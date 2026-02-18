Negocierile „foarte tensionate” de la Geneva se reiau astăzi. Atmosferă foarte apăsătoare, liniile roșii, bine conturate

La Geneva, în spatele ușilor închise, diplomația a respirat greu. Marți, negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au fost „foarte tensionate”, potrivit unei surse apropiate echipei ruse, citată de AFP. Discuțiile au durat șase ore și, deși s-au încheiat fără un progres vizibil, părțile au convenit să revină miercuri la masa tratativelor.

Atmosfera, spun sursele, a fost apăsătoare. Iar liniile roșii – bine conturate. Aceste runde de la Geneva vin după alte două întâlniri desfășurate la Abu Dhabi. Singurul rezultat concret de până acum rămâne un schimb de prizonieri. Un acord de pace mai amplu pare, însă, departe.

Medinski, omul care aprinde spiritele

Delegația rusă este condusă de Vladimir Medinski, consilier al Kremlinului și figură cunoscută pentru discursurile sale încărcate de referințe istorice. El a participat și la negocierile de la Istanbul de anul trecut, iar Kievul nu și-a ascuns nemulțumirea față de stilul său.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris recent intervențiile lui Medinsky drept „un briefing istoric dintr-un manual pe care toată lumea l-a auzit de prea multe ori”.

Într-un interviu acordat lui Barak Ravid de la Axios, Zelenski a sugerat că prezența acestuia la conducerea delegației ruse ridică semne de întrebare privind seriozitatea Moscovei. Liderul de la Kiev se teme că negocierile ar putea deveni o formalitate menită să câștige timp pe front.

Și analiștii occidentali sunt sceptici. Michael Clarke, expert Sky News, a apreciat că schimbarea delegației ruse arată că Vladimir Putin „nu dorește cu adevărat să obțină ceva” la Geneva, iar stilul lui Medinsky ar fi, mai degrabă, unul menit să irite și să blocheze.

Ce vrea Moscova, ce refuză Kievul

Miza este uriașă. Kremlinul cere retragerea trupelor ucrainene din aproximativ 20% din regiunea Donețk aflată încă sub controlul Kievului – teritoriu pe care Rusia nu a reușit să-l cucerească în aproape 12 ani de conflict.

Ucraina respinge ferm această condiție și insistă asupra unor garanții solide de securitate din partea Occidentului înainte de a accepta orice acord.

Rustem Umerov, principalul negociator ucrainean, a declarat că actuala rundă ar urma să abordeze „probleme de securitate și chestiuni umanitare”. De partea cealaltă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că delegația rusă va insista asupra „problemelor principale” – teritorii și revendicările formulate anterior.

În culise, mesajele sunt amestecate. Oficialii europeni și americani au transmis, potrivit Politico, că Washingtonul nu va finaliza garanții de securitate până la încheierea unui acord cuprinzător. Iar o sursă apropiată discuțiilor declara pentru Washington Post: „Pare că rușii vor pace. Dar doar în termenii lor.”

Zelenski: fără întâlnire directă cu Putin, nu există progres real

În interviul acordat Axios, Zelenski a subliniat că orice avans real în chestiunea teritorială ar necesita o întâlnire față în față cu Vladimir Putin. El a cerut echipei sale să aducă în discuție posibilitatea unei astfel de reuniuni la Geneva.

Liderul ucrainean a afirmat că emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner l-au asigurat că Rusia dorește cu adevărat să încheie războiul și că acest lucru trebuie luat în calcul. Cu toate acestea, Zelenski rămâne prudent.

„Nu vreau să fiu împins să prezint o viziune asupra păcii pe care poporul meu ar considera-o o poveste eșuată”, a spus el, sugerând că presiunea publică exercitată asupra Kievului diferă de tonul discuțiilor private.

Referindu-se la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a cerut Ucrainei „să vină rapid la masa negocierilor”, Zelenski a comentat sec: „Sper că este doar tactica lui, nu o decizie.”

Negocierile, în impas

Între optimismul afișat oficial și realitatea din sală pare să existe o prăpastie. „Toată lumea vorbește despre cât de productive sunt discuțiile, dar, în realitate, totul a ajuns într-un punct mort”, a declarat o sursă apropiată negocierilor. „Am convenit doar asupra a ceea ce am reușit deja să convenim. Mai departe, nimic nu avansează.”

Geneva rămâne, pentru moment, scena unei confruntări diplomatice în care istoria este invocată, orgoliile sunt intacte, iar pacea – încă suspendată între condiții și neîncredere.