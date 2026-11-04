Tensiuni între Ankara și Baku, oportunitate pentru Moscova. Rusia negociază un nou acord militar cu Azerbaidjanul

Rusia și Azerbaidjanul ar fi semnat un nou acord de cooperare militară, care vizează modernizarea centrelor pentru repararea vehiculelor blindate ale armatei azere. În paralel, Moscova încearcă să obțină un contract pentru livrarea sistemelor de apărare antiaeriană Pantsir-S1.

Ilham Aliyev se apropie de Vladimir Putin Foto: Arhiva

Anunțul vine într-un moment în care relațiile dintre Azerbaidjan și Turcia, aliați militari tradiționali, traversează o perioadă de tensiune. Președintele azer Ilham Aliyev nu a participat la un recent summit al liderilor turcici organizat la Ankara.

Acordul a fost anunțat de Dmitri Șugaev, directorul Serviciului Federal rus pentru Cooperare Tehnico-Militară, într-un interviu acordat postului de televiziune de stat Zvezda și difuzat la 1 noiembrie.

„Astăzi nu oferim doar produse finite, ci participăm și la cooperarea tehnico-militară”, a declarat oficialul rus.

El a precizat că a fost semnat un program amplu care prevede modernizarea și construirea unor facilități pentru repararea vehiculelor blindate aflate în dotarea armatei azere.

Programul va implica specialiști ruși în dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de întreținere a echipamentelor militare pe care Azerbaidjanul le deține deja.

Șugaev s-a declarat încrezător că Moscova va putea ajunge, în cele din urmă, la un acord cu Baku pentru furnizarea sistemelor de apărare antiaeriană Pantsir-S1, care combină rachete sol-aer și tunuri.

„Produsul este foarte solicitat de clienții noștri și cred că, după un anumit timp, vom ajunge la un acord cu Azerbaidjanul, iar acesta va accepta propunerea”, a afirmat el.

Până în prezent, nu a fost anunțat niciun contract pentru achiziția sistemelor Pantsir-S1. Cele două părți nu au făcut publice eventualele cantități, costuri sau termene de livrare.

Pantsir-S1 este un sistem rusesc de apărare antiaeriană cu rază scurtă de acțiune, conceput pentru interceptarea avioanelor, elicopterelor, rachetelor de croazieră și dronelor.

Rusia a utilizat pe scară largă acest sistem în invazia sa la scară largă asupra Ucrainei. Forțele ucrainene au distrus în repetate rânduri sisteme Pantsir aflate în dotarea armatei ruse.

Proiectul independent de monitorizare militară în surse deschise Oryx a documentat, pe baza fotografiilor și înregistrărilor video, pierderea de către Rusia a zeci de astfel de sisteme începând din februarie 2022.

Moscova încearcă să consolideze relațiile militare cu Baku

Acordul reprezintă o nouă etapă a cooperării militare dintre Moscova și Baku, în pofida tensiunilor apărute după prăbușirea unui avion de pasageri al companiei Azerbaijan Airlines, în decembrie 2024. Aeronava fusese avariată de sistemele rusești de apărare antiaeriană.

Rusia a fost în mod tradițional unul dintre principalii furnizori de armament ai Azerbaidjanului. Printre echipamentele livrate se numără tancuri T-90S, vehicule de luptă pentru infanterie BMP-3, transportoare blindate și alte sisteme militare.

Potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), armele rusești au reprezentat aproximativ 60% din importurile majore de armament ale Azerbaidjanului în perioada 2011-2020.

Invazia rusă la scară largă asupra Ucrainei a complicat însă capacitatea Moscovei de a-și respecta contractele externe de armament.

În decembrie 2024, Ilham Aliyev a recunoscut că livrările de arme din Rusia înregistrează întârzieri, invocând presiunea exercitată asupra industriei ruse de apărare de războiul din Ucraina.

Noul program de cooperare este anunțat în timp ce Moscova încearcă să găsească noi clienți externi pentru industria sa militară, iar forțele ruse rămân puternic angajate pe frontul ucrainean.

Un fost oficial azer avertizează asupra riscurilor acordului

Isa Sadigov, fost adjunct al ministrului apărării din Azerbaidjan și colonel în rezervă, a criticat dur acordul într-un interviu acordat publicației Kyiv Post.

El avertizează că reluarea cooperării militare cu Moscova ar putea face Azerbaidjanul dependent de Rusia și ar putea aduce beneficii Kremlinului în războiul împotriva Ucrainei.

Sadigov a pus sub semnul întrebării decizia Baku de a apela la Rusia pentru repararea echipamentelor militare, în condițiile în care Azerbaidjanul dispune deja de facilități proprii pentru întreținerea vehiculelor blindate.

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Fostul oficial a sugerat că programul ar putea servi drept paravan pentru transferarea unor echipamente militare azere către Rusia, în vederea utilizării lor în războiul din Ucraina. El a ridicat astfel întrebarea dacă vehiculele trimise la reparații s-ar mai întoarce vreodată în Azerbaidjan.

Nici Moscova, nici Baku nu au anunțat însă planuri privind transferul unor echipamente militare azere către forțele ruse.

Sadigov a susținut că propriile nevoi militare ale Rusiei ridică semne de întrebare cu privire la scopul real al acordului.

„Rusia are ea însăși nevoie de arme. Chiar ar urma Rusia să-și lase deoparte propriile echipamente militare pentru a le repara pe cele ale Azerbaidjanului?”, a întrebat el.

Fostul adjunct al ministrului apărării a amintit că Moscova a restricționat anterior accesul Azerbaidjanului la piese de schimb și muniție, obligând Baku să caute alternative în Ucraina și Turcia.

El avertizează că dependența continuă de armamentul rusesc ar putea expune Azerbaidjanul, în viitor, la presiuni politice similare.

Sadigov a pus la îndoială și valoarea militară a unor noi achiziții din Rusia, invocând distrugerea tancurilor și a sistemelor Pantsir-S1 de către drone ucrainene relativ ieftine.

De asemenea, el și-a exprimat scepticismul cu privire la capacitatea Moscovei de a livra efectiv sistemele Pantsir-S1, chiar dacă Azerbaidjanul ar accepta să le cumpere. Motivul invocat este necesarul tot mai mare de echipamente al armatei ruse.

Sadigov a făcut o paralelă cu Armenia, care s-a plâns în trecut de întârzieri în livrările de armament rusesc, deși achitase în avans comenzile.

În opinia sa, Azerbaidjanul s-ar putea confrunta cu probleme similare și ar putea plăti sume importante pentru echipamente livrate cu întârziere sau care nu vor mai ajunge niciodată la destinație.

„În Ucraina se varsă sânge”

Sadigov a criticat în mod special implicațiile financiare ale reluării achizițiilor de armament din Rusia, în timp ce forțele ruse continuă să atace orașe ucrainene.

El a reproșat autorităților de la Baku că negociază noi acorduri militare cu Moscova, deși Azerbaidjanul și-a exprimat public sprijinul pentru Ucraina.

„În Ucraina se varsă sânge, iar voi cumpărați arme din Rusia, finanțându-i pe cei care îi bombardează orașele și îi ucid oamenii”, a declarat fostul oficial.

Acordul, în contextul tensiunilor dintre Azerbaidjan și Turcia

Anunțul privind cooperarea militară ruso-azeră coincide cu apariția unor divergențe între Azerbaidjan și Turcia, două state care și-au promovat de multă vreme parteneriatul strategic prin sloganul „O națiune, două state”.

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Ilham Aliyev nu a participat la recentul summit al Organizației Statelor Turcice, organizat la Ankara, deși fusese invitat de președintele turc Recep Tayyip Erdoğan. Azerbaidjanul a fost reprezentat de ministrul de externe, Jeyhun Bayramov.

Absența liderului azer a venit după o dispută legată de restricțiile privind îmbrăcămintea religioasă în școlile din Azerbaidjan. Măsurile au fost criticate de politicieni turci, iar autoritățile de la Baku au acuzat Ankara de amestec în afacerile interne ale țării.

Reluarea cooperării militare dintre Rusia și Azerbaidjan indică disponibilitatea Baku de a-și aprofunda relațiile cu Moscova, în pofida tensiunilor cu Ankara.

Această evoluție ar putea consolida influența Rusiei în Caucazul de Sud, într-un moment în care Moscova continuă războiul împotriva Ucrainei.