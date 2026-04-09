Rusia și Turcia cer extinderea armistițiului SUA - Iran asupra Libanului. Mesajele transmise de Serghei Lavrov și Hakan Fidan

Rusia și Turcia au cerut ca armistițiul convenit între Statele Unite și Iran să fie extins și asupra Libanului, în contextul tensiunilor generate de ofensiva israeliană în această țară

Ministerul rus de Externe a anunțat că ministrul Serghei Lavrov a discutat telefonic cu omologul iranian Abbas Araghchi, subliniind că Moscova consideră acordul de încetare a focului ca având o dimensiune regională, aplicabilă inclusiv Libanului, relatează AFP, citată de News.ro.

Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, a criticat operațiunile militare ale Israelului în Liban, avertizând că acestea riscă să submineze procesul de negociere aflat în desfășurare.

La rândul său, ministrul turc de Externe a îndemnat Washingtonul și Teheranul să adopte o abordare constructivă în cadrul discuțiilor programate la Islamabad:



„Este important ca părţile să dea dovadă de o attudine conciliantă, flexibilă, răbdătoare şi constructivă în negocierile care vor începe în Pakistan”, a declarat într-o conferinţă de presă, la Ankara, ministrul Hakan Fidan.

Turcia insistă, de asemenea, ca Libanul să fie inclus în termenii privind aplicarea armistițiului, exprimându-și speranța că acordul va fi respectat pe teren și va contribui la stabilirea unei păci durabile în regiune.

Amintim că, la mai puțin de 24 de ore după ce Iranul și Statele Unite au convenit asupra unei încetări a focului, au ieșit la iveală tensiuni privind termenii acordului și dispute privind includerea Libanului, unde Israelul desfășoară bombardamente asupra pozițiilor grupării Hezbollah

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat joi că a ordonat cabinetului său să înceapă „cât mai rapid” negocieri directe cu Liban, având ca obiectiv principal dezarmarea mișcării islamiste Hezbollah și stabilirea unor relații de pace între cele două părți.