„L-am ucis pe rus și nu am simțit nimic. A fost ca un joc video”. Mărturia unui român de 21 de ani care luptă în Ucraina

Un român de 21 de ani, care luptă de partea Ucrainei, face parte dintr-o unitate de piloți de drone din Generația Z, implicată într-o strategie militară ce vizează eliminarea a aproximativ 50.000 de soldați ruși pe lună. Tânărul povestește că, pe frontul înghețat din estul Ucrainei, moartea a devenit o realitate banală, iar empatia nu mai joacă un rol în executarea misiunilor sale, notează The Times.

Strig, cetățean român care a locuit anterior în Marea Britanie, s-a alăturat în 2024 forțelor ucrainene și servește într-un pluton de drone al Brigăzii 13 Khartiia, unitate specializată în neutralizarea piloților ruși de drone.

„Nu mi-am propus să fiu judecător, juriu și călău, dar am devenit călău. Și sunt împăcat cu asta... Uciderea a devenit o a doua natură”, a declarat el pentru The Times. Tinerii piloți ucraineni, majoritatea provenind din Generația Z, desfășoară operațiuni de recunoaștere și atac în pădurile înghețate de lângă linia frontului, folosind reflexele și abilitățile dezvoltate prin jocurile video.

Strategia militară ucraineană se concentrează pe creșterea pierderilor în rândul trupelor ruse, pentru a face războiul nesustenabil din punct de vedere militar, economic și politic. Ministrul Apărării, Mikhailo Fedorov, a declarat că obiectivul este atingerea a aproximativ 50.000 de victime ruse pe lună, în timp ce estimările occidentale arată că Rusia înregistrează în prezent între 30.000 și 35.000 de morți și răniți lunar. Dronele au devenit principalul sistem de luptă pe un front de peste 1.300 de kilometri, fiind responsabile pentru aproximativ 88% din pierderile ambelor părți.

Într-un centru de comandă subteran, zeci de ecrane transmit imagini în timp real de la dronele aflate pe front, care execută misiuni de recunoaștere, atacuri directe sau ambuscade asupra rutelor logistice ruse. Un obiectiv prioritar îl reprezintă eliminarea piloților ruși de drone, resurse costisitoare și dificil de înlocuit.

„Antrenarea unui pilot de drone necesită timp și resurse semnificative. Lovirea acestora are un impact operațional mult mai mare decât neutralizarea unui soldat obișnuit”, explică locotenentul secund Yurii Butusov, comandantul plutonului de drone.

Unitatea lui Butusov, formată în august 2025, include militari ucraineni și voluntari străini, printre care și o fostă campioană mondială de juniori la atletism, Alina Șuh, în vârstă de 26 de ani. Misiunile implică utilizarea simultană a mai multor drone pentru distrugerea camuflajelor, neutralizarea apărării anti-dronă și atacarea directă a buncărelor. Pilotarea dronelor cu fibră optică în păduri necesită un nivel ridicat de precizie și experiență, comparabil cu „munca unui bijutier”, după cum explică ofițerul operațional Parus.

Mulți dintre tinerii piloți descriu impactul psihologic al uciderii ca fiind minim.

„După prima misiune nu am simțit nimic. Mi-am îndeplinit sarcina. A fost ca și cum aș fi manevrat o jucărie”, spune Koala, un pilot australian de 25 de ani. În acest război al dronelor, viteza, analiza și capacitatea de adaptare au devenit mai importante decât forța fizică, iar Generația Z pare să fie pregătită să transforme tehnologia în principalul avantaj pe câmpul de luptă.