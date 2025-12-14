search
Duminică, 14 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cifrele care arată intensitatea luptelor din regiunea Donețk. Pierderi uriașe în rândul forțelor rusești

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Forțele de Sisteme fără Pilot (SBS) din Ucraina au anunțat că au ucis 976 de soldați ruși, echivalentul a două batalioane în doar două zile în regiunea Donețk. Cifrele au fost raportate de comandantul ramurii de drone a armatei ucrainene, Robert „Madyar” Brovdi, în postări pe rețelele de socializare.

Drumuri protejate de plase antidronă la Harkov FOTO EPA-EFE
Drumuri protejate de plase antidronă la Harkov FOTO EPA-EFE

Majoritatea pierderilor au fost suferite de ruși în regiunea Donețk din estul Ucrainei, unde forțele ruse încearcă de luni de zile să cucerească restul de teritoriu aflat sub control ucrainean.

Brovdi a dezvăluit că unitățile de drone din cadrul forțelor sistemelor fără pilot au lichidat aproximativ 505 infanteriști ruși numai pe 11 decembrie.

Pe lângă ramura dedicată forțelor de drone, armata ucraineană și serviciile speciale au propriile unități de drone. Comandantul forței de drone a declarat că aceste pierderi au fost provocate doar de către piloți externi ai SBS și nu includ cifrele altor unități ale Forțelor de Apărare Ucrainene.

El a adăugat că numai unitatea Phoenix din cadrul SBS a provocat 109 dintre pierderile rusești din acea zi.

În ziua precedentă, pe 10 decembrie, piloții din ramura de drone au lovit alți 471 de infanteriști ruși, o cifră ce corespunde cu forța de luptă a unui batalion.

Militarnyi notează că pierderile însumate, în cele două zile, constituie echivalentul a două batalioane, iar asta doar în urma operațiunilor SBS.

Divizia aeropurtată rusă, cea mai afectată

Divizia 76 de Asalt Aerian al Gărzii Ruse, relocată în regiunea Donețk, ar fi suferit cele mai mari pierderi în urma atacurilor cu drone ucrainene, potrivit comandantului SBS, Robert „Madyar” Brovdi. Forțele rusești concentrate în acest sector au încercat, totodată, un atac mecanizat în apropiere de Pokrovsk.

Pe 10 decembrie, trupele ucrainene au respins un asalt mecanizat rusesc, condus de Divizia 76. Atacul a început dimineața, trupele rusești încercând să profite de condițiile meteorologice nefavorabile pentru a avansa spre Pokrovsk. Coloanele mecanizate au avansat dinspre sud spre periferia nordică a orașului, dar au fost întâmpinate de trupele ucrainene de acolo, care au distrus cea mai mare parte a echipamentului și a trupelor rusești.

Potrivit lui Brovdi, datele SBS arată o medie de 282 de soldați ruși loviți pe zi în noiembrie, numărul ridicându-se la 395 pe zi în primele 11 zile ale lunii decembrie. El a subliniat că eliminarea efectivelor rusești este acum o sarcină prioritară pentru Forțele de Apărare ale Ucrainei.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
digi24.ro
image
Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Salariile profesorilor în funcție de experiență. Diferențele dintre cei care au 5,10 sau 20 de ani în domeniu
gandul.ro
image
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
mediafax.ro
image
Marius Șumudică e sigur: „E jucătorul de care FCSB are nevoie”. Cine e fotbalistul crescut de Porto
fanatik.ro
image
Greșeala făcută de Nicușor Dan după ce a văzut documentarul Recorder, explicată de Ludovic Orban: „Trebuie să intervină președintele”
libertatea.ro
image
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
digi24.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
digisport.ro
image
Domeniul în care Inteligența Artificială a preluat aproape complet controlul: Intervenția umană este limitată
stiripesurse.ro
image
Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu. Înainte de a muri, ea fusese internată în spital cu urme de lovituri
antena3.ro
image
Prima ipoteză în cazul contaminării la Spitalul de Copii din Iaşi. Cum ar fi ajuns bacteria Piocianic în apă
observatornews.ro
image
Procurorii deschid oficial dosar de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
cancan.ro
image
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
prosport.ro
image
De ce nu iese maioneza de post pufoasă. Ce ingredient strică totul
playtech.ro
image
S-a întâlnit cu Dan Petrescu și a rămas uimit de cum arată antrenorul după problemele medicale avute: „Vă spun foarte sincer”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
E gata: Real Madrid a semnat actele pentru transfer! OUT în ianuarie
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Maseuzele din Cluj, diagnosticate cu lepră, au avut zeci de clienţi. Printre aceștia s-au numărat chiar și artiști de la Untold
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Bomba zilei! Dosar penal de moarte suspectă în cazul Rodicăi Stănoiu, după ce fostul ministru a fost înmormântat pe repede înainte
romaniatv.net
image
Tichete pentru plata facturilor la energie. Câți români au primit cardurile în realitate
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a intrat în direct pentru a se pronunța în privința documentarului-viral Recorder: „Nu l-am văzut, dar hai să vă spun de ce nu e ca acolo!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Ce nu știai despre Raluca Moroșanu, judecătoarea care a înfruntat-o pe șefa Curții de Apel București, Liana Nicoleta Arsenie
actualitate.net
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
click.ro
image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
click.ro
image
Rețeta ieftină a Annei Lesko de plăcințele cu praz și cartofi. Sfatul nutriționiștilor pentru Postul Crăciunului: „Farfuria în culori!”
click.ro
Oana Ioniță și fiica sa Isabel foto OK Magazine (2) jpg
Exclusiv pentru OK! "Bebelușa" Oana Ioniță, shooting festiv de Crăciun alături de fiica sa adolescentă. Isabel a moștenit frumusețea mamei
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Constantin Brancoveanu jpg
Relațiile Sublimei Porți cu Țările Române în timpul domnitorului Constantin Brâncoveanu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Trei zodii își schimbă radical viața începând cu 1 ianuarie 2026. Vor avea parte de iubire și noroc din abundență
image
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone

OK! Magazine

image
Anunț crucial de la Palat. Mărturisirea Regelui Charles despre cancerul său: cea mai "grea" declarație de până acum

Click! Pentru femei

image
Sexy și respingător în același timp! Ce cadou uluitor ne face Kim Kardashian anul acesta de Crăciun

Click! Sănătate

image
Cât de contagioasă este lepra? Dr. Ciuhodaru explică