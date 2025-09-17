Rusia vizează rețeaua feroviară critică a Ucrainei. Atac cu peste 170 de drone și rachete în mai multe regiuni

În noaptea marți spre miercuri, Rusia a efectuat un atac cu drone și rachete asupra Ucrainei folosind, vizând infrastructura critică din mai multe regiuni și provocând pene de curent, perturbări ale transportului feroviar și pagube materiale, relatează Euromaidan Press.

Forțele Aeriene Ucrainene au declarat că Rusia a lansat o rachetă balistică Iskander-M/KN-23, o rachetă ghidată sol-aer S-300 și 172 de drone de atac, inclusiv de tip Shahed și Gerbera.

Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 136 de proiectile, în timp ce oficialii militari spun că impactul rachetelor și a 36 de drone s-au înregistrat în 13 locații din nordul, sudul și estul țării.

Atacurile au provocat perturbări semnificative ale traficului feroviar, Ukrzalizniția, o importantă companie feroviară ucraineană, raportând că forțele rusești au efectuat un atac amplu asupra substațiilor sale electrice.

Acest lucru a dus la întârzieri pentru trenurile de pasageri pe rutele Odesa și Dnipro, unele dintre acestea fiind redirecționate spre alte rute, iar altele oprite la distanțe sigure față de zonele afectate.

Pene de curent în regiunea Kirovohrad

Regiunea Kirovohrad din centrul Ucrainei a fost martora a ceea ce oficialii au descris ca fiind un atac masiv cu drone asupra infrastructurii. Centrul regional și 44 de așezări din comunitatea Oleksandrivka au suferit întreruperi de electricitate, potrivit șefului administrației militare regionale, Andri Raikovici.

Mai multe locuințe din Oleksandrivka au fost avariate și au fost declanșate incendii care au necesitat intervenția a peste 60 de salvatori, precum și a 14 autospeciale de pompieri.

Regiunea Cerkasi din centrul Ucrainei a fost, de asemenea, vizată de drone, șeful administrației militare regionale, Ihor Tabureț, confirmând pagube importante aduse infrastructurii critice.

Acesta a precizat că apărarea aeriană a distrus neutralizat 11 drone rusești, însă infrastructura a fost afectată, ceea ce a dus la anularea unor trenuri de pasageri și la întârzieri pe rutele din regiune.

Kievul: Rusia vizează în mod deliberat nodurile feroviare-cheie ale Ucrainei

„Inamicul a încercat să dezactiveze substaţiile care alimentează reţeaua feroviară cu un atac masiv cu drone în această noapte. Astfel de atacuri au un scop clar: să complice transportul de pasageri şi mărfuri, să perturbe funcţionarea stabilă a transportului şi să creeze o presiune suplimentară asupra populaţiei şi economiei”, a a scris miercuri pe Facebook viceprim-ministrul ucrainean Oleksii Kuleba, relatează Politico.

Potrivit lui Kuleba, aproximativ 20 de trenuri erau în tranzit în momentul în care Rusia a lansat atacul masiv asupra căilor ferate din estul Ucrainei. Deşi nu au existat răniți, 26 de trenuri au fost întârziate în regiunile Dnipro şi Odesa.

Pasagerii aflaţi la bordul trenurilor au raportat că au rămas blocaţi peste cinci ore în urma atacurilor.

„O altă noapte, un alt atac complex asupra căilor ferate din Ucraina”, a declarat Oleksandr Pertsovski, preşedintele consiliului de administraţie al Căilor Ferate Ucrainene.

După ce a luat în vizor infrastructura energetică, armata rusă vizează din august și reţeaua feroviară, pe care Kievul o utilizează pentru transportul civil și de marfă, în încercarea de a distruge nodurile cheie, a declarat acesta pentru Ukrinform.

„Dronele atacă masiv staţiile noastre cheie. Exemple sunt atacurile asupra Lozova, Sînelnîkovo şi Kozîatîn. Atacă punctele nodale practic din toată ţara. Atacurile sunt complexe, vizând substaţiile electrice, depourile de locomotive şi gările de pasageri. Inamicul atacă în aşa fel încât nodul să fie distrus”, a explicat Pertsovski.