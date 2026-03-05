Azerbaidjanul își mobilizează trupele la granița cu Iranul, pe fondul escaladării conflictului din regiune

Autoritățile de la Baku au dispus desfășurarea de trupe la frontiera cu Iranul și trecerea acestora în stare de pregătire de luptă, în cea de-a patra zi a conflictului dintre Statele Unite și Israel, pe de o parte, și Iran, pe de altă parte — confruntare în care sunt tot mai implicate state din întreaga regiune. Informația a fost relatată de publicația regională OC Media.

Potrivit sursei citate, toate concediile pentru soldați, sergenți și ofițeri ar fi fost anulate, iar militarii aflați deja în permisie au fost chemați de urgență înapoi la unități. În același timp, la granița cu Iranul ar fi fost desfășurate sisteme de apărare împotriva dronelor și a aeronavelor care zboară la altitudine joasă.

Ministerul Apărării de la Baku nu a confirmat și nici nu a infirmat până în acest moment informațiile apărute în presă și nu a oferit un răspuns oficial solicitărilor de comentarii formulate de OC Media.

„Este firesc să ne consolidăm frontierele”

Politicianul de opoziție Yadigar Sadigli a declarat pentru publicație că, în actualul context regional tensionat, întărirea securității la graniță este o măsură firească pentru Azerbaidjan.

„Pentru orice stat este normal să își consolideze frontiera. Președintele trebuie să ia măsuri de securitate, deoarece orice acțiune a soldaților sau a comandanților poate genera consecințe imprevizibile. De exemplu, o rachetă ar putea devia de la traiectorie și ar putea lovi teritoriul Azerbaidjanului, la fel cum ar putea lovi și alte obiective. De aceea este important ca sistemele de apărare aeriană să fie aduse la un nivel minim de pregătire de luptă, să existe sprijin aerian și, desigur, ca trupele terestre să fie pregătite”, a explicat Sadigli.

Temeri privind un posibil val de refugiați

În același timp, activistul pentru drepturile omului din comunitatea talîșă, Hilal Mammadov, a sugerat pe rețelele sociale că desfășurarea trupelor ar putea avea drept scop și prevenirea unui eventual val de refugiați.

„Dacă împotriva Iranului vor fi folosite și trupe terestre, consecințele ar putea fi mult mai grave. Milioane de oameni s-ar putea implica în luptă, iar zeci de mii de femei și copii ar fi nevoiți să caute refugiu în statele vecine, inclusiv în țara noastră. Într-o astfel de situație, fără îndoială că vom oferi poporului iranian tot sprijinul posibil”, a afirmat Mammadov.

Escaladarea conflictului din regiune

Tensiunile au crescut semnificativ după ce, în dimineața zilei de 28 februarie, armata israeliană a lansat mai multe lovituri asupra unor ținte din Iran. Explozii au fost raportate inclusiv în capitala Teheran. În același timp, au fost atacate și obiective ale grupării Hezbollah din Liban.

Teheranul a răspuns lansând zeci de rachete balistice asupra Israelului și atacând o bază militară americană din Bahrain. Presa a relatat, de asemenea, despre explozii auzite în Emiratele Arabe Unite, Kuweit și Qatar, state unde sunt amplasate baze militare americane.

În pofida temerilor inițiale, anumiți analiști consideră că, cel puțin pentru moment, conflictul pare să avantajeze Israelul și Statele Unite. Capacitatea de conducere a Iranului ar fi fost afectată, sistemele sale de apărare aeriană ar fi fost slăbite, iar forțele armate iraniene, inclusiv Gardienii Revoluției și aliații regionali ai Teheranului, nu ar fi reușit până acum să reprezinte o amenințare majoră pentru flota americană și aviația aliată.