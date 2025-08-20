O armă sovietică extrem de rară, văzută pe frontul din Ucraina. Doar patru au fost produse

O apariție neobișnuită a atras atenția în războiul din Ucraina. Pe linia frontului a fost observat un vehicul militar rusesc extrem de rar, produs în doar câteva exemplare în epoca sovietică.

Un vehicul militar rusesc extrem de rar a fost observat pe linia frontului din Ucraina. Potrivit portalului ucrainean cu tematică militară Militarnyi, este vorba despre vehiculul de recunoaștere și comandă Ladoga, construit pe șasiul tancului T-80. Doar patru exemplare au fost fabricate în perioada sovietică.

Vehiculul a fost reperat de site-ul specializat BTVT.INFO. În martie 2024, un vehicul similar a fost atacat de dronele FPV ucrainene, însă nu se știe dacă este vorba despre același exemplar sau despre unul diferit. Analiștii militari sugerează că, pe fondul lipsei de transportoare blindate, rușii ar fi putut modifica Ladoga pentru a fi folosit ca vehicul pentru trupe.

În varianta originală, echipajul era format din două persoane, cu încă patru militari în compartimentul pentru infanterie. După conversia posibilă, numărul soldaților transportați ar fi putut crește.

→ Imaginea 1/4: Un vehicul blindat extrem de rar, văzut pe frontul din Ucraina FOTO: Telegram / BTVT.INFO

Un vehicul creat pentru zone contaminate

Ladoga a fost dezvoltat în 1982, la uzina Omskransmash, pentru operațiuni în medii contaminate radioactiv, chimic sau biologic. Vehiculul este construit pe șasiul tancului T-80 și are un motor turbină cu gaz GTD-1250 de 1.250 CP, proiectat de Biroul de Proiectare Experimentală Kirill Klimov.

Potrivit Militarnyi, „motorul dispune de un sistem unic de curățare a prafului prin jeturi de aer comprimat din paletele de ghidare ale turbinei, permițând o decontaminare rapidă după operarea într-o zonă contaminată”.

Echipamente speciale

Vehiculul este dotat cu o unitate suplimentară de putere de 18 kW, montată în spate, care alimentează sistemele atunci când Ladoga este staționar. Pentru protecția echipajului, interiorul este acoperit cu elemente speciale de protecție neutronică, iar alimentarea cu aer se face prin cilindri amplasați în partea din spate a caroseriei.

De asemenea, Ladoga este echipat cu periscoape, dispozitive de vedere pe timp de noapte și două camere video, ceea ce îi permite operarea în condiții dificile.

Apariția unui astfel de vehicul pe front ridică întrebări cu privire la intențiile armatei ruse, mai ales prin prisma capacităților sale de operare în medii contaminate.

Între timp, și alte arme rare au fost observate în Rusia. Recent, a fost fotografiat și obuzierul nord-coreean Koksan, capabil să tragă un foc la fiecare cinci minute, la o distanță de până la 60 de kilometri.