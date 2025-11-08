Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei: întreruperi de curent în mai multe regiuni și lupte intense lângă Harkov

Un nou atac masiv al Rusiei a vizat infrastructura energetică a Ucrainei, provocând întreruperi de curent în majoritatea regiunilor țării, a anunțat sâmbătă dimineață ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Grinciuk, citată de The Guardian.

„Inamicul atacă din nou masiv infrastructura energetică a Ucrainei. Din această cauză, au fost decise întreruperi de urgenţă ale alimentării cu energie în mai multe regiuni”, a transmis oficialul. „Întreruperile de urgenţă vor fi anulate după stabilizarea situaţiei din sistemul energetic”, a adăugat Grinciuk.

Atacurile cu drone au lovit vineri seara o instalaţie energetică din regiunea Odesa, în sudul țării. „A fost avariată o instalaţie de infrastructură energetică”, a confirmat guvernatorul Oleg Kiper, precizând că nu s-au înregistrat victime.

Pentru a stabiliza sistemul energetic în pragul iernii, compania Naftogaz a anunțat un acord cu firma poloneză Orlen, prin care va importa cel puțin 300 de milioane de metri cubi de gaz natural lichefiat din SUA. „În ciuda planurilor inamicului, Ucraina va avea lumină și căldură în această iarnă”, a declarat ministrul Energiei.

Pe front, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia își concentrează trupele în apropierea orașului Vovceansk, din regiunea Harkiv, și că ofensiva asupra orașului Pokrovsk are ca scop obținerea unui succes vizibil pentru Moscova.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a confirmat că trupele ruse au înregistrat mici avansuri în apropierea orașului aproape distrus, încercând să aducă Harkivul în raza de acțiune a artileriei. Între timp, armata ucraineană a raportat că un grup de soldați ruși care s-au filmat arborând un steag în Vovceansk a fost eliminat imediat de dronele ucrainene.