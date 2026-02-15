Serviciul de informații militare din Ucraina, HUR, a publicat duminică o convorbire telefonică interceptată care arată cum comandanți ruși își amenință și își jignesc subordonații pentru a-i forța să participe la atacuri extrem de periculoase. În înregistrare, un comandant rus țipă la soldați care par reticenți să avanseze pe linia frontului.

„Cum adică e «plus-plus» acolo? Ce dracu’ faceți, v-ați pierdut complet mințile?”, se aude comandantul. „Ce dracu’ înseamnă «refuz»? Înainte, mișcați-vă, dracu’!”

Potrivit HUR, dialogul surprinde presiunea uriașă la care sunt supuși comandanții ruși de pe teren, obligați să raporteze rapid rezultate superiorilor, indiferent de pierderi.

Stare morală extrem de scăzută în rândul trupelor

În înregistrare, comandantul continuă să își împingă oamenii înainte, invocând urgența raportării: „Mai repede, la naiba, trebuie să depun raportul ăla nenorocit”. Serviciile de informații ucrainene spun că astfel de ieșiri reflectă o „stare morală și psihologică extrem de scăzută” în unitățile ruse, unde intimidarea a luat locul conducerii reale.

Pe fondul creșterii rezistenței pe front, comandanții ar apela tot mai des la amenințări directe și umiliri pentru a-și constrânge soldații. „Nenorociților… maimuțe nenorocite!”, strigă comandantul la subordonați. „Acum veți merge împreună cu ei și veți ataca acolo!”

Sursa video: Facebook/ Головне управління розвідки

„Mașina de tocat carne” și haosul din structura de comandă

Oficialii ucraineni afirmă că aceste schimburi sunt un nou exemplu al tacticilor rusești de tip „mașină de tocat carne”, adică atacuri frontale lansate fără a ține cont de pierderile umane. În opinia lor, interceptările scot la iveală disfuncționalități tot mai grave în structura de comandă a armatei ruse.

Într-o altă convorbire făcută publică, o femeie rusoaică îl ironizează pe generalul Gherasimov și avertizează: „Noi vom lansa, și ei vor riposta. Asta va fi sfârșitul lumii”.

Amenințări cu execuția pentru cei care se retrag

Această înregistrare vine după alte interceptări publicate anterior. Într-un apel difuzat de HUR, un comandant rus din regiunea Donețk amenința că va împușca orice soldat care ar încerca să se retragă. „Dacă cineva fuge undeva, împușcați-l, dracu’!”, se aude în acea convorbire. „Nu există posibilitatea de a se retrage. Mergem doar înainte. Victorie sau moarte!”

Ora și locul exact al acestor incidente nu sunt clare. Publicația Kyiv Post precizează că nu poate verifica independent autenticitatea înregistrărilor.

Acuzații repetate și mărturii despre condiții tot mai grave

Kievul a acuzat în mod repetat armata rusă de folosirea unor tactici brutale. Acuzațiile sunt susținute și de imagini apărute în 2023, care arătau soldați ruși aruncați într-o groapă de către propriii comandanți, după ce ar fi refuzat să lupte din cauza lipsei de echipament și sprijin.

Interceptările recente vorbesc și despre deteriorarea condițiilor din armata rusă. Un soldat se plânge de lipsa proviziilor de bază, situație care ar fi dus la moartea unor militari în timpul misiunilor de aprovizionare. Un altul recunoaște că persoane fără pregătire de luptă, inclusiv bucătari, sunt trimise ca infanterie în atacuri frontale.

La începutul anului trecut, Kyiv Post a intervievat-o pe „Maria”, o spioană profesionistă din cadrul HUR, care a spus că lucrurile „nebunești” auzite în aceste apeluri sunt reale. „Toate sunt reale, chiar dacă pot părea nebunești. Uneori nu pot să cred cuvintele pe care le aud, dar asta este realitatea”, a declarat ea.