search
Miercuri, 17 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Rusia vizează rețeaua feroviară critică a Ucrainei. Atac cu peste 170 de drone și rachete în mai multe regiuni

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

În noaptea marți spre miercuri, Rusia a efectuat un atac cu drone și rachete asupra Ucrainei folosind, vizând infrastructura critică din mai multe regiuni și provocând pene de curent, perturbări ale transportului feroviar și pagube materiale, relatează Euromaidan Press. 

image

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M/KN-23, o rachetă ghidată sol-aer S-300 și 172 de drone de atac, inclusiv de tip Shahed și Gerbera.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 136 de proiectile, în timp ce oficialii militari spun că impactul rachetelor și a 36 de drone s-au înregistrat în 13 locații din nordul, sudul și estul țării.

Atacurile au provocat perturbări semnificative ale traficului feroviar, Ukrzalizniția, o importantă companie feroviară ucraineană, raportând că forțele rusești au efectuat un atac amplu asupra substațiilor sale electrice.

Acest lucru a dus la întârzieri pentru trenurile de pasageri pe rutele Odesa și Dnipro, unele dintre acestea fiind redirecționate spre alte rute, iar altele oprite la distanțe sigure față de zonele afectate.

Pene de curent în regiunea Kirovohrad

Regiunea Kirovohrad din centrul Ucrainei a fost martora a ceea ce oficialii au descris ca fiind un atac masiv cu drone asupra infrastructurii. Centrul regional și 44 de așezări din comunitatea Oleksandrivka au suferit întreruperi de electricitate, potrivit șefului administrației militare regionale, Andri Raikovici.

Mai multe locuințe din Oleksandrivka au fost avariate și au fost declanșate incendii care au necesitat intervenția a peste 60 de salvatori, precum și a 14 autospeciale de pompieri.

Regiunea Cerkasi din centrul Ucrainei a fost, de asemenea, vizată de drone, șeful administrației militare regionale, Ihor Tabureț, confirmând pagube importante aduse infrastructurii critice.

Acesta a precizat că apărarea aeriană a distrus neutralizat 11 drone rusești, însă infrastructura a fost afectată, ceea ce a dus la anularea unor trenuri de pasageri și la întârzieri pe rutele din  regiune.

Kievul: Rusia vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei

„Inamicul a încercat să dezactiveze substaţiile care alimentează reţeaua feroviară cu un atac masiv cu drone în această noapte. Astfel de atacuri au un scop clar: să complice transportul de pasageri şi mărfuri, să perturbe funcţionarea stabilă a transportului şi să creeze o presiune suplimentară asupra populaţiei şi economiei”, a  a scris miercuri pe Facebook viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba, relatează Politico.

Potrivit lui Kuleba, aproximativ 20 de trenuri erau în tranzit în momentul în care Rusia a lansat atacul masiv asupra căilor ferate din estul Ucrainei. Deşi nu au existat răniți, 26 de trenuri au fost întârziate în regiunile Dnipro şi Odesa.

Pasagerii aflaţi la bordul trenurilor au raportat că au rămas blocaţi peste cinci ore în urma atacurilor.

„O altă noapte, un alt atac complex asupra căilor ferate din Ucraina”, a declarat Oleksandr Pertsovski, preşedintele consiliului de administraţie al Căilor Ferate Ucrainene.

După ce a luat în vizor infrastructura energetică, armata rusă vizează din august și reţeaua feroviară, pe care Kievul o utilizează pentru transportul civil și de marfă, în încercarea de a distruge nodurile cheie, a declarat acesta pentru Ukrinform.

„Dronele atacă masiv staţiile noastre cheie. Exemple sunt atacurile asupra Lozova, Sînelnîkovo şi Kozîatîn. Atacă punctele nodale practic din toată ţara. Atacurile sunt complexe, vizând substaţiile electrice, depourile de locomotive şi gările de pasageri. Inamicul atacă în aşa fel încât nodul să fie distrus”, a explicat Pertsovski.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3 kilograme de roșii. Sigur că deficitul crește”
digi24.ro
image
Donald Trump şi-a început vizita istorică în Marea Britanie. A fost primit cu fast la Castelul Windsor. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cum îți pregătești centrala termică pentru iarnă. Mulți români fac o greșeală BANALĂ
gandul.ro
image
Prințul William l-a prezentat Regelui Charles pe Donald Trump: „Acesta este tatăl meu”
mediafax.ro
image
Cu ce bani a plătit România construcția de autostrăzi și drumuri expres. Care sunt sumele provenite de la bugetul de stat și cele din PNRR
fanatik.ro
image
„A țipat de durere”. Alexei Navalnîi a fost ucis în închisoare, arată analizele de laborator
libertatea.ro
image
Un doctor și-a lăsat pacientul pe masa de operație ca să întrețină relații intime cu asistenta. Acum, își poate relua cariera în Anglia
digi24.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
digisport.ro
image
VIDEO Ilie Bolojan: Autostrada Moldovei 'a zburat'. Plătim dobânzi de 11 miliarde de dolari
stiripesurse.ro
image
O femeie care a refuzat să se mute s-a trezit că locuința ei e pe traseul unei căi ferate. Cum a ajuns în această situație absurdă
antena3.ro
image
Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"
observatornews.ro
image
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
prosport.ro
image
Urmează trei minivacanțe pentru români, inclusiv una de 7 zile. De câte zile libere legale se vor bucura în perioada sărbătorilor
playtech.ro
image
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească” în Champions League
digisport.ro
image
Bolojan își ține demisia la vedere. Coaliția merge la Cotroceni, în pragul rupturii totale din cauza prețurilor
stiripesurse.ro
image
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
kanald.ro
image
ANAF pune tunurile pe săracii cu firme mici, că e mai ușor. „Având același salariu, colegii preferă...
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Ministrul Muncii anunţă tichete de masă de 50 de lei pe zi şi subvenţie lunară de 2.250 de lei pentru mamele care revin la muncă
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind compania Fly Lili și legăturile cu Potra. Adevărul despre situație. Omul de afaceri Jurgen Faff a explicat: Noi suntem o companie de aviație, atât VIDEO
mediaflux.ro
image
VIDEO. O tenismenă cunoscută din România, implicată în accidentul auto cu Toto Dumitrescu. Conducea Audi-ul lovit de actor
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO
click.ro
image
Daciana Sârbu, primele declarații despre noul iubit! Ce a spus despre o nouă căsătorie? „Nu mă ascund, nu mint, sunt liniștită!”
click.ro
image
Cu cât s-au scumpit vacanțele românilor de sărbători? Cât a ajuns să coste un Revelion pe Valea Prahovei? Andreea Sandu: „Turismul românesc, sub așteptări”
click.ro
Kate Middleton înmormântare Prințul Philip foto Getty Images (2) jpg
Zi grea pentru Kate Middleton. După înmormântarea regală de azi, urmează adevăratul test pentru prințesă
okmagazine.ro
Sharon Stone foto Profimedia jpg
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!
clickpentrufemei.ro
Funeraliile lui Erwin Rommel, la 18 octombrie 1944 (© Bundesarchiv Bild 183-J30704)
Rommel a avut noroc: A murit la timp!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce ar fi fugit, de fapt, fiul lui Ilie Dumitrescu, de la locul accidentului de mașină? Titi Aur: „De frică. S-a gândit că îl salvează tata și avocații”
image
Președintele ceh Petr Pavel, aventură pe motocicletă în România. Ce a făcut în vacanță: „Am văzut locuri incredibil de frumoase.” FOTO

OK! Magazine

image
Vine Trump, plânge cerul! Donald și Melania, primiți de Kate și William la Windsor, într-o atmosferă tensionată și ploioasă

Click! Pentru femei

image
Sharon Stone șochează din nou, la trei decenii de la expunerea sexy din „Instinct primar”! Are 67 de ani!

Click! Sănătate

image
Care este greutatea ideală în funcţie de înălţime