Cancelarul Germaniei îl acuză pe Putin că „sabotează, spionează, ucide” și vrea să destabilizeze Occidentul

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, l-a acuzat miercuri, 17 septembrie, pe președintele rus Vladimir Putin că „testează de mult timp limitele”, „sabotează, spionează, ucide” și încearcă să destabilizeze Occidentul.

Friedrich Merz a spus că recentele incursiuni ruseşti în spaţiul aerian polonez şi românesc fac parte dintr-o tendinţă de lungă durată de testare a limitelor Occidentului, scrie News.ro.

„Putin testează de mult timp limitele, sabotează. Spionează, ucide, încearcă să ne destabilizeze. Rusia vrea să destabilizeze societăţile noastre”, a acuzat Merz.

El a spus că o capitulare a Ucrainei în faţa Rusiei este inacceptabilă.

Anterior, cancelarul a spus despre președintele rus că este „poate cel mai sever criminal de război al vremurilor noastre”.

„El (Putin) este un criminal de război. Este poate cel mai sever criminal de război al vremurilor noastre, pe care îl vedem acum la o scară largă. Și trebuie pur și simplu să fim clari în privința felului în care trebuie tratați criminalii de război. În acest caz, politica de conciliere nu își are locul”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz.

Kremlinul neagă că forțele sale ar fi comis crime de război în Ucraina. De asemenea, a catalogat drept „scandaloasă” emiterea, în 2023, a unui mandat de arestare pe numele lui Putin de către Curtea Penală Internațională, care îl acuza pe liderul rus de crima de război constând în răpirea a sute de copii din Ucraina.