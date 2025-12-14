Forțele de Sisteme fără Pilot (SBS) din Ucraina au anunțat că au ucis 976 de soldați ruși, echivalentul a două batalioane în doar două zile în regiunea Donețk. Cifrele au fost raportate de comandantul ramurii de drone a armatei ucrainene, Robert „Madyar” Brovdi, în postări pe rețelele de socializare.

Majoritatea pierderilor au fost suferite de ruși în regiunea Donețk din estul Ucrainei, unde forțele ruse încearcă de luni de zile să cucerească restul de teritoriu aflat sub control ucrainean.

Brovdi a dezvăluit că unitățile de drone din cadrul forțelor sistemelor fără pilot au lichidat aproximativ 505 infanteriști ruși numai pe 11 decembrie.

Pe lângă ramura dedicată forțelor de drone, armata ucraineană și serviciile speciale au propriile unități de drone. Comandantul forței de drone a declarat că aceste pierderi au fost provocate doar de către piloți externi ai SBS și nu includ cifrele altor unități ale Forțelor de Apărare Ucrainene.

El a adăugat că numai unitatea Phoenix din cadrul SBS a provocat 109 dintre pierderile rusești din acea zi.

În ziua precedentă, pe 10 decembrie, piloții din ramura de drone au lovit alți 471 de infanteriști ruși, o cifră ce corespunde cu forța de luptă a unui batalion.

Militarnyi notează că pierderile însumate, în cele două zile, constituie echivalentul a două batalioane, iar asta doar în urma operațiunilor SBS.

Divizia aeropurtată rusă, cea mai afectată

Divizia 76 de Asalt Aerian al Gărzii Ruse, relocată în regiunea Donețk, ar fi suferit cele mai mari pierderi în urma atacurilor cu drone ucrainene, potrivit comandantului SBS, Robert „Madyar” Brovdi. Forțele rusești concentrate în acest sector au încercat, totodată, un atac mecanizat în apropiere de Pokrovsk.

Pe 10 decembrie, trupele ucrainene au respins un asalt mecanizat rusesc, condus de Divizia 76. Atacul a început dimineața, trupele rusești încercând să profite de condițiile meteorologice nefavorabile pentru a avansa spre Pokrovsk. Coloanele mecanizate au avansat dinspre sud spre periferia nordică a orașului, dar au fost întâmpinate de trupele ucrainene de acolo, care au distrus cea mai mare parte a echipamentului și a trupelor rusești.

Potrivit lui Brovdi, datele SBS arată o medie de 282 de soldați ruși loviți pe zi în noiembrie, numărul ridicându-se la 395 pe zi în primele 11 zile ale lunii decembrie. El a subliniat că eliminarea efectivelor rusești este acum o sarcină prioritară pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei.