Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
Ce arată distribuirea forțelor rusești pe front despre obiectivele războiului în Ucraina

Război în Ucraina
Luna noiembrie a fost marcată de un nivel ridicat de intensitate a luptelor, în special pe frontul de est, dar nu numai, a declarat colonelul din armata ucraineană Vladislav Selezniov, care a oferit și cifre ale prezenței numeroase a trupelor ruse în sectoarele importante ale frontului.

Orașul Pokrovsk FOTO EPA-EFE
Orașul Pokrovsk FOTO EPA-EFE

În total, aproximativ 650.000 de soldați ruși se află pe linia frontului, iar 140.000 sunt concentrați doar în direcția Pokrovsk, regiunea Donețk.

În luna noiembrie, Rusia a înregistrat câștiguri teritoriale importante, cucerind aproximativ 505 kilometri pătrați de teritoriu.

„40%, se află în estul regiunii Zaporijie. Cât despre dinamică, aceasta vorbește de la sine. Rusia încearcă să implementeze foaia de parcurs pentru care a pornit așa-numita operațiune militară specială în prima etapă - ocuparea completă a Donbasului”, notează el.

Potrivit expertului, în total, aproximativ 650.000 de soldați ruși se află pe linia frontului, dintre care peste 140.000 luptă în direcția Pokrovsk și aproximativ 120.000 în sudul regiunii Zaporijie.

Totodată, Kremlinul continuă să angajeze rezerviști în război, ceea ce indică faptul că rezervele se epuizează. Totuși Moscova păstrează o capacitate de recrutare, pe fondul situației economice dificile din Rusia,

În fiecare lună, armata rusă pierde aproximativ 30.000 de oameni, dintre care 65% sunt uciși în confruntări directe. Cu toate acestea, presiunea asupra regiunii Donețk continuă, iar rușii depun toate eforturile pentru a cuceri orașul Pokrovsk. 

Situația pe frontul din Pokrovsk

Trupele ruse încearcă să înconjoare Pokrovsk din mai multe direcții și transferă forțe suplimentare acolo.

Potrivit trupelor aeropurtate ucrainene, rușii sunt concentrați în principal în sudul orașului, grupuri de soldați fiind răsfirate în toată zona de ostilități. Aceste efective atacă non-stop pozițiile forțelor de apărare ucrainene și suferă pierderi grele.

Recent, Vladimir Putin a vizitat unul dintre posturile de comandă ale armatei ruse, prilej cu care a fost informat oficial că trupele rusești ar fi capturat atât orașul Pokrovsk, cât și Vovceansk, un oraș din regiunea Harkov.

Purtătorul de cuvânt al Statului Major al armatei ucrainene, maiorul Andri Kovaliov, a declarat, într-un comentariu pentru RBC-Ucraina, că soldații ucraineni contrează încă partea de nord a orașului de-a lungul liniei de cale ferată.

În același timp, se iau măsuri active pentru eliminarea soldaților ruși.

Vlaidmir Putin: Rusia va „elibera Donbasul și Novorossia”

Într-un interviu pentru India Today, liderul rus a sugerat că  operațiunile militare ar putea continua până când Rusia va atinge obiectivul nu doar cuceririi Donbasului, ci o zonă mult mai extinsă, până la Odesa, în sudul Ucrainei.

„Rusia va elibera Donbass și Novorossia fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace. Totul se reduce la următoarea situație: fie vom elibera aceste teritorii prin forță, fie trupele ucrainene vor părăsi aceste teritorii și vor înceta luptele acolo”, a declarat acesta.

Readucerea în prim-plan a conceptului „Novorossiei” confirmă intenția Kremlinului de a revendica o zonă mult mai întinsă, dincolo de Donbas, și anume regiunea Odesa, ceea ce ar însemna acces la Gurile Dunării și la granița cu România, au comentat analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (ISW).

