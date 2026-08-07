 Pescărușii observă oamenii înainte să le fure mâncarea pe plajă. Ce au descoperit cercetătorii | adevarul.ro
search
Vineri, 7 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pescărușii observă oamenii înainte să le fure mâncarea pe plajă. Ce au descoperit cercetătorii

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Pescărușii care se apropie de oameni pentru a fura mâncare nu aleg la întâmplare momentul „atacului”. Cercetătorii au descoperit că păsările urmăresc comportamentul oamenilor și că un truc simplu le poate face să păstreze distanța.

Pescăruşii observă comportamentul uman, înainte de a fura. FOTO: X
Pescăruşii observă comportamentul uman, înainte de a fura. FOTO: X

Un turist aflat pe plajă îşi poate pierde în câteva secunde mâncarea pe care tocmai se pregătea să o savureze. Pescărușii s-au adaptat tot mai bine mediului urban și zonelor de coastă, unde profită de alimentele lăsate la vedere de oameni. Sandvișurile, gustările sau porțiile de cartofi prăjiți au devenit ținte frecvente pentru aceste păsări, iar cercetătorii încearcă să afle cum poate fi „controlat” acest comportament.

Un astfel de studiu a fost realizat în Marea Britanie, unde Laura Kelley, specialistă în comportamentul animalelor la Universitatea din Exeter, a vrut să afle dacă pescărușii argintii, una dintre cele mai întâlnite specii în orașele de coastă din emisfera nordică, sunt influențați de privirea oamenilor atunci când încearcă să ajungă la hrană, notează BBC.

În 2019, Laura Kelley a realizat un experiment pentru a analiza modul în care reacționează pescărușii atunci când o persoană îi privește direct, plecând de la faptul că multe animale evită privirea directă a unui posibil prădător. Pentru ele, o privire fixă poate fi un semnal că urmează un atac, motiv pentru care devin mai prudente.

Acest comportament a dus, în cazul unor specii, la apariția unor semne care seamănă cu ochii. Aceste modele, numite „oceli”, pot descuraja atacurile prădătorilor. Cu cât imitația este mai apropiată de un ochi real, cu atât efectul poate fi mai puternic.

Pornind de la această idee, Laura Kelley a vrut să afle dacă un efect asemănător poate fi obținut și în cazul pescărușilor. Ea a testat dacă niște ochi de plastic lipiți pe ambalajele alimentelor pot influența comportamentul păsărilor.

Experimentul a fost realizat în localități de coastă din Cornwall, Devon și Dorset, în sud-vestul Angliei, regiuni unde pescărușii sunt cunoscuți pentru faptul că se apropie de oameni pentru a obține hrană.

Cercetătorii au pus pe sol două cutii aflate la aproximativ doi metri distanță una de alta. Una dintre ele avea lipiți ochi de plastic, iar cealaltă nu avea niciun semn.

Observațiile au arătat că reacțiile păsărilor au fost diferite.

„Am descoperit că pescărușii se apropiau fără probleme de cutiile fără ochi. Dar, în cazul cutiilor cu ochi, pescărușii s-au împărțit în două grupuri. Primul grup a fost puțin reticent la început, dar a început să se apropie mai repede după mai multe încercări - au învățat că ochii nu sunt periculoși. Celălalt grup de pescăruși pur și simplu nu s-a apropiat niciodată”, a explicat Laura Kelley.

Potrivit acesteia, rezultatele arată că nu toți pescărușii se comportă la fel. Unele păsări sunt mai îndrăznețe, mai curioase și mai dispuse să își asume riscuri pentru a obține hrană.

Paradisul din Delta Dunării. Ce specii au descoperit agenţii ecologi în zonele strict protejate

„Ei sunt cei care provoacă 95% din probleme”, spune Kelley. „Este doar un grup mic care le strică reputația tuturor celorlalți - băieții răi ai lumii pescărușilor.”

S-au adaptat vieții în orașe

Pescărușii argintii sunt, în același timp, păsări oportuniste, prădători și „hoți” de hrană de la alte animale. Ei găsesc adesea mâncare observând comportamentul altora și profitând atunci când văd o oportunitate. Iar oamenii au devenit principalii lor „furnizori” de hrană, ceea ce le-a permis să se adapteze ușor în zonele urbane.

Paradoxal, deși în orașele de coastă pescărușii par numeroși, populațiile lor scad în multe regiuni ale lumii. În 2021, atât pescărușul argintiu european, cât și cel american au fost incluși pe lista roșie a speciilor amenințate a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.

Scăderea este mai greu de observat deoarece multe păsări s-au mutat din habitatele naturale spre orașe, unde au acces mai ușor la hrană.

„Numărul lor în zonele naturale scade drastic din cauza pierderii habitatului și a lipsei hranei naturale disponibile, cauzată de pescuitul excesiv – dar și pentru că mediile urbane oferă pur și simplu multă hrană. Pescărușii sunt foarte adaptabili. Sunt curioși și perseverenți, iar aceste calități îi ajută să profite de noile medii în care ajung”, a explicat Laura Kelley.

Pescărușii nu doar observă, ci şi învaţă

Cercetările recente arată că pescărușii nu doar observă oamenii pentru a le fura mâncarea, ci pot învăța și din comportamentul acestora.

Franziska Hacker, ecolog comportamental la Universitatea Națională Australiană, a studiat dacă alegerile alimentare ale oamenilor influențează alegerile pescărușilor.

În 2021, când studia la Universitatea din Sussex, cercetătoarea a realizat un experiment în orașul Brighton, de pe litoralul britanic.

Ea a mâncat chipsuri cu sare și oțet dintr-o pungă albastră și a pus în apropiere două ambalaje goale, unul albastru și unul verde, pentru a vedea ce vor alege păsările.

„Pescărușul a scos un sunet și dintr-o dată au apărut încă 20”, a povestit Franziska Hacker.

Pentru a nu influența rezultatul prin expresia feței sau alte gesturi, cercetătoarea a încercat să rămână neutră. Cu toate acestea, pescărușii au ales cel mai des ambalajul de aceeași culoare cu cel pe care îl folosea ea.

„Ei folosesc indicii comportamentale, chiar și pe cele oferite de oameni”, spune Hacker.

După doi ani de cercetări, rezultatele au arătat că păsările au ales aceeași culoare a ambalajului în 95% dintre cazuri.

„Ei pot înțelege că eu mănânc ceva, pot recunoaște că obiectul de pe jos este același cu cel pe care îl țin în mână și pot face o alegere alimentară pe baza acestui lucru”, explică cercetătoarea.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
S-a aflat cine este bărbatul care a „pictat” o declarație de dragoste pe o stâncă de pe Transfăgărășan
digi24.ro
image
A început să plouă în Austria, apele Dunării ar urma să crească zilele următoare și în România
stirileprotv.ro
image
Un politician de top din Libia a dat în judecată Poliția de Frontieră din România după ce SRI l-a declarat, oficial, terorist ISIS
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Declarația lui Șumudică despre Rapid pentru care Pancu îl va aplauda în picioare. Exclusiv
fanatik.ro
image
Bărbatul îndrăgostit de „Anna”, care a desenat pe Transfăgărășan, este din București și riscă o amendă de 6000 de lei I VIDEO
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
Fostul șef de club surprinde cu o teorie discutabilă: „Așa, n-am mai fi avut cel mai scump curent din Uniunea Europeană”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, cu o zi înainte de nuntă: Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez!
digisport.ro
image
Alertă în Padiș! Salvamontiștii avertizează asupra numărului mare de cuiburi de viespi
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Un nou lanț de magazine cu prețuri mici vine în România. Se fac angajări
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
De ce consumă mai mult mașina dacă rezervorul este aproape gol. Greșeala pe care mulți șoferi o fac fără să știe
playtech.ro
image
Dinamo, lovitura de ultimă oră a lui Adrian Mazilu. „A semnat!”
fanatik.ro
image
Urmează un nou val de furtuni violente: Ce zone sunt vizate și de ce se întâmpla mereu asta după perioadele de caniculă. Explicațiile ANM
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Pep Guardiola l-a sunat pe Rodri și l-a convins să semneze
digisport.ro
image
S-a aflat cine este bărbatul care a scris „Anna” pe o stâncă de pe Transfăgărășan. Anunțul polițiștilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţul şoc al zilei! Puţini ştiau că are cancer
romaniatv.net
image
Trump și-a găsit înlocuitor! Numele spus în privat donatorilor pentru viitoarele alegeri din 2028
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”
click.ro
image
Momente de panică pentru Carmen Șerban. Mașina vedetei a căzut în craterul din zona Eroilor: „M-am speriat foarte tare”
click.ro
image
Cum a slăbit Mihail Pautov 10 kilograme după ce a aflat că are prediabet: „Fără diete absurde”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Regina Fawzia foto profimedia 0599928533 jpg
Umilită de infidelitățile soțului, „Afrodita asiatică” a renunțat la Coroană și copil pentru bărbatul care i-a fost alături timp de 64 de ani
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Smiley, în „fustă”! Cum au reacționat fanii și care e verdictul designerilor. „Cred că are șifonierul la comun cu nevastă-sa!”
image
Alina Pușcău, mărturisire cutremurătoare înainte de operație: „Am cancer la sân. Am intrat în metastază”

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere