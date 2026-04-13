„Armatele fantomă” – rolul tot mai mare al mercenarilor în conflictele moderne

Pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, unde Iran, Israel și Statele Unite se confruntă indirect, experții atrag atenția asupra unui fenomen în expansiune: utilizarea pe scară largă a mercenarilor și a forțelor private.

Aceste „armate fantomă” operează în afara structurilor militare tradiționale și joacă un rol tot mai important în conflictele contemporane, de la Ucraina la Irak și până în state din Africa.

O industrie globală în creștere

Mercenarii moderni nu mai sunt doar grupuri restrânse de foști soldați, ci fac parte dintr-o industrie globală de miliarde de dolari. Aceștia acționează prin companii militare private sau rețele informale, oferind servicii care variază de la securitate și sprijin logistic până la operațiuni de luptă.

Profesorul Christopher Kinsey, de la King’s College London, descrie, pentru The Sun, mercenarii drept „instrumente ale politicii externe”, care operează adesea în umbră, în afara cadrului oficial.

Între securitate și violență

Există diferențe importante între contractorii de securitate și mercenarii implicați direct în conflicte. Companiile occidentale sunt, în general, supuse unor reglementări stricte și oferă sprijin defensiv.

În schimb, grupări precum Grupul Wagner sunt acuzate că participă la operațiuni ofensive și la încălcări ale drepturilor omului, în special în Africa.

După revolta eșuată din 2023 condusă de Evgheni Prigojin împotriva Kremlinului, organizația și-a reconfigurat activitatea, continuând să opereze în regiuni bogate în resurse naturale.

Exemple din teren

În Africa, mercenarii au fost implicați în conflicte din Mali sau Republica Centrafricană, unde au fost raportate execuții și alte abuzuri.

În paralel, foști militari din Columbia – cunoscuți informal drept „Desert Wolves” – au fost implicați în conflictul din Sudan, alături de forțe paramilitare acuzate de crime grave împotriva civililor.

O nouă dimensiune: războiul tehnologic

Experții subliniază că natura mercenariatului evoluează. Pe lângă combatanții tradiționali, apar tot mai des actori implicați în războiul cibernetic sau în operarea dronelor.

Aceste capacități permit desfășurarea de atacuri de la distanță, inclusiv asupra infrastructurii critice, schimbând fundamental modul în care sunt purtate conflictele.

Riscuri pentru state

Utilizarea forțelor proxy și a mercenarilor implică riscuri. Atât timp cât interesele coincid, aceste grupuri pot servi obiectivelor statelor. Însă, în momentul în care agenda lor devine divergentă, pot deveni dificil de controlat.

Operațiune de amploare în Republica Moldova: este vizată o rețea de mercenari, inclusiv membri ai trupelor Wagner

Experiențe din trecut, precum sprijinul acordat mujahedinilor în timpul Războiului Rece, sunt adesea invocate ca exemple ale acestor riscuri.

Influență în creștere

Analistul Sean McFate avertizează că amploarea fenomenului este încă insuficient înțeleasă. Potrivit acestuia, unele dintre aceste grupuri pot rivaliza chiar cu armate naționale, iar piața forței private continuă să se extindă.

În paralel, grupări susținute de state, precum Hezbollah sau rebelii Houthi, finanțate de Iran, joacă un rol similar în conflictele regionale.

De ce apelează statele la astfel de forțe

Pentru guverne, contractorii privați pot reprezenta o soluție eficientă din punct de vedere financiar și operațional. Aceștia pot fi mobilizați rapid și nu implică aceleași costuri pe termen lung ca forțele armate regulate.

În plus, oferă o anumită distanțare politică, permițând statelor să își urmărească interesele fără implicare directă.

Perspective

Pe măsură ce conflictele devin tot mai complexe și tehnologizate, rolul mercenarilor și al forțelor private este probabil să crească.

Deși pot contribui la stabilizarea unor regiuni după conflicte, există îngrijorări că lipsa de reglementare și responsabilitate ar putea amplifica instabilitatea globală.

În acest context, „armatele fantomă” rămân un element dificil de controlat, dar tot mai prezent în arhitectura securității internaționale.