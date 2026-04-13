Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
Serghei Lavrov merge în China pentru discuții cu omologul său, Wang Yi. Ce se află pe agenda discuțiilor

Serghei Lavrov va face o vizită oficială în China în perioada 14–15 aprilie 2026, unde va avea întrevederi cu omologul său chinez, Wang Yi. Pe agenda discuțiilor se află războiul din Ucraina, situația din Orientul Mijlociu și consolidarea relațiilor bilaterale.

Serghei Lavrov. FOTO: Profimedia
Serghei Lavrov. FOTO: Profimedia

Anunțul a fost făcut luni, 13 aprilie, de către purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Beijing, Guo Jiakun, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit acestuia, cei doi oficiali vor „schimba opinii și își vor coordona pozițiile” cu privire la relațiile bilaterale, cooperarea în diverse domenii și problemele internaționale și regionale de interes comun.

De asemenea, Ministerul rus de Externe a precizat că discuțiile vor viza inclusiv conflictul din Ucraina și evoluțiile din Orientul Mijlociu, conform Kyiv Post.

Relațiile dintre Beijing și Moscova s-au consolidat semnificativ după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, în 2022. China și Rusia au devenit parteneri economici și politici tot mai apropiați, cooperând în mai multe domenii strategice.

Recent, pe 5 aprilie, Wang Yi și Serghei Lavrov au avut o convorbire telefonică în care au convenit să colaboreze pentru reducerea tensiunilor din Orientul Mijlociu, semnalând o coordonare tot mai strânsă între cele două state pe scena internațională.

Recent, Rusia și Turcia au cerut ca armistițiul convenit între Statele Unite și Iran să fie extins și asupra Libanului, în contextul tensiunilor generate de ofensiva israeliană în această țară. Ministerul rus de Externe a anunțat că ministrul Serghei Lavrov a discutat telefonic cu omologul iranian Abbas Araghchi, subliniind că Moscova consideră acordul de încetare a focului ca având o dimensiune regională, aplicabilă inclusiv Libanului, relatează AFP. Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, a criticat operațiunile militare ale Israelului în Liban, avertizând că acestea riscă să submineze procesul de negociere aflat în desfășurare.

