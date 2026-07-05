Ce i-a propus Trump lui Putin în legătură cu războiul din Ucraina, într-o discuție telefonică de Ziua Independenței SUA

Președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin au avut sâmbătă o convorbire telefonică de aproximativ 90 de minute, în cadrul căreia liderul de la Casa Albă și-a exprimat disponibilitatea de a contribui la găsirea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.

Consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov a declarat că oferta lui Trump a fost făcută în contextul participării acestuia la Summitul NATO din Turcia, programat pentru săptămâna viitoare, notează The Guardian.

„Președintele american și-a reafirmat disponibilitatea de a depune eforturi pentru încheierea rapidă a luptelor și pentru identificarea unor soluții care să depășească actuala criză”, a afirmat Ușakov.

Oficialul rus a descris convorbirea drept una „de lucru și destul de constructivă”, adăugând că Rusia își dorește „o soluționare politico-diplomatică a conflictului, cu luarea în considerare a poziției fundamentale a Rusiei”.

Zelenski: Există o perspectivă reală de a pune capăt războiului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a avut, la rândul său, o convorbire telefonică cu președintele american Donald Trump, pe care a descris-o drept „foarte bună”.

Într-un mesaj publicat pe contul său de Telegram, Zelenski a precizat că discuția a vizat inclusiv situația de pe linia frontului, care se întinde pe aproximativ 1.200 de kilometri.

„Există o perspectivă reală de a pune capăt acestui război, iar determinarea americană va avea o semnificație crucială”, a transmis liderul ucrainean.

Potrivit acestuia, cei doi au convenit să continue discuțiile în cadrul summitului Summitul NATO din Turcia, programat săptămâna viitoare.

De cealaltă parte, consilierul Kremlinului Iuri Ușakov a acuzat Ucraina și aliații săi europeni că urmăresc „prelungirea și chiar escaladarea conflictului”. El s-a referit la atacurile cu rază lungă de acțiune lansate de Kiev asupra unor ținte de pe teritoriul Rusiei, în special asupra infrastructurii din industria petrolieră, despre care autoritățile ruse susțin că au provocat penurii de combustibil în mai multe regiuni ale țării.