Video Atac masiv în Rusia: Rachetele ucrainene au lovit aeroportul din Belgorod. Dronele au ajuns până în Siberia

Rachete ucrainene au lovit Aeroportul Belgorod și o instalație de gestionare a conductelor de gaze naturale, în timp ce o pană de curent majoră a fost înregistrată în regiunea Belgorod în cursul nopții de 7 iulie, conform autorităților locale și canalelor de social media.

Un incendiu a izbucnit pe Aeroportul Belgorod în urma atacurilor ucrainene cu rachete asupra obiectivului, a raportat canalul de știri Telegram Exilenova Plus, citat de Kyiv Indepenent.

În același timp, sediul Direcției Liniare de Gestionare a Conductelor Magistrale de Gaz din Belgorod a luat foc după ce a fost lovit în timpul atacului, a transmis canalul independent de știri rusesc Astra.

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„Orașul Belgorod și districtul Belgorod au fost ținta unui atac masiv cu rachete lansat de Forțele Armate ale Ucrainei azi-noapte”, a declarat guvernatorul Alexander Șuvaev. Acesta a confirmat atacurile ucrainene din regiune, fără a menționa în mod specific infrastructura care ar fi fost vizată.

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O persoană a fost ucisă și alte trei au fost rănite în satul Belovskoe, iar o clădire din satul Pușkarnoe a luat foc în timpul atacurilor ucrainene, a mai raportat Șuvaev.

„Din nou, infrastructura energetică a fost afectată, existând întreruperi în alimentarea cu energie electrică și apă în unele zone din Belgorod și în câteva municipalități”, a adăugat el.

Anterior, o pană de curent fusese înregistrată în regiunea Belgorod în urma atacurilor ucrainene asupra infrastructurii energetice din zonă, potrivit Exilenova Plus. Regiunea Belgorod este situată de-a lungul graniței Rusiei cu Ucraina, învecinându-se cu regiunile ucrainene Sumî, Harkov și Luhansk din nord-estul țării.

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Atac record în Siberia

În noaptea de 6 iulie, forțele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol din Omsk, aflată la aproape 2.500 de kilometri de granița cu Ucraina, a anunțat Statul Major. Acesta ar fi unul dintre atacurile cu cea mai lungă rază de acțiune lansate de Ucraina de la începutul războiului, conform armatei Kievului.

Rafinăria era ultima dintre cele mai mari 11 unități producătoare de benzină din Rusia care nu fusese încă lovită de forțele ucrainene, potrivit armatei.

Autoritățile locale ruse au confirmat atacul, care a avut loc în ajunul unui summit crucial al NATO. Lovitura a provocat un incendiu la rafinăria din Omsk, situată la aproximativ 2.700 km de teritoriul controlat de Ucraina și aproape de granița Rusiei cu Kazahstanul, a precizat Statul Major al armatei ucrainene.

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Guvernatorul regiunii Omsk, Vitali Hoțenko, a confirmat că Ucraina a atacat rafinăria, dar a susținut că sistemele de apărare aeriană ale Rusiei au distrus majoritatea dronelor implicate. El a adăugat că nu s-au înregistrat victime și că serviciile de urgență intervin la fața locului, scrie The Guardian.

Președintele Volodimir Zelenski a descris atacul ca fiind o „realizare importantă” pentru forțele armate ale Ucrainei, adăugând în discursul său video nocturn: „De acum, și Siberia este la îndemâna loviturilor de precizie ucrainene.”

Compania ucraineană de tehnologie militară Fire Point a declarat că atacul a fost efectuat cu dronele sale modernizate FP-1, descriind operațiunea ca un record pentru dronele de atac „nu doar în Ucraina, ci la nivel mondial. Înainte de aceasta, rafinăria de petrol din Omsk rămăsese în afara razei de acțiune a dronelor ucrainene.”

Kievul și-a intensificat atacurile în ultimele luni, concentrându-se pe logistica și infrastructura energetică a Rusiei. Ucraina lovește cu regularitate infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în tentativa de a reduce capacitatea Moscovei de a-și continua războiul.