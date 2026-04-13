Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjártó, a dispărut din viața publică imediat după înfrângerea electorală a lui Viktor Orbán, alimentând speculațiile legate de relațiile sale cu Rusia și de viitoarele anchete politice anunțate la Budapesta.

Înfrângerea categorică suferită de Viktor Orbán la alegerile parlamentare de duminică, 12 aprilie, continuă să producă unde de șoc pe scena politică de la Budapesta. Una dintre cele mai vizibile și controversate consecințe este dispariția bruscă din spațiul public a ministrului de Externe, Péter Szijjártó, considerat până de curând unul dintre cei mai loiali colaboratori ai premierului.

Potrivit 444.hu, absența acestuia a devenit evidentă chiar în seara alegerilor, când Peter Szijjártó nu a fost prezent alături de Viktor Orbán în momentul în care liderul Fidesz și-a recunoscut înfrângerea.

Ultimul său mesaj, publicat pe Facebook în 12 aprilie, a fost unul mobilizator, adresat susținătorilor Fidesz.

„Aceasta este o decizie care nu mai poate fi schimbată mâine! Acum nu este momentul să ne relaxăm, nu putem rămâne acasă. Mai sunt mai puțin de 3 ore, trebuie să acționăm acum”, scria Peter Szijjártó.

De atunci, ministrul nu a mai avut nicio apariție publică și a încetat complet activitatea pe rețelele sociale.

Între timp, rezultatele alegerilor au confirmat o schimbare majoră de putere. Partidul de opoziție Tisza, condus de Péter Magyar, a obținut, potrivit datelor preliminare, o majoritate confortabilă, preluând controlul asupra parlamentului.

În acest context, dispariția lui Peter Szijjártó din spaţiul public a alimentat numeroase speculații, interesul fiind amplificat și de informațiile apărute anterior privind presupusele sale legături cu Moscova.

Vă reamintim că în spațiul public au circulat înregistrări ale unor discuții între acesta și Serghei Lavrov, în care era abordată tema sancțiunilor impuse unor oficiali ruși. Mai mult, presa internaţională a relatat că Szijjártó ar fi menținut contacte regulate cu Lavrov în cadrul întâlnirilor desfășurate la Bruxelles.

Noul lider politic de la Budapesta, Peter Magyar, a anunțat deja că intenționează să investigheze relațiile dintre anturajul fostului premier și Rusia. În acest context, numele lui Peter Szijjártó apare tot mai des în discuții, existând chiar suspiciuni de trădare după apariția unor presupuse interceptări ale convorbirilor sale cu oficiali ruși, astfel că absența prelungită a ministrului de Externe din viaţa publică ridică întrebări nu doar despre situația sa personală, ci și despre posibilele evoluții politice și juridice care ar putea urma în Ungaria.