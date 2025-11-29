search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Imagini șocante cu soldați ruși panicați, încercând cu disperare să se ferească de drone. Soldat ucrainean: „E noul trend”

Război în Ucraina
Publicat:

Soldații ucraineni de pe frontul de est au publicat imagini dramatice cu soldați ruși trimiși în luptă fără niciun fel de echipament de protecție - aceștia sunt filmați în timp ce caută cu disperare un refugiu în fața dronelor ce zboară deasupra lor.

FOTO Ukraine's 66th Special Rifle Brigade via The Telegraph
FOTO Ukraine's 66th Special Rifle Brigade via The Telegraph

Un soldat rus a cărui singură protecție este uniforma de pe el observă drona deasupra și se angajează într-o fugă pe cât de disperată pe atât de zadarnică - singura lui scăpare sunt niște copaci, pe un câmp de luptă lipsit de acum de frunziș, dacă ajunge până acolo. Soldatul nu poartă cască și nici vestă - este panicat, dar probabil știe că nu are nicio șansă. După câteva clipe, drona lovește necruțător.

Este o scenă la care soldații ucraineni asistă des pe linia frontului din Liman, potrivit soldaților din zonă, citați de The Telegraph.

„Este o nouă tendință. Mai ales dacă ne raportăm la anul trecut, când practic nu au existat cazuri de acest fel”, a declarat pentru The Telegraph Igor Komok, comandant adjunct al Batalionului 2 Mecanizat din cadrul Brigăzii 66 Mecanizate Separate din Ucraina.

„Am putea spune că sunt siliți să lupte fără protecția de care au nevoie. Nu au de ales.”

Filmările video arată soldați ruși  încercând să se strecoare nevăzuți în câmp deschis, doar în uniforma de camuflaj, în timp ce alții fac eforturi să se piardă în vegetație.

Brigada 66 a distribuit fotografii cu cel puțin șase soldați pe care i-au ucis recent și care nu aveau niciun fel de echipament de protecție peste uniformă, precum și numeroase înregistrări video. Fenomenul este mult mai răspândit decât aceste cazuri documentate de ei, au subliniat ei.

„Căști purtau doar patru grupuri din ultimele 20”, a explicat comandantul Komok, cu referire la ultimele batalioane de ruși trimise la atac. „Adică, acestea nu sunt cazuri izolate.”

Potrivit Statului Major General ucrainean, în ultimele zile au avut loc zeci de atacuri în Lîman.

Brigada 66 are misiunea de a opri atacurilor rusești în regiune. Oficialii au declarat că Rusia încearcă în prezent să exploateze condițiile meteorologice - ceață densă și absența vegetației - pentru a avansa, ceea ce complică apărarea Ucrainei.

Trupele Moscovei avansează cu volum mare de infanterie, sprijinite de drone, și recurgând uneori la motociclete, cu pierderi considerabile de soldați.

Dmitro Jmailo, directorul executiv al Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, a declarat: „Lipsa echipamentului de protecție este o adaptare la condițiile actuale de pe linia frontului, unde armata rusă suferă pierderi disproporționat de mari în atacurile de tip «carne de tun».”

Acesta a explicat că înregistrările video distribuite de Brigada 66 au fost filmate la sfârșitul lunii octombrie și în noiembrie, adăugând că este „un fenomen comun” să vadă soldați ruși fără echipament de protecție.

Lipsa echipamentului adecvat reflectă pierderile mari suferite de armata rusă - asociate cu penurie de provizii, arme și muniții, semn că capacitatea Rusiei de a-și susține armata este în scădere pe fondul problemelor economice.

Majoritatea trupelor de asalt rusești sunt tratate ca fiind „de unică folosință”, a spus el, primind echipament și instruire de calitate inferioară, în timp ce comandamentul încearcă să conserve resursele limitate pe care Moscova nu le poate furniza tuturor.

Directorul executiv al Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare a sugerat că incidentele ar putea reprezenta o formă de pedeapsă pentru nesupunere..

„În armata rusă, este comun să fie «pedepsit» personalul prin aruncarea în bătaia focului - când comandanții își trimit în mod deliberat luptătorii la moarte în fața dronelor ucrainene.”

De altfel, comandanții ruși trimit adesea soldați răniți în luptă fără măcar să-i înarmeze, întrucât aceștia sunt considerați „de unică folosință” de la bun început, a adăugat el.

image

Pedepse și înșelăciune

Soldații ruși înșiși au raportat că infracțiunile minore, precum a căra un singur litru de apă în loc de doi sau purtarea de însemne nereglementate, pot atrage arestarea de către poliția militară și la distribuirea lor în echipe de asalt.

În imagini distribuite pe Telegram, alții au spus că mănâncă scoarță de copaci pentru a supraviețui și că se confruntă cu extorcarea din partea superiorilor lor.

„Pentru comandamentul rus, acestea sunt doar resurse dispensabile pentru atingerea obiectivelor politice ale Kremlinului”, a explicat Jmailo. „Grupurile rusești sunt epuizate și suferă pierderi mari din cauza atacurilor constante, iar conducerea rusă cere rezultate pe câmpul de luptă.”

Comandantul Komok a sugerat că e posibil ca trupele ruse captate de unitatea sa nici să nu fi știut că se află în pericol din cauza haosului ce domnește pe linia frontului.

„Cel mai probabil, trupele ruse nici măcar nu bănuiesc că se apropie de pozițiile forțelor ucrainene”, a spus el. „Comandamentul rus convinge personalul că nu există trupe ucrainene în față, ci doar aliați.”

Din punctul său de vedere lipsa echipamentului nu se explică doar prin penuria de resurse, ci este și un semn al neglijenței și lipsei de respect față de viața soldaților de infanterie.

Potrivit lui Jmailo, o altă ipoteză este că multe dintre aceste trupe ruse ar putea fi trimise pe câmpul de luptă pentru a recupera armele și proviziile lăsate în urmă de camarazii lor morți.

„Acest echipament este apoi predat următorului grup de asalt, care va porni un nou val de atacuri ale mașinii de tocat carne. Între timp, trupele de asalt rusești care au murit pe câmpul de luptă sunt lăsate în urmă. Comandamentul rus pur și simplu economisește resurse neechipând infanteria.”

Rusia folosește adesea bărbați neînarmați și neprotejați care să traverseze pe jos câmpurile pentru a livra provizii și muniție – un rol care le-a atras porecla de „cămile” din partea camarazilo

În majoritatea cazurilor, „cămilele” sunt detectate rapid de drone și distruse, ceea ce înseamnă că comanda rusă are capacitatea să trimite mai multe în cursul unei operațiuni.

În majoritatea cazurilor, aceștia sunt neprotejați și neînarmați.

„Suntem forțați să-i distrugem, pentru că dacă nu o facem, oamenii noștri riscă să-și piardă ei viața”, a spus comandantul Komok.

„Putem spune că într-adevăr – ele [trupele ruse] trebuie să lupte fără echipamentul potrivit din cauza înșelăciunii din partea propriului comandament și a propriei decizii de a pune mâna pe arme și a merge la război într-o altă țară.”

