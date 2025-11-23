Rușii vin cu un nou „scut” anti-drone pentru blindate. Ce ar putea întâlni în curând armata ucraineană pe front

Inginerii militari ai Rusiei au mai scos din sertar o improvizație menită să țină piept dronelor ucrainene: un sistem de protecție botezat „Păpădia”, prezentat de publicația pro-Kremlin Readovka drept următorul mare pas în supraviețuirea tehnicii rusești pe câmpul de luptă.

Noua structură este prezentată ca o evoluție a celebrelor „arici” — acele construcții sudate pe tancuri, cu tije metalice orientate în toate direcțiile. Doar că de data aceasta, rușii au renunțat la metal și au trecut la… fibră de sticlă. Sistemul constă în module ușoare, flexibile, care amintesc de o păpădie uriașă, cu „petale” elastice ce pot fi montate rapid pe tancuri sau alte vehicule blindate.

Potrivit descrierii, flexibilitatea este miza centrală: blindatele ar putea trece printre clădiri, copaci sau alte obstacole fără ca structura să se rupă sau să lase zone vulnerabile expuse. Iar tije­le din fibră de sticlă ar fi suficient de rezistente încât să prindă în ele o dronă FPV, fără a adăuga prea multă greutate vehiculului — un detaliu important pentru manevrabilitate.

Readovka insistă că „Păpădia” este o noutate absolută și că până acum nu a fost observată pe front. Dar presa rusă sugerează că e doar o chestiune de timp până când aceste module vor ajunge în unitățile aflate în Ucraina.

Ucrainenii au întâlnit deja „generația anterioară” a acestor improvizații: dacă la început rușii montau grătare pe tancuri — faimoasele „mangale” — în ultimele luni au trecut la „aricii” cu țepușe sudate haotic pe blindate. „Păpădia” pare următorul pas logic în evoluția bricolajului defensiv rusesc: mai ușoară, mai flexibilă, dar cu aceeași miză clară — supraviețuirea într-un război dominat tot mai mult de drone.