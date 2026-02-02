search
Luni, 2 Februarie 2026
SUA trimit sisteme suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu

SUA trimit sisteme suplimentare de apărare aeriană în Orientul Mijlociu, acestea fiind menite să protejeze bazele militare americane și aliații Americii în eventualitatea unor atacuri din partea Iranului, relatează Wall Street Journal.

Baterii Thaad FOTO ARHIVĂ
Baterii Thaad FOTO ARHIVĂ

Potrivit surselor citate WSJ, forțele americane sunt deja pregătite să efectueze atacuri aeriene limitate asupra Iranului în cazul unui ordin în acest sens din partea președintelui american Donald Trump 

În același timp, oficialii citați avertizează că un eventual atac la scară largă al SUA ar atrage probabil represalii din partea Teheranului, motiv pentru care sunt necesare desfășurarea unor sisteme robuste de apărare aeriană în regiune.

Publicația americană amintește că SUA au deja mijloace de apărare aeriană în regiune, inclusiv distrugătoare și aeronave. Pentagonul trimite totuși suplimentar baterii THAAD, capabile să intercepteze rachete balistice, precum și Patriot, capabile să intercepteze rachete cu rază mai scurtă de acțiune, la altitudini joase, pentru a proteja de eventuale atacuri bazele militare americane din Iordania, Kuweit, Bahrain, Arabia Saudită și Qatar.

În plus, SUA au trimis trei escadrile de avioane de vânătoare F-15E în Iordania, care ar putea fi folosite pentru a intercepta eventuale atacuri cu drone din partea Iranului.

Desfășurarea bateriilor THAAD este un semnal puternic al pregătirilor SUA pentru un potențial conflict, dat fiind că țara dispune de doar șapte astfel de sisteme de apărare aeriană operaționale, care au fost desfășurate în diverse regiuni ale lumii în ultimul an.

„Este costisitor să muți rachete Patriot și THAAD. Probabilitatea ca acestea să fie folosite începe să crească”, apreciază Seth Jones, un fost oficial al Departamentului Apărării. 

Bateriile Thaad au jucat un rol important în protejarea orașelor israeliene de atacurile iraniene în cea mai recentă confruntare, mai ales după ce Israelul a rămas fără interceptoarele proprii Arrow, a relatat The Wall Street Journal.

Anterior, The Wall Street Journal a relatat că președintele american Donald Trump și-a însărcinat consilierii cu pregătirea unor opțiuni pentru acțiuni militare rapide și decisive împotriva Iranului, astfel încât să fie evitat un conflict prelungit în Orientul Mijlociu.

Potrivit The New York Times, lui Trump i-au fost prezentate scenarii extinse pentru potențiale atacuri asupra Iranului, inclusiv posibilitatea unei operațiuni terestre.

Duminică, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat că un atac al SUA riscă să declanșeze un război regional în Orientul Mijlociu.

Perspectiva unei noi confruntări între SUA și Iran a stârnit îngrijorări în rândul unor state din Golful Persic. Săptămâna trecută, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au declarat că nu vor permite ca spațiul lor aerian și teritoriul lor să fie folosite de SUA pentru a ataca Iranul. 

SUA au adunat forțe în regiune pentru un posibil atac asupra Iranului

SUA au în prezent opt distrugătoare în apropiere de Iran - două în apropierea Strâmtorii Hormuz, trei în nordul Mării Arabiei, unul în apropierea Israelului, în Marea Roșie, și două în estul Mediteranei, potrivit unui oficial al Marinei și imagini din surse deschise.

Joi, șase avioane F-35 din Garda Națională din Vermont au fost văzute aterizând în Azore, fiind mutate din regiunea Caraibelor mai aproape de Orientul Mijlociu. Avioane F-35 din Garda Națională din Vermont au participat la operațiunea din ianuarie de capturare a fostului lider venezuelean Nicolás Maduro. Totodată, un număr de avioane de atac electronic EA-18G Growler ale Marinei SUA au părăsit recent Puerto Rico și au ajuns în Spania.

