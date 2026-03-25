Culisele eliminării infanteriei ruse cu ajutorul dronelor. Prețul uciderii unui singur soldat rus

Într-un buncăr ce aduce mai degrabă cu un hibrid între un centru de date și laborator industrial decât cu un centru de comandă își plănuiește loviturile Robert „Madyar” Brovdi, șeful forțelor de sisteme fără pilot ale Ucrainei, relatează The Economist. El are o singură misiune după mai bine de patru ani de război: să elimine sistematic numeroasa infanterie rusă.

În interiorul buncărului, coridoarele duc în mai multe încăperi: un spațiu de dormit cu paturi în stil japonez suprapuse, o sală de sport. Ecrane transmit fluxuri de informații în timp real de pe câmpul de luptă: lanțuri de distrugere, misiuni, pierderi inamice. O galerie de picturi ucrainene celebre este expusă printre rachete și explozibili. Un videoclip explicit cu soldați ruși în ultimele momente ale vieții lor rulează în buclă lângă o sculptură expresionistă din piatră a chipului unui bărbat.

Atmosfera reflectă caracterul omului care a creat spațiul. Înainte de invazie, Robert „Madyar” Brovdi era un intermediar de vânzări de cereale cu conexiuni în cercurile de afaceri. În prezent, comandantul în vârstă de 50 de ani al forțelor ucrainene fără pilot este un luptător experimentat și principalul arhitect al unei strategii de direcționare a puterii de atac a dronelor către soldați ruși individuali. La patru ani de la începutul războiului, provocarea centrală a Ucrainei a devenit nu atât menținerea teritoriului, cât eliminarea rușilor mai rapid decât îi poate recruta Kremlinul. În ultimele luni, în mare parte datorită eforturilor lui Brovdi, forțele ucrainene fără pilot fac progrese importante în îndeplinirea acestui obiectiv.

Brovdi analizează cifrele într-un mic spațiu fără ferestre de trei metri pătrați, fumând țigară după țigară și sorbind ceai Fortnum & Mason, o rămășiță a vieții sale anterioare petrecute în cercurile bogate din casele de licitații londoneze. Pierderile rusești au crescut semnificativ de când a preluat conducerea vara trecută, grație unui sistem revizuit, „gamificat” de țintire, care prioritizează lovirea infanteriei inamice.

Luna decembrie a marcat un punct de cotitură, fiind prima lună în care pierderile verificate ale Rusiei cauzate de dronele ucrainene au depășit capacitatea de recrutare. De la începutul iernii, dronele ucrainene au ucis sau incapacitat cu cel puțin 8.776 mai mulți soldați decât a reușit Rusia să înlocuiască. Rusia continuă să obțină câștiguri teritoriale modeste în raport cu pierderile sale. Chiar și în zonele în care forțele ruse au realizat un avans important, progresul a fost limitat în raport cu obiectivele declarate.

Brigada de drone a lui Brovdi, supranumită „Păsările lui Madyar”, a fost responsabilă pentru o șesime din pierderile rusești. Gruparea mai largă a forțelor fără pilot pe care o coordonează reprezintă mai mult de o treime din acestea. Aceste forțe constituie doar 2% din efectivele armatei ucrainene.

Un punct de cotitură

La vârful campaniei din decembrie, pierderile inamice au atins echivalentul componentei de asalt a unui întreg batalion. „Dacă un batalion nu mai are infanterie, rușii nu îl desființează, ci trimit ofițeri de birou pe front”, explică Brovdi. „Sunt cele mai ușoare ținte, pentru că nu pot lupta.” Soldaților săi li se ordonă să vizeze personalul, mai degrabă decât blindatele sau alte echipamente. „Trebuie să continuăm să mulgem această vacă, armata rusă, epuizând-o dincolo de capacitatea maximă.”

Etnic maghiar din regiunile vestice ale Ucrainei, comandantul s-a alăturat războiului ca voluntar civil. Ascensiunea sa a fost improbabilă, dar nu întâmplătoare. Aplicând instincte de afaceri la problemele de pe câmpul de luptă, a contribuit la dezvoltarea primelor capabilități ucrainene cu drone. Primul progres a venit în vara anului 2022, când lupta pe frontul din Herson. Ucrainenii erau depășiți ca armament și, mai grav, nu știau de unde trag rușii. Domnul Brovdi, încă un soldat fără experiență, și-a amintit de o dronă pe care o cumpărase pentru fiul său într-o călătorie de afaceri în Asia și a făcut să fie aduse unele în tranșee. Erau primitive, dar suficient de bune pentru a detecta tancuri rusești ascunse. Viitorul comandant a început să transmită coordonatele unei brigăzi de artilerie din apropiere prin Discord, o aplicație de social media. Crease primul lanț de distrugere bazat pe drone din Ucraina.

Un an mai târziu, Brovdi și colaboratorii săi au fost transferați la Bahmut, atunci principalul câmp de luptă al războiului. Așa a început experimentarea intensă cu drone. Inspirați de colegi cu experiență în cursele de drone, echipa a explorat adaptarea dronelor cu vedere întâi la persoana întâi pentru a transporta încărcături explozive mici. Testele timpurii au implicat ținte improvizate, înainte de a evolua către metode mai sofisticate de livrare a munițiilor. Această muncă a contribuit la dezvoltarea unui concept mai larg care să combine capacitățile de recunoaștere și atac în operațiuni coordonate cu drone, menite să compenseze lipsurile de infanterie.

Un întreg ecosistem pentru o singură lovitură

Cele peste zeci de ecrane din buncăr arată cât de mult au progresat operațiunile. Fiecare misiune este înregistrată și verificată video, apoi introdusă într-un software pe care Brovdi l-a adaptat din perioada sa de comerciant de cereale. „Principiile sunt aceleași”, spune el. „Le-am cerut oamenilor mei să înlocuiască tipul de cereale, tona și numerele camioanelor cu arme, ture și muniție.”

Operațiunile sunt gestionate mai aproape de front. Echipele operează la 3-5 km în spatele liniei, fiind supravegheate doar de comandanți de luptă de la sediul central. Brovdi spune că unitatea are un ecosistem de 15 funcții interconectate, de la bruiaj la supraveghere, amplasare de mine și producție de explozibili. Este un concept pe care generalii NATO nu l-au înțeles încă, spune el.

Brovdi descrie sistemul ca pe un ecosistem integrat, nu ca pe o colecție de unelte individuale. „Când vin americanii-și vin la noi ca albinele la miere -întreabă: «Care dronă este cea mai bună?» Le spun că cea mai bună dronă este un ecosistem. Pentru ca un pilot să realizeze o lovitură, trebuie să funcționeze un întreg mecanism în spatele lui.”

Criticii săi spun că succesul său depinde de sprijinul necondiționat și de finanțarea primite de când a preluat conducerea forțelor de drone. Forțele armate ale Ucrainei operează, în mod obișnuit, sub constrângeri constante de resurse. Predecesorul său, mai puțin apropiat de comandantul-șef Oleksandr Sîrskîi, nu a beneficiat de aceleași resurse. Brovdi contraargumentează că soldații ucraineni nu ar trebui să aștepte dronele, ci dronele ar trebui să fie pregătite și să îi aștepte pe ei. Insistă asupra existenței unei rezerve pentru fiecare echipament, lecție învățată din mai multe experiențe aproape fatale, și afirmă că protocoalele stricte de siguranță mențin rata cumulată a pierderilor unității la doar 1%. „Ar trebui să schimbăm plasticul și metalul cu ruși morți”, spune el. „E cel mai bun curs de schimb”. Forțele fără pilot extrag acum, susține el, 400 de vieți rusești pentru fiecare viață ucraineană, iar fiecare eliminare costă 878 de dolari în echipamente.

Videoclipurile cu atacuri de pe câmpul de luptă, postate pe rețelele sociale pe muzică cu tonuri ușor comice, l-au transformat într-o figură controversată. Unii susțin că astfel de materiale încalcă legile războiului. El respinge criticile. „Nu am nicio rezervă morală. Niciuna”, spune el. „Un om cu o pușcă în mână pe pământul meu vine să mă omoare. Îl omor eu pe el sau mă omoară el pe mine. Milioane de ucraineni, inclusiv mama mea, își trag puterea din ceea ce facem.”

Această focusare oferă Ucrainei speranță. Dacă va fi suficientă pentru a-l determina pe Vladimir Putin să oprească războiul rămâne o întrebare. Decembrie a fost prima lună în care cifrele lui Brovdi au înclinat în favoarea Ucrainei. În anul precedent, forțele ruse au crescut cu peste 100.000 de oameni. Președintele Rusiei pare să nu aibă o strategie de ieșire. „Să vedem mai întâi dacă putem menține ritmul în anul care vine”, spune Brovdi. „Nu-mi fac iluzii romantice că acest război este pe cale să se încheie.”