi implicări ale unor români și moldoveni în atacuri cu drone în Ucraina: „Persoanele implicate vor fi trase la răspundere”

Rusia, reprezentată de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse Maria Zaharova, a lansat noi acuzații la adresa unor cetățeni români și moldoveni care luptă în Ucraina. Declarațiile, făcute în cadrul unui briefing susținut joi la Sankt Petersburg, au fost publicate și în limba română pe pagina de Facebook a Ambasadei Rusiei la București.

Zaharova afirmă că, pe 30 noiembrie, „așa-numitul grup de luptă Getica”, format din voluntari din România și Republica Moldova care sprijină armata ucraineană, ar fi distribuit imagini video cu atacuri ale dronelor asupra trupelor ruse.

Potrivit acesteia, postarea ar fi apărut „pe o rețea de socializare recunoscută drept extremistă și interzisă în Rusia”, iar filmările ar surprinde lovituri asupra militarilor ruși în zona în care Moscova desfășoară „operațiunea militară specială”.

„Publicația este intitulată în mod cinic «Despăducherea». În colțul din dreapta sus al materialului se vede emblema Brigăzii 414 separate de sisteme fără pilot ale complexelor aviatice de atac «Păsările lui Madjar» a trupelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei. Nu este exclus ca autorii unor secvențe să fie chiar românii”, a declarat Maria Zaharova la briefingul de la Sankt Petersburg.

Ea a făcut trimitere și la declarațiile anterioare ale comandantului grupului „Getica”, cunoscut sub indicativul „Getotac”, care ar fi afirmat în mai multe interviuri că o parte dintre voluntarii români servesc în Forțele Armate ale Ucrainei ca operatori de drone de atac.

„Comandantul grupului «Getica», cu indicativul «Getotac», a declarat în repetate rânduri în interviuri pentru mass-media și pe propriul site că o parte dintre mercenari servesc în Forțele Armate ale Ucrainei ca operatori de drone de atac”, a spus Zaharova.

Reprezentanta Ministerului rus de Externe a mai susținut că autoritățile din Rusia monitorizează activ presupusele crime de război comise de armata ucraineană și de voluntarii străini.

„Autoritățile noastre de aplicare a legii urmăresc crimele de război comise de Forțele Armate ale Ucrainei și mercenarii străini în zona operațiunii militare speciale. Nu există nicio îndoială că persoanele implicate în aceste crime vor fi, mai devreme sau mai târziu, trase la răspundere pentru faptele comise”, a spus ea.