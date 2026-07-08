Strănepotul adoptiv al lui Leonid Brejnev, capturat în Ucraina după ce a luptat în armata rusă. „Am înțeles adevărul despre război abia pe front”

Unul dintre strănepoții adoptivi ai fostului lider sovietic Leonid Brejnev, născut în actuala Ucraină și participant la eliberarea acesteia de sub ocupația nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a ajuns să lupte în armata rusă împotriva aceleiași țări. Bărbatul a fost capturat de forțele ucrainene în primăvara anului 2026.

Anton Milaev, în vârstă de 45 de ani, a acordat un interviu proiectului ucrainean „Vreau să trăiesc” („Hociu Jîtî”), inițiativă prin care autoritățile de la Kiev îi încurajează pe militarii ruși să se predea.

Crescut în familia Brejnev

Potrivit declarațiilor sale, Anton Milaev este nepotul biologic al artistului de circ Evgheni Milaev, primul soț al Galinei Brejneva.

Presa rusă a relatat anterior, citând membri ai familiei, că Galina Brejneva l-ar fi crescut „ca pe propriul nepot”. Milaev spune însă că, de-a lungul vieții, a încercat să se distanțeze de celebra sa descendență.

„Am fugit mult timp de această rudă. Am preferat întotdeauna să fiu un om obișnuit”, a declarat el.

Aproape două decenii în Statele Unite

Milaev susține că a locuit aproape 19 ani în Statele Unite, începând din anii '90, unde a lucrat în diverse locuri de muncă slab calificate.

S-a întors în Rusia la mijlocul anilor 2010, afirmând că s-a săturat să trăiască și să muncească în America. În interviu, el vorbește favorabil despre perioada sovietică, susținând că atunci „exista un stat”, în timp ce în prezent domnește „haosul”.

A mers la război pentru a-și plăti datoriile

În ultimii ani, Anton Milaev a locuit la Moscova, unde lucra ca șofer de camion.

El spune că a semnat contractul cu armata rusă în 2025 exclusiv din motive financiare, pentru a achita o datorie de aproximativ un milion de ruble. Contractul a fost încheiat în regiunea Kostroma, iar pentru înrolare a primit o primă de 1,4 milioane de ruble.

Bărbatul spera să fie repartizat ca șofer pe front, însă a fost trimis într-o unitate de asalt.

Doar trei săptămâni de pregătire militară

Milaev afirmă că nu avea experiență militară înainte de război. Instruirea sa, desfășurată într-o unitate din regiunea Lugansk, a durat doar trei săptămâni.

După aproximativ două luni petrecute pe front, el a fost capturat de armata ucraineană.

„Am venit să văd naziștii, dar am descoperit că am fost mințit”

În interviu, Anton Milaev spune că a plecat în Ucraina convins de propaganda rusă privind existența „naziștilor” pe teritoriul țării.

El afirmă că și-a schimbat complet percepția după ce a ajuns pe front.

„Credeam că voi vedea naziști. Am înțeles că toate aceste povești sunt false abia după ce am ajuns aici. Cred că, pentru a-ți schimba opinia despre acest război, trebuie să fii aici”, a declarat el.

Ironia istoriei

Povestea lui Anton Milaev este marcată de o puternică ironie istorică. Străbunicul său adoptiv, Leonid Brejnev, s-a născut la Dnipro (fostul Dnepropetrovsk) și a activat pe întreaga durată a celui de-Al Doilea Război Mondial în Armata Roșie.

În calitate de comisar politic, Brejnev a luat parte la operațiunile de eliberare a mai multor orașe ucrainene de sub ocupația nazistă, inclusiv Kiev, Jîtomîr, Liov, Mukacevo și Ujhorod.

La mai bine de 80 de ani de atunci, unul dintre urmașii săi a ajuns să participe la invazia rusă împotriva Ucrainei, înainte de a fi luat prizonier de armata ucraineană.