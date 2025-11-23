Ucrainenii doboară pentru prima dată un elicopter rusesc Mi-8 cu o dronă cu rază lungă

Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei (SSO) au anunțat o premieră cu greutate pe frontul tehnologic al războiului: pentru prima dată, un elicopter rusesc Mi-8 a fost doborât cu ajutorul unei drone de atac cu rază lungă. Realizarea, descrisă de militari drept una care „schimbă regulile jocului”, a avut loc deasupra localității Kuteinikove, în regiunea rusă Rostov.

Potrivit imaginilor publicate, elicopterul a fost lovit de o dronă FP-1, un model de atac capabil să penetreze adânc spațiul aerian inamic. Spre deosebire de situațiile anterioare — când loviturile împotriva elicopterelor rusești au fost executate cu drone FPV — de această dată vorbim despre un aparat mult mai greu, cu autonomie extinsă și capabil să vizeze ținte sensibile de la distanță.

„Fiecare misiune cere creativitate — de la adaptarea caracteristicilor tehnice ale mijloacelor, până la planificare și pregătirea piloților”, au transmis SSO. Militarii sugerează că atacul ridică „multe întrebări” pentru partea rusă, răspunsuri pe care „doar echipajul Mi-8 le știe, dar nu le va mai povesti”.

Deși acesta este primul caz confirmat de doborâre a unui Mi-8 cu o dronă de tip „deep strike”, utilizarea dronelor împotriva aviației rusești nu este nouă. În august 2024, în regiunea rusă Kursk, un Mi-28 a fost lovit de o dronă FPV operată de SBU. În septembrie, comandantul trupelor de sisteme fără pilot, Robert Brovdi („Madiar”), a raportat distrugerea unui alt Mi-8 de către piloții dronei FPV din cadrul Brigăzii 59.

Noul incident marchează însă o performantă tehnologică interesantă: Ucraina demonstrează că poate lovi aparate de zbor rusești cu drone care depășesc cu mult raza și capacitatea modelelor FPV clasice — un semnal care nu poate fi ignorat nici la Moscova, nici în capitalele occidentale.