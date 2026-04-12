Cursă globală pentru armele viitorului: marile puteri accelerează dezvoltarea sistemelor militare cu inteligență artificială

Statele Unite, China și Rusia intră într-o nouă etapă a competiției militare, mizând pe dezvoltarea armelor bazate pe inteligență artificială, capabile să identifice și să lovească ținte fără intervenție umană. Evoluțiile rapide din domeniul AI și lecțiile războiului din Ucraina alimentează această cursă, comparată de experți cu începutul erei nucleare.

Potrivit unei analize publicate de The New York Times, tot mai multe state investesc în tehnologii autonome, de la drone care pot selecta singure ținte până la sisteme care coordonează atacuri în timp real, la viteze imposibil de gestionat de oameni.

În centrul competiției se află SUA și China, însă lista țărilor implicate se extinde rapid. Rusia și Ucraina își testează constant capacitățile pe front, în timp ce state precum India, Israel sau Iran investesc la rândul lor în inteligență artificială militară. În Europa, Franța, Germania, Marea Britanie și Polonia accelerează programele de înarmare, pe fondul incertitudinilor privind angajamentele de securitate.

Noua generație de arme include drone autonome, avioane de luptă fără pilot și sisteme centralizate care analizează date și propun ținte de atac aproape instantaneu. Oficialii din domeniul apărării spun că viitoarele conflicte ar putea fi dominate de confruntări „algoritm contra algoritm”.

Palmer Luckey, fondatorul companiei Anduril, consideră că aceste tehnologii sunt dezvoltate nu doar pentru superioritate militară, ci și ca factor de descurajare, într-o logică similară conceptului de „distrugere reciprocă asigurată” din perioada Războiului Rece.

Cu toate acestea, spre deosebire de armele nucleare, impactul sistemelor bazate pe inteligență artificială este încă insuficient înțeles. Tehnologia promite să accelereze ritmul conflictelor și să le facă mai imprevizibile, ridicând temeri legate de pierderea controlului uman asupra deciziilor critice.

Oficiali americani susțin că China dezvoltă sisteme capabile să coordoneze zeci de drone autonome simultan, în timp ce Rusia testează drone precum Lancet, care pot selecta independent ținte pe câmpul de luptă. În același timp, liderii politici subliniază importanța strategică a AI: Vladimir Putin afirma încă din 2017 că cine va domina inteligența artificială „va conduce lumea”, iar Xi Jinping a descris tehnologia drept principalul câmp de luptă geopolitic.

În SUA, administrația condusă de Donald Trump a intensificat eforturile de integrare a AI în armată, cerând accelerarea adoptării acestor tehnologii. În paralel, sectorul privat joacă un rol tot mai important, companiile și investitorii devenind actori-cheie în dezvoltarea capabilităților militare.

În ciuda riscurilor, reglementarea rămâne limitată. Singurul acord notabil între SUA și China, încheiat în 2024, prevede menținerea controlului uman asupra utilizării armelor nucleare, fără a acoperi însă majoritatea sistemelor autonome. Alte state, precum Rusia, nu și-au asumat astfel de angajamente.

Experții avertizează că dilemele etice sunt lăsate în plan secund, în timp ce ritmul dezvoltării crește. Studii realizate de RAND Corporation arată că sistemele autonome pot accelera escaladarea conflictelor și pot duce la reacții neintenționate, fără intervenție umană.

În acest context, analiștii cer stabilirea unor reguli clare înainte ca tehnologia să depășească capacitatea de control a oamenilor. Fără astfel de limite, noua cursă a înarmării riscă să redefinească radical modul în care sunt purtate războaiele.