Video Incident în timpul unei slujbe oficiate de ÎPS Teodosie. Un clovn a ieșit din mulțime și a mers în genunchi. Reacția arhiepiscopului

ÎPS Teodosie s-a trezit cu un clovn în față spre finalul slujbei speciale închinate Acatistelor Sf. Cuvioase Teodora de la Sihla, oficiate în Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, săptămâna trecută.

Incidentul a avut loc pe 7 august, după rostirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare de către ÎPS Teodosie, potrivit publicației Adevarul Bisericii.

Un bărbat cu pălărie roșie și haine de clovn s-a repezit spre altar și a ajuns în genunchi în fața ÎPS Teodosie.

„De unde ești?”, l-a întrebat ierarhul.

„Sărut mâna”, a spus bărbatul.

Arhiepiscopul a insistat: „De unde ai apărut?”.

„Mă duc să distrez copiii și eu”, i-a răspuns clovnul.

Gestul a i-a surprins pe toți cei aflați în Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Constanța, nu doar din cauza apariției neobișnuite, ci și pentru că rânduiala Bisericii interzice cu strictețe intrarea bărbaților cu capul acoperit în lăcașurile de cult.

Transmisiunea în direct de la slujba închinată Acatistelor Sf. Cuv. Teodora de la Sihla, Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț și Schimbării la Față a Domnului a fost întreruptă.