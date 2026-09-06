 Vladimir Putin a inaugurat gara „Secera și Ciocanul” din Moscova. Simbolurile URSS, peste tot în capitala Rusiei | adevarul.ro
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Video Vladimir Putin a inaugurat gara „Secera și Ciocanul” din Moscova. Simbolurile URSS, peste tot în capitala Rusiei

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Preşedintele rus Vladimir Putin a inaugurat sâmbătă, 5 septembrie, gara urbană „Secera şi Ciocanul” din Moscova, cu ocazia celei de-a 879-a aniversări a fondării Capitalei Rusiei.

Gară Moscova
Gara Secera și Ciocanul din Moscova Foto: X/Șef de echipă

În plină campanie electorală şi înaintea întâlnirii cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, Putin a participat la ceremonia de inaugurare alături de Serghei Sobianin, primarul oraşului cu 13 milioane de locuitori, scrie Agerpres.

Infrastructura de 7.300 de metri pătraţi este unul dintre principalele noduri de transport din estul capitalei şi conectează două staţii de metrou şi linii de tramvai.

Pe lângă două platforme pentru pasageri, gara are şi un hall, care va deservi aproape un milion de oameni - 100.000 de utilizatori sunt aşteptaţi zilnic până în 2030 - care locuiesc în estul regiunii Moscova şi în regiunea vecină Vladimir.

Secera şi ciocanul au fost, încă de la început, principalul simbol de stat al Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (URSS), căci făceau aluzie la alianţa dintre ţărănime şi muncitori, o alianţă emulată de mişcarea comunistă la nivel mondial.

Deşi URSS s-a dizolvat în 1991, scuturi şi embleme cu secera şi ciocanul pot fi încă văzute pe clădirile oficiale din Moscova. Putin, acuzat că a reabilitat imaginea dictatorului sovietic Iosif Stalin şi că doreşte să restabilească grandoarea imperială a Uniunii Sovietice, a afirmat că „cine nu deplânge dizolvarea URSS nu are inimă, iar cine vrea să o restabilească nu are cap".

Pentru prima dată din 2007, Putin conduce campania electorală a partidului Kremlinului, Rusia Unită, care caută să-şi păstreze majoritatea constituţională la alegerile parlamentare din 20 septembrie.

De altfel, Putin s-a întâlnit sâmbătă cu principalii candidaţi ai partidului Rusia Unită, cărora le-a urat mult succes. La întâlnire au fost prezenţi primarul Moscovei, Serghei Sobianin, ministrul de Externe, Serghei Lavrov, avocatul poporului pentru minori, Maria Lvova-Belova, jurnalistul Evgheni Poddubni, şi şeful organizaţiei tineretului patriot, Vladislav Golovin.

„Trebuie să consolidăm situaţia politică internă, soliditatea statului rus şi, în ciuda tuturor dificultăţilor şi ameninţărilor cu care ne confruntăm în mod constant, să continuăm pe calea consolidării Rusiei în conformitate cu Constituţia", le-a transmis Putin.

Printre altele, preşedintele rus a subliniat importanţa sprijinirii bărbaţilor şi femeilor care luptă în prezent în Ucraina şi apărarea teritoriului naţional de atacurile dronelor ucrainene, pentru care va solicita Ministerului Apărării să studieze experienţa regiunii de frontieră Kursk.

Conform ultimelor sondaje de opinie ale Centrului Levada, 59% dintre ruşi susţin începerea rapidă a unui proces de pace, în timp ce 31% solicită continuarea acţiunilor militare.

Din cauza oboselii provocate de război, a blocării internetului şi a penuriei de combustibil, popularitatea lui Putin a scăzut cu peste 13 puncte procentuale în ultimele luni, similar cu scăderea care a urmat controversatei reforme a pensiilor din 2018.

Putin, care a fost reales în 2024 cu peste 87% din voturi, conduce campania partidului Kremlinului sub sloganul "Totul pentru victorie".

Rusia Unită a recuperat teren în ultimele săptămâni, conform sondajelor privind intenţia de vot - ajungând la aproximativ 35% - deşi instituţiile media independente susţin că puţin peste 20% dintre ruşi intenţionează de fapt să voteze pentru partidul de guvernământ pe 20 septembrie.

Justiţia rusă a exclus Iabloko, singurul partid care susţine încetarea războiului cu Ucraina, din alegerile pentru Duma de Stat, sau camera deputaţilor, pe liste de partid, respingând în acelaşi timp înregistrarea candidaţilor săi pentru circumscripţii în mai multe regiuni ale ţării.

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