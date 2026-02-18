search
Miercuri, 18 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Negocierile „foarte tensionate” de la Geneva se reiau astăzi. Atmosferă foarte apăsătoare, liniile roșii, bine conturate

0
0
Publicat:

La Geneva, în spatele ușilor închise, diplomația a respirat greu. Marți, negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au fost „foarte tensionate”, potrivit unei surse apropiate echipei ruse, citată de AFP. Discuțiile au durat șase ore și, deși s-au încheiat fără un progres vizibil, părțile au convenit să revină miercuri la masa tratativelor.

Negocieri de pace la Geneva/FOTO:X
Negocieri de pace la Geneva/FOTO:X

Atmosfera, spun sursele, a fost apăsătoare. Iar liniile roșii – bine conturate. Aceste runde de la Geneva vin după alte două întâlniri desfășurate la Abu Dhabi. Singurul rezultat concret de până acum rămâne un schimb de prizonieri. Un acord de pace mai amplu pare, însă, departe.

Medinski, omul care aprinde spiritele

Delegația rusă este condusă de Vladimir Medinski, consilier al Kremlinului și figură cunoscută pentru discursurile sale încărcate de referințe istorice. El a participat și la negocierile de la Istanbul de anul trecut, iar Kievul nu și-a ascuns nemulțumirea față de stilul său.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris recent intervențiile lui Medinsky drept „un briefing istoric dintr-un manual pe care toată lumea l-a auzit de prea multe ori”.

Într-un interviu acordat lui Barak Ravid de la Axios, Zelenski a sugerat că prezența acestuia la conducerea delegației ruse ridică semne de întrebare privind seriozitatea Moscovei. Liderul de la Kiev se teme că negocierile ar putea deveni o formalitate menită să câștige timp pe front.

Și analiștii occidentali sunt sceptici. Michael Clarke, expert Sky News, a apreciat că schimbarea delegației ruse arată că Vladimir Putin „nu dorește cu adevărat să obțină ceva” la Geneva, iar stilul lui Medinsky ar fi, mai degrabă, unul menit să irite și să blocheze.

Ce vrea Moscova, ce refuză Kievul

Miza este uriașă. Kremlinul cere retragerea trupelor ucrainene din aproximativ 20% din regiunea Donețk aflată încă sub controlul Kievului – teritoriu pe care Rusia nu a reușit să-l cucerească în aproape 12 ani de conflict.

Ucraina respinge ferm această condiție și insistă asupra unor garanții solide de securitate din partea Occidentului înainte de a accepta orice acord.

Rustem Umerov, principalul negociator ucrainean, a declarat că actuala rundă ar urma să abordeze „probleme de securitate și chestiuni umanitare”. De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că delegația rusă va insista asupra „problemelor principale” – teritorii și revendicările formulate anterior.

În culise, mesajele sunt amestecate. Oficialii europeni și americani au transmis, potrivit Politico, că Washingtonul nu va finaliza garanții de securitate până la încheierea unui acord cuprinzător. Iar o sursă apropiată discuțiilor declara pentru Washington Post: „Pare că rușii vor pace. Dar doar în termenii lor.”

Zelenski: fără întâlnire directă cu Putin, nu există progres real

În interviul acordat Axios, Zelenski a subliniat că orice avans real în chestiunea teritorială ar necesita o întâlnire față în față cu Vladimir Putin. El a cerut echipei sale să aducă în discuție posibilitatea unei astfel de reuniuni la Geneva.

Liderul ucrainean a afirmat că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner l-au asigurat că Rusia dorește cu adevărat să încheie războiul și că acest lucru trebuie luat în calcul. Cu toate acestea, Zelenski rămâne prudent.

„Nu vreau să fiu împins să prezint o viziune asupra păcii pe care poporul meu ar considera-o o poveste eșuată”, a spus el, sugerând că presiunea publică exercitată asupra Kievului diferă de tonul discuțiilor private.

Referindu-se la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a cerut Ucrainei „să vină rapid la masa negocierilor”, Zelenski a comentat sec: „Sper că este doar tactica lui, nu o decizie.”

Negocierile, în impas

Între optimismul afișat oficial și realitatea din sală pare să existe o prăpastie. „Toată lumea vorbește despre cât de productive sunt discuțiile, dar, în realitate, totul a ajuns într-un punct mort”, a declarat o sursă apropiată negocierilor. „Am convenit doar asupra a ceea ce am reușit deja să convenim. Mai departe, nimic nu avansează.”

Geneva rămâne, pentru moment, scena unei confruntări diplomatice în care istoria este invocată, orgoliile sunt intacte, iar pacea – încă suspendată între condiții și neîncredere.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
digi24.ro
image
Infotrafic. Circulație blocată pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din cauza ninsorilor. Curse aeriene, anulate
stirileprotv.ro
image
Pe ce dată vine primăvara în România, de fapt. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza, în urma ultimelor episoade de ninsoare
gandul.ro
image
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
mediafax.ro
image
Daniel Pancu şi jucătorii lui CFR Cluj, mesaj din vestiar pentru Neluţu Varga: “I-am făcut un videoclip şi am cântat ceva frumos”
fanatik.ro
image
Cum s-a rătăcit un plic cu bani „pentru ministrul economiei”: „N-a ajuns ce trebuie la el. E supărat omu’ foc”. Caz de corupție în industria apărării
libertatea.ro
image
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. La Geneva a început o nouă rundă de discuții
digi24.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
digisport.ro
image
În 2026 trecem la ora de vară mai repede: noaptea în care pierdem o oră de somn
stiripesurse.ro
image
Cod portocaliu de ninsori în București și 12 județe. Autostrăzi și drumuri naționale închise. Trenuri blocate. Curse aeriene anulate
antena3.ro
image
Ce salarii iau cei 200 de directori din STB. Cu 250 de economişti, societatea a ajuns la datorii uriaşe
observatornews.ro
image
Cel mai cunoscut primar din România și-a terorizat fosta soție: 'A oferit 50.000 de euro ca să-mi facă felul'
cancan.ro
image
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
prosport.ro
image
Cine poate primi venitul minim de incluziune în 2026 și ce documente trebuie depuse
playtech.ro
image
A pățit-o la fel ca Baroan! A fost împrumutat până în vară, dar s-a accidentat după 6 minute. E OUT pentru tot restul sezonului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nici n-a stat la discuții: prima reacție a lui Cristi Chivu, după ce a fost criticat de legendele Italiei
digisport.ro
image
Înfrângere de proporții pentru Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, în interiorul PNL
stiripesurse.ro
image
Raed Arafat, avertizare pentru toți românii în privința viscolului puternic: „RĂMÂNEȚI ACASĂ”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DOCUMENT. OUG a fost publicată pe când liderii Coaliţiei se certau la Cotroceni. Toţi românii sunt afectaţi!
romaniatv.net
image
Premierul Bolojan anunță creșterea vârstei de pensionare. Domeniile vizate de reforma ”inevitabilă”
mediaflux.ro
image
Dezastru pentru Gigi Nețoiu! Merge la tribunal, după ce investiția de 6 milioane de euro a fost distrusă
gsp.ro
image
VIDEO Informații înfiorătoare despre unul dintre cele mai scandaloase cazuri din istorie. Safari uman la 70.000 de lire sterline. Mai mulți bogați ar fi ucis cu cruzime copii și femei. Cum s-ar fi organizat excursiile de vânătoare umană
actualitate.net
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut
click.ro
image
Desertul pe care îl recomandă Carmen Brumă pentru o digestie sănătoasă și sațietate pe termen lung: „Foarte sănătos”. Este gustos și se prepară extrem de simplu
click.ro
image
O perioadă magică începe pentru 3 zodii, din 21 februarie. Soarele răsare de unde te aștepți mai puțin
click.ro
sarah ferguson jpg
Proxenetism la Palat? Ducesa i-a oferit lui Jeffrey Epstein o femeie „singură și cu un corp grozav”. Nici fiicele ei n-au scăpat
okmagazine.ro
Meghan Markle, Harry, atingeri pe braț, GettyImages (2) jpg
”Te-am vrăjit și ești al meu”? Tactica bizară, subliminală cu care Meghan l-ar manipula non-stop pe Harry
okmagazine.ro
Robert Duvall foto Profimedia jpg
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
image
Horoscop 18 februarie. Pentru Balanțe urmează o perioadă grea, Peștii ar putea avea parte de lecții dure dacă repetă greșeli din trecut

OK! Magazine

image
Epstein voia să ”crească o rasă de oameni superiori”, care să-i poarte gena. Intenționa să-și „însămânțeze” ADN-ul

Click! Pentru femei

image
Motivul sfâșietor pentru care Robert Duvall n-a avut niciodată copii, deși a fost însurat de patru ori

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie