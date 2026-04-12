Duminică, 12 Aprilie 2026
Adevărul
Cursă globală pentru armele viitorului: marile puteri accelerează dezvoltarea sistemelor militare cu inteligență artificială

Statele Unite, China și Rusia intră într-o nouă etapă a competiției militare, mizând pe dezvoltarea armelor bazate pe inteligență artificială, capabile să identifice și să lovească ținte fără intervenție umană. Evoluțiile rapide din domeniul AI și lecțiile războiului din Ucraina alimentează această cursă, comparată de experți cu începutul erei nucleare.

Statele Unite, China și Rusia intră într-o nouă etapă a competiției militare. FOTO: Shutterstock
Potrivit unei analize publicate de The New York Times, tot mai multe state investesc în tehnologii autonome, de la drone care pot selecta singure ținte până la sisteme care coordonează atacuri în timp real, la viteze imposibil de gestionat de oameni.

În centrul competiției se află SUA și China, însă lista țărilor implicate se extinde rapid. Rusia și Ucraina își testează constant capacitățile pe front, în timp ce state precum India, Israel sau Iran investesc la rândul lor în inteligență artificială militară. În Europa, Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia accelerează programele de înarmare, pe fondul incertitudinilor privind angajamentele de securitate.

Noua generație de arme include drone autonome, avioane de luptă fără pilot și sisteme centralizate care analizează date și propun ținte de atac aproape instantaneu. Oficialii din domeniul apărării spun că viitoarele conflicte ar putea fi dominate de confruntări „algoritm contra algoritm”.

Palmer Luckey, fondatorul companiei Anduril, consideră că aceste tehnologii sunt dezvoltate nu doar pentru superioritate militară, ci și ca factor de descurajare, într-o logică similară conceptului de „distrugere reciprocă asigurată” din perioada Războiului Rece.

Cu toate acestea, spre deosebire de armele nucleare, impactul sistemelor bazate pe inteligență artificială este încă insuficient înțeles. Tehnologia promite să accelereze ritmul conflictelor și să le facă mai imprevizibile, ridicând temeri legate de pierderea controlului uman asupra deciziilor critice.

Oficiali americani susțin că China dezvoltă sisteme capabile să coordoneze zeci de drone autonome simultan, în timp ce Rusia testează drone precum Lancet, care pot selecta independent ținte pe câmpul de luptă. În același timp, liderii politici subliniază importanța strategică a AI: Vladimir Putin afirma încă din 2017 că cine va domina inteligența artificială „va conduce lumea”, iar Xi Jinping a descris tehnologia drept principalul câmp de luptă geopolitic.

În SUA, administrația condusă de Donald Trump a intensificat eforturile de integrare a AI în armată, cerând accelerarea adoptării acestor tehnologii. În paralel, sectorul privat joacă un rol tot mai important, companiile și investitorii devenind actori-cheie în dezvoltarea capabilităților militare.

În ciuda riscurilor, reglementarea rămâne limitată. Singurul acord notabil între SUA și China, încheiat în 2024, prevede menținerea controlului uman asupra utilizării armelor nucleare, fără a acoperi însă majoritatea sistemelor autonome. Alte state, precum Rusia, nu și-au asumat astfel de angajamente.

Experții avertizează că dilemele etice sunt lăsate în plan secund, în timp ce ritmul dezvoltării crește. Studii realizate de RAND Corporation arată că sistemele autonome pot accelera escaladarea conflictelor și pot duce la reacții neintenționate, fără intervenție umană.

În acest context, analiștii cer stabilirea unor reguli clare înainte ca tehnologia să depășească capacitatea de control a oamenilor. Fără astfel de limite, noua cursă a înarmării riscă să redefinească radical modul în care sunt purtate războaiele.

Top articole

Partenerii noștri

image
Biroul 1440 și noul „Starlink rusesc”: De ce nu a reușit Putin să găsească o alternativă la sistemul de sateliți al lui Elon Musk
digi24.ro
image
UIMITOR! Cum arată acum celebrul actor Lorenzo Lamas, la aproape 70 de ani. Noua sa iubită este o altă vedetă, Heather Locklear
stirileprotv.ro
image
Viktor Orbán îi cheamă pe maghiari să „apere Ungaria“. „Dacă ratăm această ocazie, ne amenință pericolul războiului”
gandul.ro
image
Adevărul despre postul intermitent: se ridică la înălțimea reputației sale în privința pierderii în greutate?
mediafax.ro
image
Fotbalistul de 19 ani pe care Marius Șumudică îl propune la naționala României: „Îmi place mult copilul ăsta!”
fanatik.ro
image
Giratoriul de 1,3 milioane de euro care nu duce nicăieri și turnul de observare care are sub un metru înălțime: proiectele eșuate ale lui Viktor Orban
libertatea.ro
image
Este Ormuz pentru SUA ceea ce a fost criza Suez pentru Marea Britanie în 1956? Asemănări, deosebiri și pericole pentru ordinea mondială
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
"Bombă!" A așteptat până în ultima secundă și i-a anunțat pe toți din avion: "Sărim în aer"
digisport.ro
image
Încă o lovitură pentru continentul nostru: Europa își pierde supremația farmaceutică în fața 'cleștelui' format de SUA și China
stiripesurse.ro
image
În 25 de ani, a acumulat 827 de zile de concediu neplătit. A dat în judecată firma și a câștigat peste jumătate de milion de euro
antena3.ro
image
Şase tineri din Africa, emoţionaţi de noaptea de Înviere în România. Ce tradiţie i-a impresionat cel mai mult
observatornews.ro
image
Surpriză de proporții! Pe ce data pică Paștele în 2027
cancan.ro
image
Vechimea din străinătate contează la pensie. Cum să-ți crești pensia chiar dacă nu mai lucrezi în țară
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
prosport.ro
image
Unii candidați nu vor mai susține proba teoretică pentru permisul de conducere. Cine este scutit de examen şi de ce
playtech.ro
image
Stadionul celebru din Europa unde fanii pot lucra ”de acasă” în timp ce urmăresc meciuri: ”Cel mai bun home office din țară”
fanatik.ro
image
Următoarea insulă de pe lista lui Trump. În timpul Războiului Rece a fost pe punctul de a declanșa un al treilea război mondial nuclear
ziare.com
image
Patru milioane de euro! Ion Țiriac și-a mai luat o "bijuterie": 250 de exemplare în toată lumea
digisport.ro
image
Frontul rusesc se prăbușește: Kremlinul înregistrează pierderi devastatoare din cauza dronelor Ucrainei
stiripesurse.ro
image
LIVE TEXT Alegeri în Ungaria. S-au închis secțiile de vot. Prezență record. Amenințări cu bombă, momente dramatice, acuzații de fraudă
cotidianul.ro
image
Ți se rupe sufletul! Florin Piersic, de nerecunoscut la 90 de ani. Merge în baston și e piele și os
romaniatv.net
image
Paștele pe Frontul de Est. Armata Română a sărbătorit în tranșee
mediaflux.ro
image
Averea lui Mircea Lucescu: fotbal, afaceri imobiliare și cele două companii la care avea acțiuni pe Bursă
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”
click.ro
image
Zodiile care vor trece printr-un conflict major în următoarea săptămână. Universul le va ajuta să treacă peste acest impas și le dă o șansă să-și redreseze viața
click.ro
image
Mihai Albu și-a invitat fiica la masa de Paște. Ce i-a răspuns Mikaela: „Nimic nu e sigur.” Cum se înțeleg, de fapt?
click.ro
Kate Middleton, Regele Charles foto Profimedia jpg
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat
okmagazine.ro
Regele Edward al VII lea foto profimedia 1004119347 jpg
Scena halucinantă de pe patul de moarte al Regelui care a avut câte o iubită pe zi, timp de 50 de ani. S-au întâlnit soția și amanta!
okmagazine.ro
GettyImages 569189083 jpg
Drama ascunsă a lui Liv Tyler, cunoscută pentru rolul elfei Arwen din „Stăpânul inelelor‟. Și-a dat singură seama cine este tatăl ei
clickpentrufemei.ro
Insula Șimian Foto Via Transilvanica Facebook 3 jpg
Insula Șimian, ostrovul care trebuia să salveze Ada-Kaleh după construcția Porților de Fier
historia.ro
Click!

image
Ce refuză să mănânce Leonard Doroftei de pe masa de Paște?! La ce preparat delicios a spus „pas”? „Cel mai bun miel e porcul”
image
Un turist bulgar compară România cu Bulgaria. Orașul care l-a impresionat: „foarte bine organizat, cu arhitectură frumoasă, străzi curate”

OK! Magazine

image
N-o să auzim niciodată familia regală britanică rostind aceste cuvinte. Cei 7 termeni interziși la Palat

Click! Pentru femei

image
Cum se sărbătorește Paștele în lume prin tradiții spectaculoase

Click! Sănătate

image
Poți găsi iepurașul ascuns în 7 secunde?