search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Mașinăria represivă a lui Putin se întoarce spre interior. Cum au devenit rușii pro-război noii inamici ai regimului

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Genul de figuri pro-Kremlin care sunt răsplătite de regim pentru loialitate se trezesc acum vizate chiar de mașinăria represivă pe care au susținut-o, relatează The Guardian. Publicația britanică prezintă cazul a trei adepți fervenți ai lui Vladimir Putin care au devenit peste noapte inamici ai statului.

image

Recent, un analist care îl prezenta pe Putin drept un mare om în presa străină, un blogger pro-război înflăcărat, respectiv un voluntar și comentator pentru rețeaua RT, au fost declarați „agenți străini”, un termen rezervat de obicei disidenților și opozanților din exil.

Analistul politic Serghei Markov l-a aclamat pe Vladimir Putin ca fiind unul dintre marile personalități ale istoriei în aparițiile sale în presa străină. Și totuși a ajuns să îngroașe numărul celor considerați o voce anti-Putin. La fel și bloggerul Roman Aliohin, care a strâns fonduri consistente pentru armata rusă de la declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Cel mai recent este cazul Tatianei Montian, o comentatoare de origine ucraineană, care a fost desemnată săptămâna trecută drept „teroristă și extremistă”. Eticheta este dură, fiind aplicată doar celor considerați cei mai mari inamici ai regimului precum echipa regretatului opozant Alecsei Navalnîi.

Moscova nu a oferit nicio explicație oficială pentru aceste măsuri - la prima vedere, cazurile lor sunt diferite.

Însă analiștii sunt de părere că se conturează o nouă fază a represiunii - de data asta vizând chiar susținători ai regimului, pe măsură ce facțiuni rivale încep să se lupte între ele.

„În primă fază, au vizat vocile antirăzboi. Acum acestea au dispărut, iar mașina represivă nu poate fi oprită”, apreciază politologul rus Ekaterina Schulmann.

În cazul lui Markov, despre care se știa că întreține relații cu elitele politice din Azerbaidjan, o teorie este că acesta a căzut în dizgrație după ce relațiile dintre Moscova și Baku s-au deteriorat la un nivel dramatic.

Cât despre Aliohin, acuzația oficială este că și-a însușit bani din fondurile strânse pentru trupele ruse pentru a-și cumpăra o mașină scumpă cu care s-a afișat pe rețelele de socializare.

Montian se confruntă cu acuzații similare, fiind anchetată pentru deturnate de fonduri destinate frontului.

Luptă între facțiuni

Aceste acuzații sunt doar de fațadă, apreciază observatorii. De fapt, este vorba de o ruptură care se adâncește între două tabere: pe de parte, propagandiștii veterani având strânse legături cu ministerul apărării și Kremlinul, așa-numiții  „loialiști” și, de cealaltă parte, rețeaua amplă a susținătorilor ultranaționaliști ai războiului - militariștii sau bloggerii Z.

Formată din sute de bloggeri proeminenți și activiști voluntari, rețeaua a strâns fonduri, a cumpărat drone și vehicule și a livrat provizii soldaților din prima linie.

Acești bloggeri pro-război de linie dură au criticat uneori deschis modul în care este purtat războiul, iar independența lor relativă față de stat a determinat Moscova să susțină atacuri împotriva lor.

„Autocrațiile se tem de orice fel de mobilizare civică”, a explicat Schulmann. „Orice mișcare autentică, inclusiv una pro-război, este percepută ca una de obstrucție, deci potențial periculoasă.”

De altfel, Kremlinul a luat măsuri în trecut pentru a limita unele curente ale mișcării pro-război care i-au scăpat de sub control - de pildă,  încarcerându-l pe popularul comentator radical Igor Girkin în 2024.

Pe de altă parte, în joc sunt mulți bani.

„În esență, conflictul lor este o luptă pentru resurse”, spune Ivan Philippov, cercetător și scriitor rus specializat în mișcarea pro-război. El a dat exemplul moderatorului de televiziune Vladimir Soloviov,  imaginea publică a taberei „loialiste”, care s-a aflat în fruntea  eforturilor de eliminare a bloggerilor și voluntarilor pro-război. Motivul probabil: mulți dintre acești susținători zeloși au reușit să strângă mai multe fonduri pentru front decât propria organizație caritabilă.

Ce li s-a întâmplat celor trei adepți ai lui Putin, care s-au trezit deodată victime inocente ale mașinăriei represive a regimului, aduce cu o justiție aproape ironică.

„A fost amuzant să văd cum cei care nu au obiectat niciodată când liberalii au fost închiși descoperă brusc că justiția din Rusia este selectivă, că literalmente oricine poate fi aruncat în închisoare fără motiv”, a comentat Philippov. 

„E o neînțelegere”, a protestat Markov, la câteva ore după ce a fost declarat agent străin, contestând legea agenților străini drept opusă constituției ruse și „o încălcare gravă a drepturilor civile”

Analiștii anticipează o represiune extinsă a acestui grup - mai ales după ce majoritatea inamicilor regimului se află acum după gratii sau în exil.

„Aparatul represiv rusesc trebuie să își îndeplinească cotele. Mașinăria trebuie să se alimenteze”, conchide Schulmann.

Rusia

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
O furtună geomagnetică a ajuns pe Pământ mai devreme decât preconizau specialiștii. Ce fenomene sunt așteptate în următoarele zile
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Orașul din România invadat de zebre. 11 treceri de pietoni trasate pe 260 de metri
gandul.ro
image
Black Friday 2025: Lista de reduceri puse la bătaie de marii retaileri din România
mediafax.ro
image
Tragedie! Fostul fotbalist de la Corvinul Hunedoara a murit la doar 18 ani
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și pensionari. Primele cifre ale lunii septembrie
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Messi i-a răspuns lui Ronaldo în mai puțin de 48 de ore! "N-ai ce să ceri mai mult"
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
observatornews.ro
image
Raspunsul lui Igor Cuciuc, după ce a fost acuzat că 'bocește pentru vizualizări'. Adevărul despre filmarea în care dansează
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Valoarea punctului de referință pentru pensie. Cât este la final de 2025?
playtech.ro
image
Cristi Chivu a făcut ravagii în vestiarul lui Inter! Italienii au dezvăluit totul după 2-1 cu Kairat Almaty în Champions League
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Lucian Mîndruță, mândrul Cavaler de Cornu își plimbă prin Dorobanți costumul Joop. Când pe jos, când cu BMW-ul FOTO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
AmboynaFort1655 jpg
Masacrul de la Amboina, povestea primului masacru din Istoria Angliei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Theo Rose, dezvăluiri despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am rugat pe la biserici!” Se mărește familia în 2026?

OK! Magazine

image
Cum a reușit Prințul William să slăbească sănătos la 43 de ani. Dieta lui fără zahăr și cu un mic dejun care face diferența

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate