Zelenski pledează pentru un sistem comun de apărare aeriană care să doboare dronele și rachetele rusești

În discursul său în fața Consiliului de Securitate al ONU, marți, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut membrilor Coaliției Voluntarilor să ofere sprijin Ucrainei în doborârea rachetelor și dronelor rusești lansate în spațiului aerian al acestei țări, relatează Kyiv Independent.

Liderul Ucrainei a îndemnat partenerii Kievului să „consolideze cerul cu ajutorul unui sistem comun pentru a închide spațiul aerian” și a ajuta la doborârea dronelor și rachetelor rusești.

„Acest lucru ar obliga Rusia să oprească atacul din cer” și l-ar forța pe președintele rus Vladimir Putin să „se așeze aici sau într-un alt loc respectabil și să caute un armistițiu la sol”, a declarat Zelenski.

„Dacă nu există război în cer, Rusia nu poate continua lupta la sol”, a argumentat președintele ucrainean, adăugând că a discutat cu președintele american Donald Trump, precum și cu alți lideri europeni despre această chestiune.

În timp ce Ucraina solicită de multă vreme aliaților occidentali să ajute la închiderea spațiului aerian deasupra Ucrainei, țările NATO au furnizat în schimb echipamente de apărare aeriană, temându-se de o potențială escaladare printr-o implicare a NATO.

Comentariile lui Zelenski vin la doar câteva ore după o întrevedere cu Trump în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a ONU la New York, în contextul unor tensiuni ridicate între Occident și Rusia, pe fondul multiplelor încălcări ale spațiului aerian al unor țări din NATO în ultimele săptămâni.

Polonia și Estonia, în favoarea unui răspuns mai dur la incursiunile rusești

În contextul unei incursiuni a dronelor rusești pe 10 septembrie, Polonia a doborât patru din cele 19 drone care au intrat în spațiul său aerian, pentru prima dată de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina.

Câteva zile mai târziu, pe 19 septembrie, trei avioane de vânătoare rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei înainte de a fi interceptate de aeronave NATO, obligând statul baltic să declanșeze Articolul 4, și anume consultări cu aliații.

Într-o aparentă schimbare de politică în urma întâlnirii sale cu Zelenski, Trump a declarat marți că este de părere că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian.

În urma acestor incidente, ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, și ministrul eston de externe, Margus Tsahkna, au sugerat o schimbare de politică în direcția contracarării atacurilor și încălcărilor aeriene rusești.

„Mesajul trebuie să fie fără echivoc: viitoarele încălcări vor primi un răspuns — inclusiv, dacă este necesar, interceptarea și doborârea aeronavelor intruzive. Nu este vorba doar despre apărarea frontierelor Estoniei — este vorba despre apărarea frontierelor NATO”, a declarat Tsahkna pentru Kyiv Independent.

Sikorski a declarat la rândul său că ideea închiderea parțială a spațiului aerian ucrainean folosind apărarea aeriană staționată de NATO ar putea fi din nou pe masă după aceste atacuri, sugerând că „opinia se schimbă în sens favorabil aceastei idei”.

Ce ar presupune „un sistem comun” de apărare aeriană?

Zelenski nu a oferit mai multe detalii despre ce ar presupune un posibil plan pentru un „sistem comun”.

„Ne așteptăm ca acțiunile Americii să împingă Moscova spre pace. Moscova se teme de America și îi acordă întotdeauna atenție”, a conchis Zelenski.

În timp ce Rusia continuă să-și intensifice ofensiva pe front, Trump, pentru prima dată, și-a exprimat opinia că Kievul ar putea recupera teritoriile ocupate de Rusia.

„Cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte și să CÂȘTIGE întreaga Ucraină înapoi în forma sa inițială”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social .

„Cu timp, răbdare și sprijin financiar din partea Europei și, în special, a NATO, granițele originale de la care a început acest război reprezintă o opțiune realistă”, a spus Trump, adăugând că Rusia își duce războiul „fără țintă de trei ani și jumătate”.