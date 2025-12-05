Un fost comandant rus a admis că Rusia a lansat o invazie pe scară largă în Ucraina deși nu era pregătită de război

Un fost comandant șef al forțelor ruse a criticat săptămâna trecută serviciile de informații ale Kremlinului pentru performanța armatei ruse în primele zile ale invaziei, explicând că aceste evaluari eronate au determinat o Moscovă nepregătită să lanseze o invazie la scară largă.

Remarcile lui Vladimir Chirkin, general-colonel care a condus forțele terestre ale Rusiei între 2012 și 2013, sunt neobișnuit de critice pentru un înalt oficial militar rus, chiar și printre cei care nu mai servesc în armată.

„Toată lumea, dacă vă amintiți, a început să spună în februarie 2022 că războiul se va încheia în trei zile. Acum îi vom învinge pe toți”, a spus acesta într-un interviu din 27 noiembrie acordat postului de radio rus RBC.

„Dar, din păcate, nu a mers așa. Aș da întregii noastre comunități de informații rusești o notă cu minus”, a adăugat el. Criticile generalului au fost distribuite în cercurile ucrainene săptămâna aceasta de Denis Kazanski, un jurnalist politic ucrainean.

În interviul acordat RBC, Chirkin a declarat că Moscova a calculat „în mod tradițional” greșit echilibrul puterii, subestimându-și inamicul și supraestimând performanța propriilor forțe.

„Ca să fiu cinstit, nu intenționez să critic pe nimeni, dar, în opinia mea, Rusia a fost din nou nepregătită pentru război, așa cum s-a întâmplat și în anii și secolele precedente”, a spus el.

Generalul rus a punctat că conducerea Rusiei a fost indusă în eroare să creadă că 70% din populația Ucrainei susține un guvern pro-rus.

„S-a dovedit a fi exact opusul. 30% pentru noi și 70% împotrivă”, a spus el.

„În primele săptămâni, am primit o lecție dură, iar fostul ministru al apărării a încercat să găsească o ieșire care să salveze aparențele, numind ceea ce se întâmpla un «gest de bunăvoință»”.

Din perspectiva sa, forțele ruse au suferit probabil în primele etape ale invaziei de „sindromul Tbilisi”, care descrie situația în care trupele se tem să ia decizii tactice în lipsa unor ordine clare din partea superiorilor lor.

Evaluarea lui Chirkin se aliniază în mare măsură analizelor occidentale și ucrainene din primele luni ale războiului, care au constatat că Rusia și-a apreciat greșit capacitatea de a cuceri regiunea Kiev. După săptămâni de confuzie în rândul trupelor sale, logistică deficitară și eșecul obținerii superiorității aeriene, Kremlinul s-a retras din zona capitalei la sfârșitul lunii martie.

Declarații neobișnuit de tranșante

Franchețea generalului a părut să-l surprindă chiar și pe intervievatorul său, Yuri Tamantsev de la RBC.

„Să fiu sincer, nu mă așteptam la o asemenea franchețe chiar la începutul conversației noastre”, a spus Tamantsev.

Rusia a interzis distribuirea de „informații false” despre războiul din Ucraina, care poate atrage după sine o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Grupurile pentru drepturile omului susțin însă că legea este menită să-i țină la respect pe rușii care protestează sau critică invazia.

Totuși, Chirkin, al cărui grad militar este echivalentul aproximativ al unui general cu trei stele în NATO, nu mers până acolo încât să se profunțe public asupra premisei defectuoase a Moscovei pentru invadarea Ucrainei.

Restul interviului său cu Tamantsev s-a concentrat asupra modului în care a evoluat războiul în ultimii ani și a modului în care s-ar putea concretiza pe cale militară viziunea Moscovei de a obține victoria.

Chirkin a fost demis din funcție în 2013, când a fost acuzat de luare de mită. Și-a pierdut gradul după ce a fost condamnat în august 2015 pentru acceptarea unei mite de 450.000 de ruble și condamnat la muncă forțată timp de cinci ani, dar pedeapsa i-a fost comutată în decembrie.

Generalului-colonel, care a spus că mita a fost urmarea unei fraude comise de subordonații săi, i s-a restabilit gradul.

Jurnalistul politic și bloggerul ucrainean Denis Kazanski a comentat că astfel de declarații nu au mai fost făcute niciodată la un nivel atât de înalt.

„Chirkin a recunoscut, practic, eșecul operațiunii militare speciale și a declarat că Putin a intrat în război nepregătit pentru că a evaluat greșit situația, ceea ce a dus la pierderi mari”, a scris Kazanski pe X.

Din 2022, autoritățile ruse și-au intensificat eforturile de a reduce la tăcere criticii, desemnând zeci de instituții media independente și grupuri de activiști drept „ agenți străini și „organizații indezirabile”, interzicându-le practic activitățile și incriminând cooperarea cu acestea.

Amnesty International a raportat că peste 21.000 de persoane au fost penalizate în Rusia numai în 2022 pentru că au criticat războiul sau au răspândit informații considerate false.