Putin îl decorează cu „Ordinul pentru Curaj” pe Valeri Gherasimov, generalul acuzat de crime de război

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a conferit generalului Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General al armatei ruse, „Ordinul pentru Curaj”. Gherasimov se află sub mandat internațional de arestare emis de Curtea Penală Internațională (CPI) de la Haga, fiind acuzat de presupuse crime împotriva umanității în Ucraina.

Generalul este unul dintre cei trei oficiali din conducerea Rusiei care au acces la una dintre cele trei valize nucleare active ale țării, alături de Vladimir Putin și ministrul Apărării, Andrei Belousov. Aceste valize fac parte din sistemul automatizat de comandă și control militar numit Kazbek și permit transmiterea ordinului de lansare a armelor nucleare. Ele sunt instrumente de comunicație securizate, conectate la forțele rachetelor strategice și la alte infrastructuri relevante, notează Reuters.

Șeful strateg al armatei ruse, sancționat internațional

Valeri Gherasimov este considerat unul dintre cei mai influenți oameni din armata rusă, fiind recunoscut drept principalul strateg de război al Moscovei. Statele Unite l-au sancționat imediat după invazia din februarie 2022, acuzându-l că se numără printre responsabilii direcți ai agresiunii. În iunie 2024, CPI a emis un mandat de arestare pe numele său și al fostului ministru al Apărării, Serghei Șoigu, pentru presupuse crime de război în Ucraina.

Cei doi sunt acuzați că au coordonat atacuri asupra obiectivelor civile și au provocat daune colaterale excesive populației și bunurilor civile. CPI susține că există „motive rezonabile de a crede că cei doi suspecți poartă responsabilitatea pentru atacurile cu rachete lansate de forțele armate ruse asupra infrastructurii electrice a Ucrainei, cel puțin între 10 octombrie 2022 și 9 martie 2023”. Rusia, care nu este parte a CPI, a afirmat că infrastructura electrică ucraineană reprezintă o țintă militară legitimă și a negat că ar fi vizat civili sau obiective civile.

Distincție de stat la aniversarea a 70 de ani

Generalul Gherasimov a împlinit luni 70 de ani, iar Ordinul pentru Curaj i-a fost conferit „pentru curajul și devotamentul manifestate în îndeplinirea datoriei militare”, conform unui decret publicat pe site-ul oficial al actelor legislative ale Rusiei.