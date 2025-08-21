Scutul nuclear al Rusiei ar trebui modernizat în următorii ani, având în vedere „amenințările colosale”, declară șeful Rosatom

Scutul nuclear al Rusiei ar trebui modernizat în următorii ani, având în vedere „amenințările colosale”. Șeful corporației nucleare de stat ruse Rosatom, Aleksei Lihacev, declară că, dată fiind „situația geopolitică actuală”, scutul nuclear „este o garanție a suveranității noastre”.

„Acum, în situaţia geopolitică actuală, este o perioadă de ameninţări colosale la adresa existenţei ţării noastre. Prin urmare, scutul nuclear, care este şi o sabie, este o garanţie a suveranităţii noastre”, a declarat Lihacev, potrivit Agerpres.

„Înţelegem astăzi că scutul nuclear trebuie într-adevăr să fie îmbunătăţit în următorii ani”, a adăugat el.